Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

- సోషల్ ట్రెండ్స్​లో సంజనా సోదరి గురించి చర్చ - తెలుగు నటుడి భార్యని తెలియడంతో నెటిజన్ల్ ఆశ్చర్యం!

Bigg Boss 9 Contestant Sanjana Sister
Bigg Boss 9 Contestant Sanjana Sister (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Bigg Boss 9 Contestant Sanjana Sister : బిగ్​ బాస్​ సీజన్​ 9లో తనదైనే గేమ్​తో దూసుకెళ్తోంది సంజనా. గుడ్డు దొబ్బేసి హౌస్​లో రచ్చకు కారణమైన సంజనా.. ఒక్కసారిగా లైమ్​ లైట్లోకి వచ్చింది. ఏకంగా హౌస్​కు కెప్టెన్​ కూడా అయిపోయింది. దీంతో ఆమె సోషల్​ డిస్కషన్స్​లో ఉంటూనే ఉంది. అయితే.. ఆమె సోదరి గురించి కూడా నెటిజన్స్​ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆమె తెలుగు నటుడి జీవిత భాగస్వామి అని తెలియడంతో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా??

సంజనా గల్రానీకి ఒక సోదరి ఉంది. ఆమే నిక్కీ గల్రానీ. ఈమె కూడా హీరోయిన్​గా పలు సినిమాల్లో నటించింది. తమిళ్​లోనే కాదు తెలుగులోనూ మూవీస్ చేసింది. బెంగుళూరులో పుట్టి పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ కొద్దికాలం క్రితమే చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయ్యింది. ఈమెను టాలీవుడ్ హీరో ఆది పినిశెట్టి వివాహం చేసుకున్నారు.

ఆ మూవీతో :

"ఒక V చిత్రం" అనే మూవీతో ఆది పినిశెట్టి టాలీవుడ్‌కు హీరోగా పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఆది.. సరైనోడు చిత్రం ద్వారా విలన్​గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రతి కథానాయకుడి పాత్రలు కొనసాగిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నాడు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీసుల్లో యాక్ట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఇటీవల ఆది నటించిన "మయసభ" వెబ్ సిరీస్ సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. అటు తమిళ్​లో కూడా స్టార్ గా రాణిస్తున్నాడు.

Bigg Boss 9 Telugu: ఎలిమినేషన్​ అంచున "ఆ ఇద్దరు" - రెండో వారం బ్యాగ్​ సర్దుకునేది ఎవరంటే!

కృష్ణాష్టమి చిత్రంతో :

సునిల్ హీరోగా వచ్చిన "కృష్ణాష్టమి" సినిమాలో నిక్కీ గల్రానీ హీరోయిన్ గా చేసింది. తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే చేసిన ఈ బ్యూటీ.. తమిళ్, మలయాళంలో స్టార్ హీరోయిన్​గానే రాణించింది. దాదాపు 35పైగా చిత్రాల్లో నటించింది. 2024వరకు బిజీ హీరోయిన్​ గానే ఉంది.

అలా మొదలైంది :

తమిళ్​ మూవీ "యాగవరాయినుమ్ నా కాక్క" చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ కలిసి నటించారు. అక్కడి నుంచే వీరి స్నేహం మొదలైందట. అయితే, ఆ తర్వాత చాలాసార్లు గొడవపడ్డారట. కొన్ని రోజులు మాట్లాడుకోకుండానే ఉన్నారట! ఈ చిత్రం షూటింగ్ ముగింపులో మళ్లీ కలిశారట. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి పలు సినిమాలు చేశారు. ఈ ప్రయాణంలోనే వారి స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. నిక్కీ గల్రానీ ప్రపోజ్‌ చేయగా, ఆది వెంటనే ఓకే చెప్పాడట. 2022 మార్చిలో ఎంగేజ్ చేసుకున్న ఈ జంట.. మే నెలలో పెద్దల సమక్షంలో ఒక్కటైంది. ప్రస్తుతం మ్యారీడ్ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తోన్న నిక్కీ గల్రానీ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటోంది.

Bigg Boss 9 Bharani Shankar: "అప్పులు తీర్చడానికి అమ్మ నగలు తాకట్టు" - బిగ్​బాస్​ భరణి బ్యాగ్రౌండ్​ తెలుసా?

