పేపర్ బాయ్, క్లాప్ బాయ్గా వర్క్- కట్ చేస్తే నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్- రిషబ్ శెట్టి ఇన్స్పిరేషన్ జర్నీ!
కాంతార హీరో బయోగ్రఫీ- రిషబ్ శెట్టి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు!
Published : October 1, 2025 at 12:23 PM IST
Rishab Shetty Special Story: 'కాంతార'తో దేశవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందిన కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి ఒకప్పుడు వాటర్ బాయ్, క్లాప్ బాయ్గా పనిచేసి, ఆ తర్వాత పట్టుదలతో ముందుకు సాగి గత ఏడాది జాతీయ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన మరోసారి అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. త్వరలోనే 'కాంతార - చాప్టర్ 1'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు పంచుకున్నారు.
"మాది కర్ణాటకలోని కెరాడి గ్రామం. మా నాన్న జ్యోతిష్కుడు. చిన్నప్పటి రోజుల్లో మా ఇంట్లో మాత్రమే కరెంటు, టీవీ ఉండేవి. ఆ సమయంలో దూరదర్శన్లో వచ్చే డాక్టర్ రాజ్కుమార్ పాటలు చూసి ఆయనలాగే హీరో కావాలని కలలు కనేవాడిని. అదే సమయంలో మా ప్రాంతానికి చెందిన స్టార్ ఉపేంద్ర సినిమాలు నాకు ప్రేరణనిచ్చాయి. ఆయనలాగే దర్శకత్వం వహించాలని కూడా అనిపించేది. అలా చిన్న ఊరిలో మొలకెత్తిన కలలే నన్ను సినిమాల దారిలో నడిపించాయి" అని అన్నారు రిషబ్.
నా ప్రయాణం అంత ఈజీ కాదు
సినిమా కోసం తన ప్రయాణం అంత ఈజీ కాదంటూ షేర్ చేసుకున్నారు. తాను డిగ్రీ చదవాలని ఇంట్లో వాళ్లు బెంగళూరుకు పంపితే, రిషబ్ మాత్రం ఫిల్మ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరిపోయారు. ఈ నిర్ణయంతో వాళ్ల నాన్నకు కోపం వచ్చిందట కానీ, అతని అక్క మాత్రం తనకు అండగా నిలిచి, డబ్బు సర్దుబాటు చేశారట. ఎన్నో కష్టాలు, నష్టాలు, నిరుత్సాహాలు ఎదురైనా ప్రయత్నం ఆపలేదని ఆయన తెలిపారు. చివరకు సహాయ దర్శకుడిగా తొలి అవకాశం దక్కించుకున్నారు. అయితే తన కష్టానికి ఫలితం రావడానికి, తనకంటూ గుర్తింపు రావడానికి మాత్రం మరో నాలుగు–ఐదు సంవత్సరాలు పట్టిందని రిషబ్ చెప్పారు.
మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దింది
"నేను, ప్రగతి అనుకోకుండా ఒక సినిమా ఫంక్షన్లో కలిశాం. మా ఇద్దరిదీ ఒకే ఊరనీ, ఇద్దరమూ ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ అనీ ఆ తర్వాతే తెలిసింది. అలా మొదలైన మా స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. కానీ అప్పటికి నేను జీవితంలో ఇంకా స్థిరపడకపోవడంతో మా పెళ్లికి వాళ్లింట్లో మొదట ఒప్పుకోలేదు. చివరికి పెద్దల అంగీకారంతోనే మేమిద్దరం ఒక్కటయ్యాం. 'కాంతార' సినిమాలో కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ ఆమె డిజైన్ చేసి నా కలల్ని, సినిమాని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దింద"ని రిషబ్ స్పష్టం చేశారు.
ఆ క్షణాలు ప్రత్యేకం
జాతీయ అవార్డు అనేది సినిమా రంగంలోని ప్రతి ఒక్కరి కల. అలాంటి గౌరవం తన జీవితంలో చోటు చేసుకోవడం నిజంగా మరచిపోలేని అనుభూతని రిషబ్ తెలిపారు. ఒకప్పుడు బెంగళూరులో వాటర్ క్యాన్ బాయ్గా, ముంబయిలో ఓ నిర్మాణ సంస్థలో ఆఫీస్ బాయ్గా పని చేసిన తాను దిల్లీలో జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డు అందుకోవడం ఆయన ప్రయాణానికి పెద్ద గుర్తింపు అంటూ షేర్ చేశారు. ఆ క్షణాలు తన కష్టాలు, కలలు, పోరాటాలన్నింటినీ ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయని కాంతార హీరో అన్నారు.
అభిమాన నటులు
"నటనలో కమల్ హాసన్ దేవుడి స్థానంలో ఉన్నారట. 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్'గా అమితాబ్ బచన్ తెరపై వెలుగులు చిమ్మే విధంగానే, నా 'కాంతార' లోని పాత్రకు కూడా ప్రేరణ లభించింది. అలాగే, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మా ఊరికి చెందినవాడు కాబట్టి, మా మధ్య ఒక మంచి అనుబంధం, స్నేహ బంధం ఉంది" అని తెలిపారు.
పిల్లల కోసం!
ఎప్పటినుంచో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అవసరమైన వసతులు కల్పించడం మాత్రమే కాకుండా, పిల్లలకు ఆర్థిక సాయం కూడా అందిస్తున్నారు రిషబ్. అలాంటి ఆలోచనే 'రిషబ్ శెట్టి ఫౌండేషన్' స్థాపించడానికి కారణమయ్యింది. ఈ సేవా కార్యక్రమాలను తన భార్య ప్రగతి స్వయంగా పరిశీలించి, నిర్వహిస్తుంది, దాంతో పిల్లలకు మరింత నేరుగా సాయం చేరుతుందని వెల్లడించారు.
"అసలు పేరు ప్రశాంత్ శెట్టి. సినిమాల్లోకి రాకముందు ఒక ప్రత్యేకమైన పేరును పెట్టుకోవాలని అనుకున్నా. అప్పుడు స్నేహితుల సూచనతో నా పేరు రిషబ్ శెట్టిగా మార్చుకున్నా. వాళ్లు చెప్పినట్లే పేరు మార్చుకున్న తర్వాతే నాకు సినిమాల్లో అదృష్టం కలిసొచ్చింది, ఈ పేరు నన్ను పెద్దగా గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. పిల్లలతో గడుపుతుంటే అసలు సమయమే తెలియదు. అందుకే నా భార్య ఎప్పుడూ చెబుతుంటుంది – హీరో, డైరెక్టర్, రైటర్ ఏవైనా సరే, తండ్రి పాత్రలోనే నేను నిజంగా బాగా లీనమవుతానని. ఆ క్షణాలను ఆమె చూసి మురిసి పోతుంటుంది. ఎంత గొప్ప నటుడైనా చారిత్రక నేపథ్యమున్న పాత్రల్లో నటించడం ఒక సవాలే. అలాంటి చిత్రమే 'కాంతార' అలాగే, నేను నటిస్తున్న 'జై హనుమాన్' 'ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్', బంకిచంద్ర ఛటర్జీ నవల 'ఆనంద్ మఠ్' ఆధారంగా తీసే '1770' అన్నీ అదే తరహా చిత్రాలు. కాంతార ప్రీక్వెల్ కోసం కత్తియుద్ధం, గుర్రపు స్వారీ, కలరిపయట్టు యుద్ధకళలో ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా తీసుకున్నాను"
- రిషబ్ శెట్టి