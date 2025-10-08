ETV Bharat / entertainment

రోహిత్ శర్మ బయోపిక్​లో ఎన్టీఆర్- బొమ్మ పడితే థియేటర్లు బ్లాస్టే- ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ ఇదే!

నెట్టింట రోహిత్ శర్మ బయోపిక్ పై చర్చ- అందులో హీరోగా తారక్ నటించాలన్న ఫ్యాన్స్

Rohit Sharma Bopic
Rohit Sharma Bopic (Source: Rohit Sharma, NTR Arts Posts)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 5:19 PM IST

Rohit Sharma Bopic NTR : ఇటీవల కాలంలో క్రికెటర్ల బయోపిక్​లు రావడం ట్రెండ్​గా మారింది. ఇప్పటికే మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజాలు సచిన్ తెందూల్కర్, ఎంఎస్ ధోనీ, కపిల్ దేవ్, ముత్తయ్య మురళీధరన్ బయోపిక్​లు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బయోపిక్​ను కూడా తీయాలని ఫ్యాన్స్ కొంతకాలంగా డిమాండ్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హిట్​మ్యాన్ రోహిత్ తాజా లుక్స్ వైరల్​గా మారాయి.

రోహిత్ బయోపిక్​లో తారక్! కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు చబ్బీగా ఉండే రోహిత్ శర్మ ఒక్కసారి తన స్లిమ్ లుక్స్​తో అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు. తాజాగా ముంబయిలో జరిగిన సియట్ క్రికెట్ అవార్డుల కార్యక్రమంలో రోహిత్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచాడు. నాజుగ్గా మారి యువ క్రికెటర్లకే పోటీనిచ్చేలా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రోహిత్​ను చూస్తే 38 ఏళ్ల క్రికెటర్​లా అస్సలు కనిపించట్లేదు.

అయితే స్లిమ్​గా మారిన హిట్​మ్యాన్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియా తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అదే క్రమంలో రోహిత్ బయోపిక్ తీయాలని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇదంతా ఒకెత్తైతే, ఈ బయోపిక్ తీయాలని, ఇందులో పాన్ఇండియా స్టార్ ఎన్టీఆర్ లీడ్ రోల్ చేయాలని హిట్​మ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఆయనే రోహిత్ పాత్రకు సరిగ్గా సెట్ అవుతారని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

అయితే రోహిత్ శర్మ బయోపిక్​కు తారక్ సెట్ అవుతాడని ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడే కాదు, గతంలోనూ కామెంట్లు పెట్టారు. ఫ్యాన్​మేడ్ ట్రైలర్​లు కూడా క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్​లో అప్​లోడ్ చేశారు. తాజాగా రోహిత్ స్లిమ్ అయి ఎన్టీఆర్ లాగా కనిపించడంతో ఈ డిమాండ్ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. రీసెంట్​గా ఎన్టీఆర్ తన అప్​కమింగ్ సినిమా డ్రాగన్ కోసం స్లిమ్ అయ్యారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరి ఫొటోలు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే రోహిత్, ఎన్టీఆర్ ఫొటోలను పక్కపక్కనే ఉంచుతూ పోస్ట్ చేస్తూ వైరల్ చేస్తున్నారు.

సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ !
ఇంకో ఆసక్తికర విషమేమిటంటే రోహిత్ శర్మ బయోపిక్​ను సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు. రోహిత్ బయోపిక్​ను ఎన్టీఆర్- సందీప్ కాంబోలో మూవీ తెరకెక్కితే థియేటర్లు బ్లాస్టే అంటున్నారు. తారక్ యాక్టింగ్, సందీప్ రెడ్డి వంగా టేకింగ్​కు ప్రేక్షకులు పక్కా ఫిదా అవుతారని పోస్ట్​లు చేస్తున్నారు.

స్లిమ్​గా తారక్
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా కోసం తారక్ కూడా స్లిమ్​గా మారిపోయారు. ఎప్పుడూ లేనంత సన్నగా ఎన్డీఆర్ తయారయ్యారు. ఇటీవల ఆయన జిమ్ చేస్తున్న పిక్స్ వైరల్ అయ్యాయి కూడా. తాజాగా రోహిత్ కూడా టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్ అభిషేక్ నాయర్ నేతృత్వంలో దాదాపు 10 కేజీలు తగ్గి నాజూగ్గా మారిపోయారు. దీంతో రోహిత్ బయోపిక్​లో తారక్ యాక్ట్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ బలంగా కోరుకుంటున్నారు.

తారక్ సినిమాల విషయానికొస్తే
కాగా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న డ్రాగన్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాలు సహా, పలు లొకేషన్లలో ఇప్పటికే పలు షెడ్యూళ్లలో చిత్రీకరణ జరిగింది. డ్రాగన్ లో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం
కాగా, ఇప్పటికే టెస్టులు, టీ20 ఫార్మాట్​కు గుడ్ బై చెప్పిన రోహిత్ శర్మ వన్డేల్లో కొనసాగుతున్నాడు. త్వరలో ఆసీస్​తో జరగబోయే సిరీస్​లో ఆడనున్నాడు. కెప్టెన్సీ గిల్​కు అప్పగించడంతో రోహిత్ ఆస్ట్రేలియాతో సిరీస్​లో ప్లేయర్​గా జట్టులో కొనసాగనున్నాడు. 2027లో జరగబోయే వన్డే వరల్డ్ కప్ వరకు రోహిత్ అందుబాటులో ఉండాలంటే, ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​ను సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

'తారక్​ అంత కాకపోయినా ది బెస్ట్​ ఇస్తే చాలు'- రుక్మిణీపై 'డ్రాగన్' ప్రొడ్యూసర్!

2025లో ఒక్క ఓటమి లేని టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు- అరుదైన లిస్ట్​లో రోహిత్ శర్మ

