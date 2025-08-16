Rashmika Shares Romantic Photos : స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ పోస్ట్లో రష్మిక- విజయ్కు సంబంధించి రొమాంటిక్ ఫొటోలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది చూసిన ఫ్యాన్స్ వావ్ సూపర్ అంటూ పోస్ట్కు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అదేం పోస్టు? అందులో ఏమేం ఫొటోలు ఉన్నాయంటే?
ఏ ఫొటోస్ అంటే
2018లో రష్మిక, విజయ్తో కలిసి తన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ 'గీత గోవిందం' సినిమాలో నటించింది. అయితే ఈ సినిమా విడుదలై నేటికి 7ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తీసుకున్న ఫొటోలను ఇప్పుడు రష్మిక షేర్ చేశారు. ఈ పోస్టులో సినిమా స్టిల్స్, ప్రమోషన్లలో తీసుకున్న కాండిడ్ క్లిక్స్, అలాగే విజయ్ ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్న స్నాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఫొటోలు ప్రేక్షకులకు మళ్లీ గీత గోవిందం సినిమా రోజులను గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఈ సినిమా తర్వాత వీరిద్దరూ మళ్లీ 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.
పోస్ట్కు క్యాప్షనే హైలెట్
"7 సంవత్సారాల కిందటి ఫొటోలు ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. 'గీత గోవిందం' సినిమా నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ సినిమా నిర్మాణంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని నేను గుర్తుంచుకుంటాను. మనందరం కలిసి చాలా కాలమైంది. మీరందరు బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" అంటూ రష్మిక మందన్న పోస్ట్ కింద క్యాప్షన్ను యాడ్ చేశారు.
స్పందించిన విజయ్
రష్మిక పోస్టుకు విజయ్ దేవరకొండ స్పందించారు. "గీత గోవిందం సినిమాకు ఏడేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సినిమా మనందరికి ఎంతో స్పెషల్. టీమ్ అందరని మిస్ అవుతున్నాన్నాం" అంటూ తన ఇన్స్టాలో స్టోరీలో షేర్ చేశారు. ఈ సినిమాతోనే రష్మిక - విజయ్ మధ్య స్నేహం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచే వీరిద్దరు క్యూట్ జోడీగా టాలీవుడ్లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ను సంపాదించుకున్నారు.
మళ్లీ చూడాలనుకుంతున్న ఫ్యాన్స్
ఈ పోస్ట్కు స్పందించిన ఫ్యాన్స్, విజయ్ రష్మిక ఇద్దరిని ప్రశంసలతో మెచ్చుకున్నారు. వీరిద్దరి జోడి సూపర్ అంటూ వారి ప్రేమని కురిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమా విజయ్ రష్మిక ఫ్యాన్స్కు ఎవర్ గ్రీన్ సినిమాగా నిలిచిపోతుంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ మరోసారి తెరపై చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారంటూ కామెంట్స్లో తెలుపుతున్నారు.
గీత గోవిందం కథ విషయానికి వస్తే
'గీత గోవిందం'లో విజయ్ దేవరకొండ గోవిందంగా, రష్మిక గీతగా కనిపించారు. అపార్థాల నేపథ్యంలో మొదలైన కథ, చివరికి ప్రేమగా మారింది. ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించడమే కాకుండా, అభిమానుల మనస్సులో మరింత బలంగా నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం గీత గోవిందం జీ5, జియో హాట్స్టార్లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఆమె ప్రస్తుతం 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్'లో నటిస్తున్నారు. ఇది లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా. ఈ సినిమాను రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్ 05న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రీసెంట్గా 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు.
మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా రానుంది. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఇటీవల ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో కనిపించారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో రష్మిక లైనప్ ఫుల్ బిజీగా మారింది.
