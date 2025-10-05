విజయ్, రష్మిక మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా?
త్వరలో వివాహబంధంలోకి రీల్ కపుల్!
Published : October 5, 2025 at 12:02 PM IST
Vijay Rashmika Age Gap : టాలీవుడ్ మోస్ట్ రొమాంటిక్ కపుల్గా ఎప్పుడు వార్తల్లో వైరల్ అవుతున్న జోడీ విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న. వీరిద్దరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లు అనేక వార్తలు రాగా, ఇటీవల వారి సన్నిహితులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. వీరిద్దరికి నిశ్చితార్థం అయ్యిందని, త్వరలోనే ఫిబ్రవరి 2026లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని తెలిపారు. ఈ వార్తతో అభిమానులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా అందరి చూపు ఈ ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఎంతో తెలుసుకుందామని గూగుల్లో తెగ వెతికేస్తున్నారు?
రష్మిక-విజయ్ వయసు తేడా
రష్మిక మందన్న 1996 ఏప్రిల్ 5న కర్ణాటకలో జన్మించారు. 2025లో ఆమె వయసు 29 సంవత్సరాలు. విజయ్ దేవరకొండ 1989 మే 9న హైదరాబాద్లో జన్మించారు. ఆయన వయసు 36 సంవత్సరాలు. అంటే, రష్మిక, విజయ్ మధ్య వయసు తేడా 7 సంవత్సరాలు.
ప్రేమకథ ఎలా మొదలైంది?
2018లో 'గీతా గోవిందం' చిత్రంతో విజయ్- రష్మిక రొమాంటిక్ జంటగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఇద్దరి క్లోజ్ కెమిస్ట్రీ, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.ఆ తర్వాత 2019లో 'డియర్ కామ్రేడ్' షూటింగ్లో వారి బంధం మరింత స్ట్రాంగ్గా మారింది.
స్పెషల్ మూమెంట్స్ & అభిమానుల ఊహలు
'డియర్ కామ్రేడ్' తర్వాత వీరి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఊహాగానాలు ఇంకా పెరిగాయి. సెలవుల్లో కూడా ఇద్దరి ఫోటోల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటే ఉండడం, కలిసి వెకేషన్స్కు వెళ్లారన్న అపోహలు బయటపడ్డాయి. అయితే ఈ బంధం గురించి ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అధికారికంగా చెప్పలేదు. కానీ, విజయ్ కుటుంబ వేడుకల్లో రష్మిక కనపడేది. దీంతో అంతా ఫిక్స్ అవ్వగా, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసినట్లే.
అభిమానుల ఆశీర్వాదంతో
ఇప్పుడు వీరు ఫిబ్రవరి 2026లో వివాహ బంధంలోకి అడిగుపెట్టనున్నారు. విజయ్, రష్మిక ప్రేమ, అనుబంధం సరికొత్త కధగా టాలీవుడ్లో నిలిచింది. ఈ జంటకు అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, వారి కొత్త జీవితం ఎప్పుడు మొదలుపెడతారని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.
VD14 అప్డేట్!
కాగా, విజయ్ తదుపరి సినిమాలో రష్మికనే హీరోయిన్గా నటించనునున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. బ్రిటిష్ పాలనలోని 1800కాలం నాటి కథతో ఈ సినిమా వస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో విజయ్ రాయలసీమలోని ఓ గ్రామీణ నేపథ్యంలో కనిపించనున్నారని టాక్. తొలిసారిగా విజయ్ దేవరకొండ ఇలాంటి తరహా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు. బలమైన కథతో పాటు భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో స్క్రిప్ట్ రాసినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు దర్శకుడు రాహుల్ సంకీర్తన్ ఇప్పటికే విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి పనిచేశారు. వీరిద్దరి కలయికలో 2018లో విడుదలైన 'టాక్సీవాలా' హిట్ గా నిలిచింది. ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికొస్తే అంతర్జాతీయ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎరిక్ గౌటిర్ కెమెరామెన్గా పనిచేయనున్నారట. అజయ్- అతుల్ దీనికి సంగీతం అందించనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్, రష్మికతో పాటు హాలీవుడ్ స్టార్ అర్నాల్డ్ వోస్లు నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.
