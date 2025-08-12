Rashmika Mandanna Business : వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న్ రష్మిక మందన్నా, ఇటీవల కొత్త రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది. తన సొంత బ్రాడ్ ప్రాడక్ట్ను లాంఛ్ చేసి బిజినెస్లోనూ సత్తా చాటేందుకు రెడీ అయ్యింది. తాజాగా తన బ్రాండ్ను ప్రమోట్ చేసుకునే క్రమంలో క్లోజ్ సర్కిల్ ఉన్న స్నేహితులకు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్ హాంపర్లను పంపింది. దీనికి వారు చాలా సంతోషంగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
ముందు అమ్మకే
రష్మిక తన బ్రాండ్ను లాంచ్ చేసే ముందు సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన హింట్ను ప్రేక్షకులకు ఇచ్చారు. కానీ దానిని డీకోడ్ చేయలేక పోయారు. ఆ తర్వాత వాళ్ల అమ్మతో మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియోను రష్మిక తన ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. అందులో తాను చాలా ముఖ్యమైన షూట్ చెస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలానే ఒక బిజినెస్కు సంబంధించింది అంటూ చెప్పగా, వాళ్ల అమ్మ ఆశీర్వదించారు. అలానే ప్రాడక్ట్ లాంచ్ చేసే ముందు ఎంతో ఉత్సాహంతో దీని గురించి ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారంటూ తెలిపారు.
డియర్ డైరీతో రష్మిక
డియర్ డైరీ అనే పర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్ను లాంచ్ చేశారు. దాని కోసం స్పెషల్గా లాంచింగ్ వీడియోను కూడా ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఇందులో మూడు ఫ్లేవర్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. నేష్నల్ క్రష్ (National Crush) , ఇర్రిప్లేసెబుల్ (Irreplaceable), కాంట్రవర్సియల్ (Controversial) అనే మూడు వెరైటీ సెంట్ బాటిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ బాటిల్స్ క్యాప్స్ మూడు వేరు వేరు రంగు (పింక్, ఎల్లో, పర్పుల్)ల్లో డిజైన్ చేశారు. వీటిని తయారు చేయడం వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నట్లు తెలియజేశారు. వీటంన్నింటికి లైఫ్తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఇన్స్టా పోస్ట్లో తెలిపారు.
థ్యాంక్యూ డియర్ రష్
అయితే బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా వీటికి సంబంధించిన గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లను రష్మిక తన క్లోజ్ ఫ్రెడ్స్కు పంపించారు. అందులో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా ఒకరు. గిఫ్ట్ అందుకున్న బన్నీ, సోషల్ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. థ్యాంక్యూ సో మచ్ డియర్ రష్ అంటూ స్టోరీలో యాడ్ చేశారు. కొత్త జర్నీ మొదలు పెట్టినందుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీనికి రష్మిక సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే బన్నీని కలుస్తానంటూ రష్మిక రిప్లై ఇచ్చింది.
లవ్ ఫ్రమ్ అక్క
అలానే డైరెక్టర్ సుకుమార్ సతీమణి తబితా సుకుమార్కు కూడా ఈ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపించారు. విత్ లవ్ ఫ్రమ్ అక్క అంటూ తబిత ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ బ్రాండ్ లాంఛ్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందంటూ తెలిపారు. అలానే ప్రతి ఒక్కరు ఈ బ్రాండ్ ఉపయోగించి వాళ్ల కంటూ కథలను రాసుకుంటారని స్టోరీలో పోస్ట్ చేశారు.
సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఆమె ప్రస్తుతం 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్'లో నటిస్తున్నారు. ఇది లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా. ఈ సినిమాను రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్ 05న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రీసెంట్గా 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు.
మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా రానుంది. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఇటీవల ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో కనిపించారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో రష్మిక లైనప్ ఫుల్ బిజీగా మారింది.
