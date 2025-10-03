ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ 'స్పిరిట్'లో విలన్‌గా బాలీవుడ్ నటుడు? సినిమాకు మరింత హైప్ వచ్చేలా!

ప్రభాస్​కు పోటీగా స్పిరిట్​లో వినయ విధెయ రామ ఫేమ్​ విలన్​

Spirit Movie Villian
Spirit Movie Villian (Source: Movie Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Spirit Movie Villian: పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా త్రిప్తి దిమ్రీ ఎంపికైనట్టు అధికారికంగా ప్రకటించగా, ఇప్పుడు మరో కీలక పాత్రపై వార్తలు హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, బాలీవుడ్ నటుడితో విలన్ పాత్ర కోసం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టు టాక్.

ఈ చిత్రంలో ప్రతినాయకుడిగా వివేక్ ఒబెరాయ్​ను తీసుకున్నట్టు సమాచారం. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆయన సుపరిచితుడే. రామ్ చరణ్ నటించిన 'వినయ విధేయ రామ' చిత్రంలో విలన్‌గా కనిపించారు. ఆ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ అందుకోలేకపోయింది. వివేక్ ఒబె​రాయ్ నటనకు మాత్రం ప్రశంసలు దక్కాయి. ఆ నటనకు, హావభావాలకు చూసిన వారంతా వారెవా అని అనిపించారు.

ఫ్లాపుల తరువాత కూడా మరో ఛాన్స్!
ఇటీవల వివేక్ ఒబె​రాయ్​ నటించిన 'కేసరి వీర్' అనే హిస్టారికల్ యాక్షన్ డ్రామా కూడా ఆశించిన రీతిలో విజయాన్ని అందుకోలేదు. అయినప్పటికీ, 'స్పిరిట్' వంటి భారీ సినిమాకు ఆయనను విలన్‌గా ఎంపిక చేశారు. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం కథానాయకుడి పాత్రకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందో, అంతే స్థాయిలో విలన్ పాత్ర కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉండనుంది.

బహుభాషా నటుల సమ్మేళనంగా స్పిరిట్
ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్, త్రిప్తి దిమ్రీలతో పాటు బాలీవుడ్ నటుడు విలన్‌గా రావడం వల్ల, పాన్ఇండియా ఆడియన్స్‌కు 'స్పిరిట్' కనెక్ట్ అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. ఇది కూడా దర్శక నిర్మాతలు భిన్న భాషల నుంచి నటులను ఎంపిక చేయడంలో చూపుతున్న అభిప్రాయానికి నిదర్శనం.

ప్రభాస్ మాస్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు విలన్ గట్టి పోటీ
ప్రభాస్‌కు ఉన్న మాస్ ఫాలోయింగ్​ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే, ఆయనకు సరిపడే విలన్ అవసరం. గతంలో 'సాహో', 'సలార్' లాంటి చిత్రాల్లోనూ పవర్ఫుల్ విలన్​ పాత్రలు ఉన్నప్పటికీ, బాలీవుడ్ నటుడు విలన్‌గా రావడం కథను మారుతోంది. వివేక్ ఓబ్​రాయ్ పాత్ర కథలో ఎలా మలుపు తిప్పబోతోందోనని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ
ప్రస్తుతం ఇది అధికారిక సమాచారం కాకపోయినా, త్వరలోనే చిత్ర బృందం అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభాస్-సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌తో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం, టెక్నికల్ వర్క్, కథ అన్నీ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఉంటాయని సమాచారం. సినిమా ఇంకా షూటింగ్ దశలో ఉన్నా ఇప్పుడే భారీ బజ్ నెలకొనడం విశేషం.

ప్రభాస్​ సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ప్రభాస్​ ఖాతాలో ఇప్పటికే ఐదు సినిమాలు ఉన్నా యి. 'ది రాజా సాబ్'​ సినిమా షూటింగ్​ పూర్తి చేసే బిజీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్'​, 'సలార్​ 2', 'కల్కి 2'. ఈ సినిమాలన్నీ పూర్తయ్యేందుకు కాస్త సమయం పట్టొచ్చు. అయితే ఈ బిజీ లైనప్​లో సినిమాకు డార్లింగ్ ఎప్పుుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారని ఆసక్తిగా ఉంది.

'మిరాయ్' సెన్సేషనల్ రికార్డ్- ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ తర్వాత తేజ సజ్జాదే ఆ హవా!

ప్రభాస్​ సినిమాల షూటింగ్​ లేట్​- డేట్స్​ కోసం ప్రొడ్యూసర్స్​ లైన్​ అప్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

SANDEEP REDDY UPCOMING MOVIESSPIRIT MOVIE SHOOTING PROGRESSSPIRIT MOVIE RELEASE DATEPRABHAS UPCOMING MOVIESSPIRIT MOVIE VILLIAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.