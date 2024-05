ETV Bharat / entertainment

అంధుడి పాత్రలో స్టార్ హీరో - సైఫ్​ కెరీర్​లో మరో మైల్​స్టోన్! - Saif Ali Khan Blind Role

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 10, 2024, 7:02 AM IST | Updated : May 10, 2024, 8:51 AM IST

Saif Ali Khan ( Source : Getty Images )

Last Updated : May 10, 2024, 8:51 AM IST