Kota Srinivas Rao Wife Passed Away : దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు ఇంట మరో విషాదం నెలకొంది. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన భార్య రుక్మిణి (75) సోమవారం కన్నుమూశారు. ఈ జులై 13న కోట శ్రీనివాసరావు తుది శ్వాస విడిచిన సంగతి తెలిసిందే. కోట ఇకలేరన్న వార్త మరువక ముందే, ఆయన సతీమణి మృతి చెందడం కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, సినీ ప్రేమికులు అందరినీ కలచివేస్తోంది.
వివాహ బంధం
కోట శ్రీనివాసరావు, రుక్మిణిలకు 1966లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు. 2010లో కోట కుమారుడు ఆంజనేయ ప్రసాద్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. కోట శ్రీనివాసరావుకు ఓర్పు చాలా ఎక్కువని, అందరితోనూ సరదాగా ఉంటారని ఆయన సతీమణి రుక్మిణి ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. ఆయన నటించిన చిత్రాల్లో 'అహనా పెళ్లంట' అంటే తనకెంతో ఇష్టమని ఆమె చెప్పేవారు.
విలక్షణ నటుడు
టైమింగ్, పంచ్ డైలాగ్లతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ప్రతినాయక శిఖరం కోట శ్రీనివాసరావు. వందల సినిమాల తెరవేల్పు. ఒకవైపు భయపెడుతూనే మరోవైపు వికట్టహాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ విలక్షణ నటనకు వెండితెరపై కొత్త పరిమళాన్ని అద్దారు. హాస్యనటుడిగా నవ్వులు పూయించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. విలన్ పాత్రల ఇతిహాసం ఆయన. కోట మాటలు థియేటర్లలో డైనమైట్లలా పేలాయి. సంప్రదాయ విలన్ల కట్టుబాట్లను చెరిపేసి, తనదైన విలనీజానికి దారులు చెరిచి తెలుగునాట విలక్షణ నటకు 'కోట' గుమ్మంలా నిలిచారు.
మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని బెజవాడ దగ్గర కంకిపాడు అనే ఊరులో జన్మించారు కోట శ్రీనివాసరావు. ఆయన తండ్రి డాక్టర్ కోట సీతారామాంజనేయులు. డిగ్రీ చదువు పూర్తయ్యాక, కోటకు భాగ్యనగరంలోని నారాయణగూడ స్టేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం లభించింది. అయితే బ్యాంకులో లక్షలు లెక్కబెట్టినా, ఆయన మనసంతా నటనపైనే ఉండేది. నాటకాలపై ఉన్న ఆసక్తితో తరచూ నాటికలు, నాటక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొంటూ రంగస్థలంపై తన ప్రతిభను చాటేవారు. కాల క్రమంలో కోటకి రంగస్థలం మాత్రమే కాదు, వెండితెరపై నటించాలన్న తపన కలిగింది.
ఈ ఆశయంతో చిన్ననాటి కలలను పెద్దదిగా చేసుకుంటూ, ఒకసారి రవీంద్రభారతిలో నాటక ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు దర్శకుడు క్రాంతికుమార్ ఆయన ప్రతిభను గమనించి, 'ప్రాణం ఖరీదు' సినిమాతో కోట శ్రీనివాసరావును చిత్రపరిశ్రమకు పరిచయం చేశారు.అక్కడినుంచి కోట నట ప్రయాణం మరో దశ తిరిగింది. అభ్యుదయ దర్శకుడు టి. కృష్ణ రూపొందించిన 'రేపటి పౌరులు' చిత్రంతో కోటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ సినిమాతో ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. అనంతరం వరుస అవకాశాలు తలుపుతట్టాయి. విలనిజానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు కోట శ్రీనివాసరావు. మొదట లక్షలు లెక్కబెట్టిన ఆయన, తరువాత వెండితెరపై కోట్లాది అభిమానులను లెక్కించే స్థాయికి ఎదిగారు.