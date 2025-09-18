BGM కోసం 18 వెర్షన్లు- KGF నుంచి సలార్ వరకు 24TB మ్యూజిక్- అయినా వాడకుండా వదిలేశారట!
Salaar KGF Musics : ఒక సంగీత దర్శకుడు తన సినిమాల కోసం వందలాది వెర్షన్స్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి, చివరికి కేవలం కొన్ని మాత్రమే ఫైనల్ చేశాడని మీకు తెలుసా? ఇంకా, వాడకుండా అలాగే వదిలేసిన మ్యూజిక్ స్టోరేజ్ మొత్తం 24TBకి చేరిందంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇదే రవి బస్రూర్ మ్యూజిక్ కథ. సాధారణంగా సంగీత దర్శకులు దర్శకుడి ఆలోచనకి తగ్గట్టుగా ఎన్నో ట్యూన్స్ సిద్ధం చేస్తారు. కానీ రవి కంపోజింగ్ కథ వింటే అతని ట్యూన్స్ అంతకుమించి అనేలా మిగిలిపోయి ఉన్నట్లు అర్ధమవుతుంది. వందల ట్యూన్స్ సిద్ధం చేసి కొన్నిసార్లు ఒక్కటే నచ్చుతుంది. ఇక
రవి బస్రూర్: సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ మాస్టర్
కన్నడ సంగీత దర్శకుడు రవి బస్రూర్, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాలకు తన పవర్ఫుల్ సంగీతంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. KGF, సలార్ సినిమాల్లో ఆయన అందించిన సంగీతం ప్రేక్షకులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించే అనుభూతి ఇచ్చింది. కానీ ఈ విజయాల వెనుక ఉన్న నిరంచక కష్టం, క్రియేటివిటీ గురించి ఆయన తాజాగా షేర్ చేసిన విషయాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి.
18 వెర్షన్ల KGF బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్
KGF కోసం ఒకే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కాకుండా 18 వెర్షన్లు తయారు చేశారట. ప్రతి వెర్షన్ను విన్న తర్వాత డైరెక్టర్ విజన్కి సరిపోయేదే ఫైనల్ అయ్యేది. ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే, 'డైరెక్టర్ సంతృప్తి చెందడం మా ప్రధాన లక్ష్యం. మా వెర్షన్ ఉన్నా, అది ఆయన విజన్కు సరిపోవాలి' అని రవి బస్రూర్ అన్నారు.
సలార్ కోసం కొత్త ప్రయోగాలు
KGF తర్వాత సలార్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం మరింత సవాలుగా మారిందని రవి చెప్పారు. KGF లా కాకుండా సలార్ పూర్తి హైబ్రిడ్ ఆర్కెస్ట్రా స్టైల్లో డిజైన్ చేయబడిందని వెల్లడించారు. 'KGF ఒక ఎపిక్ ఆర్కెస్ట్రా, KGF2 హైబ్రిడ్ ఆర్కెస్ట్రా, సలార్ పూర్తిగా హైబ్రిడ్' అని వివరించారు. ఈ తేడాలు ప్రేక్షకులకి మొదట్లో అడ్జస్ట్ కావడం కష్టం అయినా, చివరికి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అనుభూతి కలిగించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు.
24TB మ్యూజిక్- అన్యూజ్డ్ క్రియేషన్
ఇప్పటి వరకు ఫైనల్ కాకుండా మిగిలిపోయిన KGF, KGF2, సలార్ వెర్షన్లు కలిపి 24TB స్టోరేజ్ ఉన్నాయని రవి తెలిపారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వాడకుండా మ్యూజిక్ ఉండటం ఆయన క్రియేటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ స్థాయిని చూపిస్తోంది. ప్రతీ వెర్షన్ ఒక కొత్త ఎమోషన్ని టార్గెట్ చేస్తూ తయారు చేయబడిందట. కానీ అంతకుమించి కావాలి అంటే వేటలో ట్యూన్స్ లెక్క వేల సంఖ్యకు చేరినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రశాంత్ నీల్తో ప్రత్యేక అనుభవం
ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాల కోసం పని చేయడం సాధారణ ప్రాజెక్టుల్లా ఉండదని రవి అన్నారు. నీల్ తరచుగా 'మొదట మెలోడీ క్రాక్ చేయాలి, దాని చుట్టూ మిగతా మ్యూజిక్ ఎక్స్పాండ్ కావాలి' అన్న పద్ధతిలో ముందుకు వెళతారని వివరించారు. ఈ వర్కింగ్ స్టైల్ వల్లే KGF, సలార్ సినిమాలు మ్యూజిక్ పరంగా కొత్త స్థాయికి వెళ్లాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
NTR సినిమాకు ఇంకో లెవెల్లో
ప్రస్తుతం రవి బస్రూర్, ప్రశాంత్ నీల్తో కలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ కోసం సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ చర్చల్లో ఉంది. ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు. ఇందులో రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటించనున్నారు. 2026 జూన్ 25న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కాబోతోంది. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ కోసం రవి మళ్లీ భారీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయనున్నారని ఇప్పటికే సమాచారం వస్తోంది. మరి ఈసారి నీల్ ఎన్ని రకాల ట్యూన్స్ సిద్ధం చేయమంటారో చూడాలి.
