సమ్మె ఎఫెక్ట్​- రవితేజ మూవీ రిలీజ్​ వాయిదా తప్పదా? విడుదలెప్పుడు మరి? - MASS JATHARA MOVIE POSTPONED

మాస్​ జాతర సినిమా విడదలపై నో క్లారిటీ

Mass Jathara Movie Postponed
Mass Jathara Movie Postponed (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 8:02 AM IST

Mass Jathara Movie Postponed: టాలీవుడ్​ స్టార్​ మాస్​ మహారాజా ప్రస్తుతం నటిస్తున్న సినిమా మాస్​ జాతర. సినిమాలో ఆయన రైల్వే పోలీస్​గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే మూవీ టీజర్​ విడుదలై సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. తాజాగా సినిమాపై మరోసారి కొత్త రూమర్స్ బయటకొచ్చాయి. మూవీ మేకర్స్​ విడుదల తేదీని పోస్ట్​పోన్​ చేస్తున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ఆగస్టు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు?
మాస్ మహారాజా రవితేజ చివరిసారిగా మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మాస్ మసాలా ఎంటర్‌టైనర్‌ మాస్ జాతరతో రానున్నారు. ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. దీనిని సితార ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ బ్యానర్​పై నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమా ఆగస్టు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇటీవల రిలీజైన టీజర్​లో కూడా విడుదల తేదీ పై స్పష్టత ఇచ్చారు.

కొత్త డేట్​పై నో క్లారిటీ
అయితే గత కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమా వాయిదా పడుతుందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. అయితే మేకర్స్ ఆ వార్తలను చాలా సార్లు ఖండించారు. అయినప్పటికీ సినిమపై కొత్త రూమర్స్​ బయటికి వస్తూనే ఉన్నాయి. చిత్రానికి సంబంధించి షూటింగ్​ ఇంకా పూర్తి అవలేదని, రెండు పాటలు షూట్​ చేయాల్సి ఉందని తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న సమ్మె కారణంగా షూటింగ్​లో గ్యాప్​ వచ్చిందని, అందుకే ఆ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని సమాచారం.

అఫీషియల్​ అప్​డేట్​ కోసం!
తాజాగా వస్తున్న రూమర్స్​పై సితార ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఒక వేళ మాస్​ జాతర సినిమా విడుదల తేదీ మార్చుకుంటే , ఇంకో రిలీజ్​ డేట్​ వెతుకునేందుకు కష్టమవుతుందని సినీ వర్గాల్లో టాక్​ నడుస్తోంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్​లో ఇప్పటికే స్టార్ హీరోల సినిమాలు క్యూలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికైతే మాస్​ జాతర్​పై వచ్చేవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే. ఇంకా దీనిపై ఎలాంటి అఫీషియల్​ సమాచారం బయటికి రాలేదు. రిలీజ్​ డేట్​ దగ్గర పడుతున్నా మేకర్స్​ ప్రమోషన్లు మొదలు పెట్టలేదు. దీని బట్టి చూస్తే సినిమా పోస్ట్​పోన్​ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

