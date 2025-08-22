Bigg Boss 2025 Contestants : బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 వచ్చేస్తోంది. ఈ సీజన్ ఆగస్టు 25న ప్రారంభం కానుంది. ఎప్పటిలాగే ఈ సీజన్లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్గా మళ్లీ కనిపించనున్నారు. అయితే ఈ సీజన్ను మేనేజ్మెంట్ కాస్త భారీగా ప్లాన్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా ప్రచారంతో బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ ఇద్దరి ఎంట్రీ
రెగ్యులర్గా కంటే భిన్నంగా ఈసారి సీజన్ను ప్లాన్ చేయాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తుంది. ప్రారంభంలో ఈ షోకు ప్రేక్షకుల నుంచి మద్దతు లభించినా, రాను రాను ఆదరణ తగ్గిపోతుంది. ఎన్ని రకాల కొ్త్త టాస్క్లు, కొత్త స్ట్రాటజీలు ప్రయత్నించినా అనుకున్న ఫలితం రావడం లేదు. అందుకే ప్రపంచ ప్రముఖ అథ్లెట్ సెలబ్రిటీలు అండర్టేకర్ (Undertaker), మైక్ టైసన్ (Mike Tyson)ను దింపాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సీజన్లో బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అండర్టేకర్, మైక్ టైసన్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా హౌస్లోకి వెళ్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. నవంబర్ నెలలో వీళ్ల ఎంట్రీకి షెడ్యూల్ కూడా ఖరారైనట్లు సమాచారం. ఒకవేళ ఈ వార్త నిజమైతే, ఇది భారతీయ టెలివిజన్, బిగ్ బాస్ షో లో అతిపెద్ద కొలాబరేషన్ అవ్వడం పక్కా!
అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ (EEW) రెజ్లర్ అండర్టేకర్కు, బాక్సర్ మైక్ టైసన్కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయా రంగాల్లో సుదీర్ఘ కాలంపాటు ప్రేక్షకులను అలరించారు. ముఖ్యంగా 90's కిడ్స్కు అండర్టేకర్ 'డెడ్మ్యాన్'గా పరిచయం. ఇక మైక్ టైసన్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే హౌస్ లోకి అండర్టేకర్, మైక్ టైసన్ ఎంట్రీ ఇస్తే, బిగ్ బాస్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. దేశంలోనే కాదు, ఈ ఇద్దరు ఉంటే వరల్డ్వైడ్గానూ బిగ్ బాస్కు క్రేజ్ పెరుగుతుంది.
ఇప్పటికే సినిమాలోకి
లెజెండరీ బాక్సర్ మైక్ టైసన్ ఇప్పటికే తెలుగు సినిమాలో నటించాడు. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించిన లైగర్ సినిమాలో మైక్ టైసన్ కీలక పాత్రలో కనిపించాడు. అప్పట్లో ఇది ఓ సెన్సేషనల్గా మారింది. అయితే సినిమా మాత్రం అనుకున్న ఫలితం ఇవ్వలేదు.
గతంలో బడాసెలబ్రిటీలు
పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు హిందీ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం మాములు విషయమే. కెనడాకు చెందిన పమెలా అండర్సన్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సన్ని లియోని కూడా గతంలో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్లారు. కానీ, వీళ్లు అండర్టేకర్, మైక్ టైసన్ అంత భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న సెలబ్రిటీలు కాదు. అందుకే ఈసారి ఈ రూమర్పై ఫుల్ బజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మరి, ఈ వార్తలో ఎంత నిజం ఉంది? నిజంగానే అండర్టేకర్, మైక్ టైసన్ వస్తారా? వేచి చూడాలి. అలాగే మరోవైపు వీళ్లు వస్తే ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటారనే చర్చ కూడా నడుస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి?
కాగా, ఈ షో హిందీ ఛానెల్ కలర్స్ టీవీలో ప్రసారం కానుంది. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోస్టార్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
బిగ్బాస్ హౌజ్లో క్రికెటర్లు- ఇద్దరికి రన్నరప్ కూడా- ఎవరంటే?