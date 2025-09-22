'రావడం కొంచెం ఆలస్యమైంది'- ఇంట్రెస్టింగ్గా కాంతార ట్రైలర్
కాంతార ఛాప్టర్ 1 ట్రైలర్ రిలీజ్
Published : September 22, 2025 at 12:55 PM IST
Kantara Chapter 1 Trailer : 2022లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచిన 'కాంతార' ప్రీక్వెల్ 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తొలి పార్ట్ కంటే ముందు ఏంటనేది ఇందులో చూపించనున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 02న గ్రాండ్గా పాన్ఇండియా లెవెల్లో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
కాగా, ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ ట్రైలర్ను రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంఛ్ చేశారు. ఆయన ఆన్లైన్ ద్వారా వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను కన్నడ నటుడు రిషభ్ శెట్టి స్వయంగా తెరకెక్కించారు. రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటించారు. హోంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెత్తో ఇది రూపొందింది.