మొన్న విజయ్ ఇప్పుడు రష్మిక- రింగ్స్తో కనిపించిన కపుల్- వీడియో వైరల్
రష్మిక మందన్నా– విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు ఇలా హింట్ ఇస్తున్నారా?
Published : October 11, 2025 at 9:38 AM IST
Rashmika Diamond Ring : రష్మిక మందన్నా, విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు ఆనందంతో మునిగిపోయి సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షల వర్షం కురిపించారు. అయితే ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ఫోటోలు షేర్ చేయకపోయినా, రష్మిక తన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో చిన్న హింట్ చూపించి అభిమానులకు సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
మెరిసిన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్
తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో రష్మిక మందన్నా తన పెంపుడు కుక్కతో సరదాగా గడిపిన వీడియోను షేర్ చేసింది. ఆ రీల్లో ఆమె చిల్ మూడ్లో కనిపించినా, అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది మాత్రం ఆమె వేలి ఉంగరం. అది పెద్ద డైమండ్తో పొదిగి ఉన్న రింగ్. విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ ఇప్పటికే ఇద్దరి నిశ్చితార్థం జరిగిందని ధ్రువీకరించిన నేపథ్యంలో, ఇక రష్మిక చేతి రింగ్తో పబ్లిక్కు కనిపించడం విశేషం. ఆ డైమండ్ రింగ్ డిజైన్ సింపుల్గా ఉన్నా, అందర్నీ ఆకర్షిస్తుంది.
మొన్న విజయ్ చేతిలో
తాజాగా అక్టోబరు 5న (ఆదివారం) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తిలో ఉన్న శ్రీ సత్యసాయి బాబా ప్రశాంతి నిలయం ఆశ్రమాన్ని విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబ సమేతంగా సందర్శించారు.ఆశ్రమ నిర్వాహకులు పుష్పగుచ్ఛాలు (బొకేలు) ఇచ్చి సాదర స్వాగతం పలికారు. ఈక్రమంలో బొకేను విజయ్ పట్టుకున్న క్రమంలో తీసిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ ఎడమ చేతికి రింగ్ ఉండటం ఆ ఫొటోలు, వీడియోల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
Actor Vijay Deverakonda made his first public appearance days after getting engaged to longtime girlfriend Rashmika Mandanna. The couple’s engagement reportedly took place at Vijay’s Hyderabad home with close friends and family.— India Forums (@indiaforums) October 6, 2025
Vijay later visited the Sri Sathya Sai Baba Maha… pic.twitter.com/ZlKRQ5ZaGN
ప్రేమలో రష్మిక
రష్మిక తన క్యాప్షన్లో ఇలా రాసింది –"ఈ సినిమాలో నేను మొదట విన్న పాట ఇదే ఇంకా ఇప్పటికీ ఈ పాటతో లవ్లోనే ఉన్నా! Aura కూడా నాతో వైబ్ అవుతుంది చూడండి! ఆమె మాట్లాడగలిగితే ఈ పాట పాడేదేమో!". రష్మిక చెప్పిన ఈ పాట "రహేన్ నా రహేన్ హమ్" ఆమె రాబోయే చిత్రం 'థామా'లోనిది. ఈ సినిమాలో ఆమెతో పాటు ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటిస్తున్నారు. ఈ పాటను అధికారికంగా రిలీజ్ చేశారు. అంతకు ముందు "తుమ్ మేరే నా హుయే" పాట షూట్ గ్లింప్స్ను రష్మిక షేర్ చేసింది.
ప్రేమ నుంచి పెళ్లివైపు
రష్మిక – విజయ్ ప్రేమ కథకు గీత గోవిందం (2018), డియర్ కామ్రేడ్ (2019) సినిమాల్లో ఆరంభం. అప్పటి నుంచి ఇద్దరూ దగ్గరయ్యారు. త్వరలో రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ మళ్లీ కలసి నటించనున్నారు. ఇక వ్యక్తిగతంగా చూస్తే, రష్మిక – విజయ్ దేవరకొండ జంట 2026 ఫిబ్రవరిలో వివాహ బంధంలో అడుగుపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ మళ్లీ తెరపై మెరిసే రోజు కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
విజయ్, రష్మిక మూవీ ప్రాజెక్టులు
ప్రస్తుతం విజయ్, రష్మిక కలిసి 'వీడీ14' (VD14) మూవీలో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఇది రిలీజ్ కానుంది. దీనికి రాహుల్ సాంక్రిత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తమ పెళ్లి కంటే ముందే ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలనే పట్టుదలతో విజయ్, రష్మిక ఉన్నారని అంటున్నారు. చివరిసారిగా 'కింగ్డమ్' మూవీలో విజయ్ నటించారు. ప్రస్తుతం ఎస్వీసీ59(SVC59) అనే సినిమాలోనూ ఆయన నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ మూవీ 'థామా'(Thama)లో ఇటీవలే రష్మిక మందన నటించారు. ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
