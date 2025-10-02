ETV Bharat / entertainment

'కాంతార: చాప్టర్‌-1' : ప్రేక్షకులకు రిషబ్‌శెట్టి దైవ దర్శనం చూపించాడా?

ప్రేక్షకుల ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'కాంతార చాప్టర్‌ 1' విడుదల- రివ్యూ మీకోసం!

Kantara Chapter 1 Movie Review
Kantara Chapter 1 Movie Review (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Kantara Chapter 1 Movie Review : ఓ చిన్న సినిమాలా ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా వచ్చి సంచలనం సృష్టించిన చిత్రం 'కాంతార'. అదే హిట్‌కి ప్రీక్వెల్‌గా దర్శకుడు, నటుడు రిషబ్‌ శెట్టి తీసుకొచ్చిన చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్‌ 1'. భారీ కాన్వాస్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా దసరా కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. టీజర్, ట్రైలర్లతోనే రెట్టింపు అంచనాలు రేపిన ఈ చిత్రం తెరపై ఎలాంటి అనుభూతిని అందించిందో చూద్దాం.

కథ ఏంటి?
ఈ కథ 8వ శతాబ్దం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. కదంబుల రాజ్యం అంచున ఉన్న దైవిక భూమి కాంతార. అక్కడ ఈశ్వరుడి పూదోట, దైవిక బావి ప్రత్యేకత. ఆ ప్రాంతాన్ని గిరిజన తెగ రక్షిస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటుంది. ఆ బావిలో దొరికిన శిశువుకి 'బెర్మే' (రిషబ్‌ శెట్టి) అని పేరు పెట్టి పెంచుతారు.

తరువాత భాంగ్రా రాజు కులశేఖర (గుల్షన్‌ దేవయ్య) రాజ్యంలోకి వెళ్లిన బెర్మే, అక్కడి దౌర్జన్యాలు, 'వెట్టి' వ్యవస్థను చూసి తిరుగుబాటు చేస్తాడు. సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయం తెగకు ముప్పుగా మారుతుంది. ఇక రాజశేఖర్‌ (జయరామ్‌), కనకావతి (రుక్మిణి వసంత్‌), అసురజాతి పాత్రలతో కలసి ఈ కథలోని దైవ రహస్యాలు, బెర్మే పోరాటం ఎలా మలుపులు తిరిగిందన్నదే సినిమా సారాంశం.

ఎలా సాగింది?
'కాంతార' ఎక్కడ ముగిసిందో, అక్కడి నుంచే ఈ ప్రీక్వెల్‌ మొదలైంది. తొలి 20 నిమిషాల్లో గిరిజన తెగ జీవన వైవిధ్యం, రాజు అణచివేతలు ఆసక్తికరంగా చూపించారు. బావి నేపథ్యంతో వచ్చే దైవిక గణాల పరిచయం థ్రిల్‌ కలిగిస్తుంది. బెర్మే ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్‌, రథం ఫైట్‌ సీక్వెన్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. కనకావతి పాత్ర, ప్రేమ ఎపిసోడ్‌ కొంత రొటీన్‌గా కనిపించినా కథలో ప్రాధాన్యం పొందింది. ఇంటర్వెల్‌కు ముందున్న టైగర్‌ సీక్వెన్స్‌, అసురజాతితో ఫైట్‌ సీటు అంచున కూర్చోబెట్టేలా ఉన్నాయి.

ద్వితీయార్ధం మరింత వేగంగా సాగుతుంది. కులశేఖర విధ్వంసం, గిరిజన తెగ రక్షణ కోసం బెర్మే చేసిన యుద్ధం, రుద్ర గులిగ రూపంలో తాండవం ప్రేక్షకులను ట్రాన్స్‌లోకి తీసుకెళ్తాయి. ప్రీక్లైమాక్స్‌ నుంచి హీరో గతం బయటపడే సీక్వెన్స్‌, క్లైమాక్స్‌ ఘట్టాల్లో రిషబ్‌ చండికలా విజృంభించడం ప్రేక్షకులకు మరింత ఆసక్తిగా ఉంటుంది. చివరగా 'కాంతార 2'కి లీడ్ ఇస్తూ సినిమా ముగుస్తుంది.

ఎవరు ఎలా చేశారు?

  • రిషబ్‌ శెట్టి: నటుడిగానూ, దర్శకుడిగానూ వన్‌మాన్‌ షో. రుద్ర గులిగ పాత్రలో అద్భుతం. జాతీయ అవార్డు స్థాయి పెర్ఫార్మెన్స్‌.
  • రుక్మిణి వసంత్: కనకావతి పాత్రలో స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌, భిన్న కోణాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
  • జయరామ్: ఆరంభంలో సాధారణంగా కనిపించినా, పతాక ఘట్టాల్లో విశ్వరూపం చూపించారు.
  • గ్యాంగ్ కామెడీ: 'కాంతార'లోనాటి ఫన్ ట్రాక్ ఇక్కడ కూడా బాగానే వర్కౌట్ అయింది.
  • టెక్నికల్, అజనీష్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం సినిమాకి ప్రాణం. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్‌, క్లైమాక్స్‌ ఎపిసోడ్స్‌లో బీ జీఎమ్‌ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది.
  • విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌ అద్భుతం. టైగర్‌ సీక్వెన్స్‌, కోతుల సీక్వెన్స్‌, దైవిక ఎఫెక్ట్స్‌ కనువిందు చేశాయి.
  • కెమెరా వర్క్, ఆర్ట్ వర్క్‌ అద్భుతంగా నిలిచాయి. నిర్మాణ విలువలు చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.

చివరిగా 'కాంతార చాప్టర్‌ 1' ఒక దైవ దర్శనం. ప్రధమార్ధం కొంత నెమ్మదిగా సాగుతుంది. కానీ రిషబ్‌ నటన, దర్శకత్వం, కథలోని దైవిక అంశాలు, యాక్షన్‌ ఘట్టాలు సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్​గా నిలిచాయి. రిషబ్‌ శెట్టి అద్భుత నటన, దైవిక కథనం, విజువల్‌ ట్రీట్‌తో ఈ ప్రీక్వెల్‌ మరిచిపోలేని అనుభూతిని అందిస్తుంది.

