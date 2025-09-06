ETV Bharat / entertainment

గోనాగన్నా రెడ్డీగా ఎన్టీఆర్​- కానీ బన్నీని సెలక్ట్​ చేసిన గుణశేఖర్​!

రుద్రమదేవి సినిమాలో ఎన్టీఆర్​- లాస్ట్​ మూమెంట్​లో ఓకే చేసిన బన్నీ-ఎందుకంటే!

Jr NTR As Gona Ganna Reddy
Jr NTR As Gona Ganna Reddy (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read

Jr NTR As Gona Ganna Reddy : కొత్త కథలతో, వేరు జాన్రాలతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించారు దర్శకుడు గుణశేఖర్​. తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్కును సినిమా ఇండస్ట్రీలో సంపాదించుకున్నారు. హిస్టరీ, కమర్షియల్​, పౌరాణిక సినిమాలు తీసి విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. చిరంజీవి, మహేశ్​, అనుష్క, అల్లు అర్జున్​లతో సినిమాలు తీసి బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి విజయాలు అందుకున్నారు. అలానే వరుసగా మహేశ్​తో మూడు సినిమాలు తీశారు. అన్ని సినిమాల కంటే కూడా గుణశేఖర్​ కెరీర్​కు 'రుద్రమదేవి' మైలురాయిగా మారింది. అలానే స్వీటీ, బన్నీ, రానా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటించి, చిత్రాన్ని బ్లాక్​ బస్టర్​ హిట్​గా నిలిపారు.

ముందుగా ఎన్టీఆర్
కాకతీయుల చరిత్ర, పరిపాలన, రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర గురించి ఈ సినిమాలో అందంగా కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించారు. ఈ చిత్రంలో మరో హైలైట్​గా నిలిచిన పాత్ర గోనాగన్నా రెడ్డి. ఈ పాత్రలో బన్నీ నటన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించారు. ముందుగా ఈ పాత్రలో నటించేందుకు ఎన్టీఆర్​, మహేశ్​లు కూడా ఆసక్తి చూపించారని ఓ సందర్భంలో గుణశేఖర్​ చెప్పారు.

బ్రేవ్​ హార్ట్​తో స్పూర్తి
బ్రేవ్​ హార్ట్​ అనే సినిమా చూసి గుణశేఖర్​ స్పూర్తి పొందారు. రుద్రమదేవి సినిమా తీసేందుకు ప్రధాన కారణం ఈ చిత్రమేనంటూ తెలిపారు. కాకపోతే, తనకు ఇండస్ట్రీలో మంచి మార్కెట్​ వచ్చినప్పుడే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలని అనుకున్నట్లు ఆయన ధృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారని అన్నారు. మహేశ్​ బాబుతో ఒక్కడు సినిమా చేసిన తర్వాత తనకు దక్షిణాదిలో ఏ దర్శకుడు తీసుకోలేనంత పారితోషకాన్ని తనకు ఇస్తానంటూ కొందరు నిర్మాతలు ముందుకు వచ్చారు.

తానే నిర్మాతగ మారిన క్షణం
ఇదే సరైన సమయంగా భావించి రుద్రమదేవి సినిమా కథను పలువురు నిర్మాతలకు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. విన్న ప్రతి ఒక్కరు బాగుంది కానీ హీరోయిన్​ ఓరియంటెడ్​ కాకుండా హీరో నేపథ్యంలో కథను రాయమని అడిగారంటూ చెప్పారు. అందుకు ససేమీరా​ ఒప్పుకోలేదని గుణశేఖర్ తెలిపారు. ఇక ఎవరు ముందుకు రాకపోవడంతో తానే నిర్మాతగా మారి రుద్రమదేవిని తెరకెక్కించారు.

సెట్స్​ మీదకు వెళ్లినా?
దర్శకుడు గుణశేఖర్‌ తన కెరీర్‌లోని ఆసక్తికర విషయాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. "మహేశ్‌తో ఒక్కడు తర్వాత ఎన్టీఆర్‌తో ఒక సినిమా చేయాలని అనుకున్నారట. దాదాపు సెట్స్‌ దాకా వెళ్లినా, కానీ కథ సరిగా కుదరక ఆగిపోయిందట.రుద్రమదేవి సమయంలో కూడా మహేశ్‌, ఎన్టీఆర్‌ పేర్లు బలంగా వినిపించాయి. ఎందుకంటే వారిద్దరితోనూ తాను ఇప్పటికే పని చేశారు.

గోనగన్నా రెడ్డి పాత్రపై వాళ్లిద్దరికీ మంచి అవగాహన ఉందడడంతో ఆ రోల్‌ చేయడానికి వారే ఆసక్తి చూపించారు. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. చివరికి ఆ పాత్రను అల్లు అర్జున్‌ పోషించారు. అయితే భవిష్యత్తులో తాను ఎన్టీఆర్‌తో తప్పకుండా కలిసి పని చేస్తారని అన్నారు.అన్నీ కుదిరితేనే సాధ్యమవుతుంది" అని గుణశేఖర్‌ స్పష్టంచేశారు.

ప్రస్తుతం గుణశేఖర్​
డైరెక్టర్ గుణశేఖర్‌ ప్రస్తుతం తన కొత్త చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. 'యుఫోరియా' పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా యువత ఆధారిత సామాజిక డ్రామాగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. 'శాకుంతలం' తర్వాత ఈసారి పూర్తిగా యువజన భావనకు దగ్గరగా ఉండే కథను ఎంచుకున్నారు. నీలిమా గుణ నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి కాలా భైరవ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఫస్ట్ సింగిల్‌ 'ప్లై హై' విడుదల కాగా, అది యువతలో మంచి బజ్‌ సృష్టించింది. ఫ్రెండ్స్‌, పార్టీ వాతావరణంలో ఎంజాయ్ చేసే ఎనర్జీని ఆ పాట ప్రతిబింబిస్తోంది. సినిమా మొత్తంగా కొత్త జాన్రాతో, ప్రత్యేకమైన పాటలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని గుణశేఖర్‌ నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది.

జిమ్​లో మహేశ్​బాబు.. మీడియాకు గుణశేఖర్​ విన్నపం

రానా - గుణశేఖర్ సినిమాకు అన్ని కోట్ల బడ్జెట్టా..?

For All Latest Updates

TAGGED:

RUDHRAMADEVI GONA GANNA REDDY ROLEJR NTR GUNASHEKAR MOVIEMAHESH GUNASHEKHAR FILMSNTR GONA GANNA REDDY UPCOMING FILMJR NTR AS GONA GANNA REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.