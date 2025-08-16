Mass Jathara Movie Postponed: టాలీవుడ్ స్టార్ మాస్ మహారాజా ప్రస్తుతం నటిస్తున్న సినిమా మాస్ జాతర. సినిమాలో ఆయన రైల్వే పోలీస్గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే మూవీ టీజర్ విడుదలై సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. తాజాగా సినిమాపై మరోసారి కొత్త రూమర్స్ బయటకొచ్చాయి. మూవీ మేకర్స్ విడుదల తేదీని పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆగస్టు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు?
మాస్ మహారాజా రవితేజ చివరిసారిగా మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మాస్ మసాలా ఎంటర్టైనర్ మాస్ జాతరతో రానున్నారు. ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. దీనిని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమా ఆగస్టు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇటీవల రిలీజైన టీజర్లో కూడా విడుదల తేదీ పై స్పష్టత ఇచ్చారు.
Serving up a full-meals mass entertainment feast this time 🤗— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) August 11, 2025
Enjoy the #MassJatharaTeaser !https://t.co/t4tqjox6ww
See you in theatres on August 27th 🔥#MassJathara #MassJatharaOnAug27th pic.twitter.com/M2TiRFsXm8
కొత్త డేట్పై నో క్లారిటీ
అయితే గత కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమా వాయిదా పడుతుందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. అయితే మేకర్స్ ఆ వార్తలను చాలా సార్లు ఖండించారు. అయినప్పటికీ సినిమపై కొత్త రూమర్స్ బయటికి వస్తూనే ఉన్నాయి. చిత్రానికి సంబంధించి షూటింగ్ ఇంకా పూర్తి అవలేదని, రెండు పాటలు షూట్ చేయాల్సి ఉందని తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న సమ్మె కారణంగా షూటింగ్లో గ్యాప్ వచ్చిందని, అందుకే ఆ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని సమాచారం.
అఫీషియల్ అప్డేట్ కోసం!
తాజాగా వస్తున్న రూమర్స్పై సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఒక వేళ మాస్ జాతర సినిమా విడుదల తేదీ మార్చుకుంటే , ఇంకో రిలీజ్ డేట్ వెతుకునేందుకు కష్టమవుతుందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్లో ఇప్పటికే స్టార్ హీరోల సినిమాలు క్యూలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికైతే మాస్ జాతర్పై వచ్చేవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే. ఇంకా దీనిపై ఎలాంటి అఫీషియల్ సమాచారం బయటికి రాలేదు. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్నా మేకర్స్ ప్రమోషన్లు మొదలు పెట్టలేదు. దీని బట్టి చూస్తే సినిమా పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
'అడ్రస్ పెడితే స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెడతావా?'- రవితేజ మాస్జాతర టీజర్ చూశారా?
రవితేజ 'మాస్ జాతర' మ్యూజిక్ ట్రీట్– రిలీజ్ డేట్పై ఫుల్ క్లారిటీ- ఎప్పుడంటే?