అల్లు అర్జున్​కు స్పెషల్​ గిఫ్ట్​ పంపిన రష్మిక - ఎందుకంటే! - RASHMIKA MANDANNA BUSINESS

రష్మిక స్పెషల్​ గిఫ్ట్- థ్యాంక్యూ సో మచ్​ డియర్​ రష్​ అంటూ అల్లు అర్జున్​ పోస్ట్​!

Rashmika Mandanna Business
Rashmika Mandanna Business (Source : Rashmika insta post)
Published : August 12, 2025 at 5:33 PM IST

Rashmika Mandanna Business : వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న్ రష్మిక మందన్నా, ఇటీవల కొత్త రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది. తన సొంత బ్రాడ్​ ప్రాడక్ట్​ను లాంఛ్​ చేసి బిజినెస్​లోనూ సత్తా చాటేందుకు రెడీ అయ్యింది. తాజాగా తన బ్రాండ్​ను ప్రమోట్​ చేసుకునే క్రమంలో క్లోజ్​ సర్కిల్​ ఉన్న స్నేహితులకు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్​ హాంపర్లను పంపింది. దీనికి వారు చాలా సంతోషంగా రియాక్ట్​ అయ్యారు.

ముందు అమ్మకే
రష్మిక తన బ్రాండ్​ను లాంచ్​ చేసే ముందు సోషల్​ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన హింట్​ను ప్రేక్షకులకు ఇచ్చారు. కానీ దానిని డీకోడ్​ చేయలేక పోయారు. ఆ తర్వాత వాళ్ల అమ్మతో మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియోను రష్మిక తన ఇన్​స్టాలో పోస్ట్​ చేశారు. అందులో తాను చాలా ముఖ్యమైన షూట్​ చెస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలానే ఒక బిజినెస్​కు సంబంధించింది అంటూ చెప్పగా, వాళ్ల అమ్మ ఆశీర్వదించారు. అలానే ప్రాడక్ట్​ లాంచ్​ చేసే ముందు ఎంతో ఉత్సాహంతో దీని గురించి ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారంటూ తెలిపారు.

డియర్ డైరీతో రష్మిక
డియర్ డైరీ అనే పర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్​ను లాంచ్​ చేశారు. దాని కోసం స్పెషల్​గా లాంచింగ్ వీడియోను కూడా ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఇందులో మూడు ఫ్లేవర్స్​ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. నేష్​నల్​ క్రష్​ (National Crush) , ఇర్రిప్లేసెబుల్ (Irreplaceable), కాంట్రవర్సియల్ (Controversial) అనే మూడు వెరైటీ సెంట్ బాటిల్స్​ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ బాటిల్స్​ క్యాప్స్​ మూడు వేరు వేరు రంగు (పింక్​, ఎల్లో, పర్పుల్)ల్లో డిజైన్​ చేశారు. వీటిని తయారు చేయడం వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నట్లు తెలియజేశారు. వీటంన్నింటికి లైఫ్​తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఇన్​స్టా పోస్ట్​లో తెలిపారు.

థ్యాంక్యూ డియర్​ రష్​
అయితే బ్రాండ్​ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా వీటికి సంబంధించిన గిఫ్ట్​ హ్యాంపర్లను రష్మిక తన క్లోజ్​ ఫ్రెడ్స్​కు పంపించారు. అందులో ఐకాన్​ స్టార్​ అల్లు అర్జున్​ కూడా ఒకరు. గిఫ్ట్​ అందుకున్న బన్నీ, సోషల్​ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. థ్యాంక్యూ సో మచ్​ డియర్​ రష్​ అంటూ స్టోరీలో యాడ్​ చేశారు. కొత్త జర్నీ మొదలు పెట్టినందుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీనికి రష్మిక సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే బన్నీని కలుస్తానంటూ రష్మిక రిప్లై ఇచ్చింది.

Thankyou dear rush
థ్యాంక్యూ డియర్​ రష్​ (Source : Rashmika insta story)

లవ్​ ఫ్రమ్​ అక్క
అలానే డైరెక్టర్​ సుకుమార్​ సతీమణి తబితా సుకుమార్​కు కూడా ఈ గిఫ్ట్​ హ్యాంపర్​ పంపించారు. విత్​ లవ్​ ఫ్రమ్​ అక్క అంటూ తబిత ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ బ్రాండ్​ లాంఛ్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందంటూ తెలిపారు. అలానే ప్రతి ఒక్కరు ఈ బ్రాండ్​ ఉపయోగించి వాళ్ల కంటూ కథలను రాసుకుంటారని స్టోరీలో పోస్ట్​ చేశారు.

సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఆమె ప్రస్తుతం 'ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌'లో నటిస్తున్నారు. ఇది లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా. ఈ సినిమాను రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్ 05న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రీసెంట్​గా 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు.

మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా రానుంది. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఇటీవల ఫస్ట్​ లుక్ పోస్టర్​ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్​లో కనిపించారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్‌గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​తో రష్మిక లైనప్​ ఫుల్ బిజీగా మారింది.

