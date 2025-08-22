ETV Bharat / entertainment

బిగ్ బాస్​ హౌస్​లోకి మైక్ టైసన్,అండర్​టేకర్- వైల్డ్ ​కార్డ్​తో ఎంట్రీకి ప్లాన్​! - BIGG BOSS

బిగ్ బాస్ 2025 - ఈసారి సీజన్​ను భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్న మేనేజ్​మెంట్

Published : August 22, 2025 at 5:33 PM IST

Bigg Boss 2025 Contestants : బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్‌ సీజన్ 19 వచ్చేస్తోంది. ఈ సీజన్ ఆగస్టు 25న ప్రారంభం కానుంది. ఎప్పటిలాగే ఈ సీజన్​లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్​గా మళ్లీ కనిపించనున్నారు. అయితే ఈ సీజన్​ను మేనేజ్​మెంట్ కాస్త భారీగా ప్లాన్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా ప్రచారంతో బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆ ఇద్దరి ఎంట్రీ
రెగ్యులర్​గా కంటే భిన్నంగా ఈసారి సీజన్​ను ప్లాన్ చేయాలని మేనేజ్​మెంట్ భావిస్తుంది. ప్రారంభంలో ఈ షోకు ప్రేక్షకుల నుంచి మద్దతు లభించినా, రాను రాను ఆదరణ తగ్గిపోతుంది. ఎన్ని రకాల కొ్త్త టాస్క్​లు, కొత్త స్ట్రాటజీలు ప్రయత్నించినా అనుకున్న ఫలితం రావడం లేదు. అందుకే ప్రపంచ ప్రముఖ అథ్లెట్ సెలబ్రిటీలు అండర్​టేకర్ (Undertaker), మైక్ టైసన్ (Mike Tyson)ను దింపాలని మేనేజ్​మెంట్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సీజన్​లో బిగ్ బాస్ హౌస్​లోకి అండర్​టేకర్, మైక్ టైసన్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా హౌస్​లోకి వెళ్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. నవంబర్ నెలలో వీళ్ల ఎంట్రీకి షెడ్యూల్ కూడా ఖరారైనట్లు సమాచారం. ఒకవేళ ఈ వార్త నిజమైతే, ఇది భారతీయ టెలివిజన్, బిగ్ బాస్ షో లో అతిపెద్ద కొలాబరేషన్ అవ్వడం పక్కా!

అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ (EEW) రెజ్లర్ అండర్​టే​కర్​కు, బాక్సర్ మైక్ టైసన్​కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయా రంగాల్లో సుదీర్ఘ కాలంపాటు ప్రేక్షకులను అలరించారు. ముఖ్యంగా 90's కిడ్స్​కు అండర్​టేకర్ 'డెడ్​మ్యాన్​'గా పరిచయం. ఇక మైక్ టైసన్​ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే హౌస్ లోకి అండర్​టేకర్, మైక్ టైసన్ ఎంట్రీ ఇస్తే, బిగ్ బాస్ టీఆర్​పీ రేటింగ్స్ కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. దేశంలోనే కాదు, ఈ ఇద్దరు ఉంటే వరల్డ్​వైడ్​గానూ బిగ్ బాస్​కు క్రేజ్ పెరుగుతుంది.

ఇప్పటికే సినిమాలోకి
లెజెండరీ బాక్సర్ మైక్ టైసన్ ఇప్పటికే తెలుగు సినిమాలో నటించాడు. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించిన లైగర్ సినిమాలో మైక్ టైసన్ కీలక పాత్రలో కనిపించాడు. అప్పట్లో ఇది ఓ సెన్సేషనల్​గా మారింది. అయితే సినిమా మాత్రం అనుకున్న ఫలితం ఇవ్వలేదు.

గతంలో బడాసెలబ్రిటీలు
పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు హిందీ బిగ్ బాస్ హౌస్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం మాములు విషయమే. కెనడాకు చెందిన పమెలా అండర్సన్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సన్ని లియోని కూడా గతంలో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్లారు. కానీ, వీళ్లు అండర్​టేకర్, మైక్ టైసన్ అంత భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న సెలబ్రిటీలు కాదు. అందుకే ఈసారి ఈ రూమర్​పై ఫుల్ బజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మరి, ఈ వార్తలో ఎంత నిజం ఉంది? నిజంగానే అండర్​టేకర్, మైక్ టైసన్ వస్తారా? వేచి చూడాలి. అలాగే మరోవైపు వీళ్లు వస్తే ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటారనే చర్చ కూడా నడుస్తుంది.

ఎక్కడ చూడాలి?
కాగా, ఈ షో హిందీ ఛానెల్ కలర్స్ టీవీలో ప్రసారం కానుంది. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియోస్టార్​లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

