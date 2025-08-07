Rashmika Reaction To Trollers : "నేను కూడా పెయిడ్ ట్రోలింగ్స్- నెగెటీవ్ పీఆర్లను ఎదురుకొన్నాను. ఒకరి గురించి మంచిగా చెప్పడం రాకపోతే దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడమే ఉత్తమం" అని తాజాగా జరిగిన ఓ మీడియా ఇంటరాక్షన్లో రష్మిక మందన్నా అన్నారు. అలానే మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను కూడా షేర్ చేసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో తరచూ యాక్టివ్గా ఉంటూ, పోస్ట్ల ద్వారా తన ఫ్యాన్స్లో పాజిటివిటీని పెంచుతుంటారు రష్మిక. ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత గురించి ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులలో అవగాహన పెంచుతుంటారు. తనపై ఎన్ని ట్రోలింగ్స్ చేసినప్పటికి నిరాశ చెందకుండా, సంతోషంగా ఉండేందుకు కారణాలు వెతుకుతుంటారు. కానీ నిజానికి తాను కెమరా ముందు ఉన్నట్లు నిజ జీవితంలో ఉండరని స్పష్టం చేశారు.
నేను చాలా ఎమోషనల్
"నేను మంచి మనిషితో పాటు ఎమోషవల్ పర్సన్ కూడా. కానీ నేను ఎప్పుడు బయటికి చూపించను. ఎందుకంటే ఇప్పటి కాలంలో మంచి తనాన్ని చూసి ఇది నటన మాత్రమే అని ముద్ర వేస్తారు. లేదా దానిని అలుసుగా తీసుకుంటారు. కేవలం కెమెరాల ముందు చూపించుకోడానికి తప్పితే, అది నిజం కాదు అని బలంగా నమ్ముతారు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నా ఎమోషనల్ సైడ్ను బయటపెట్టను. బయటికి మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తా" అంటూ రష్మిక వెల్లడించారు.
మనిషిని బాధ పెట్టడం సరదానా?
కెరీర్లో తాను కూాడా పెయిడ్ ట్రోలింగ్స్, నెగెటివ్ పీఆర్లను ఎదుర్కొన్నట్లు వెల్లడించారు. ట్రోలింగ్ చేసేవారికి ఒకరి పట్ల దయగా ఉండడం రాకపోతే మౌనంగా ఉండాలంటూ సూచించారు. ఈ ప్రపంచంలో అందరికి సమాన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కష్టపడి అందరూ ఎదగవచ్చని ఆమె అన్నారు. అంతేకాని ఒకరిపై నెగెటివ్గా ప్రచారం చేయడం కరెక్ట్ కాదని అన్నారు. ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదలను ఆపాలనుకోవడం ఏం పిచ్చితనమో నాకు అర్థమవడంలేదంటూ రష్మిక తెలిపారు.
రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఆమె ప్రస్తుతం 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్'లో నటిస్తున్నారు. ఇది లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా. ఈ సినిమాను రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్ 05న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రీసెంట్గా 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు.
మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా రానుంది. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఇటీవల ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో కనిపించారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో రష్మిక లైనప్ ఫుల్ బిజీగా మారింది.
