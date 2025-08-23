Ramayana Producer On Western Audience : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్- సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న 'రామాయణం' చిత్రాన్ని దర్శకుడు నితేశ్ తివారి తెరకెక్కిస్తున్నారు. నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ను భారీ బడ్జెట్తో రెండు భాగాలుగా రూపొందిస్తున్నారు. బడ్జెట్ అంచనా రూ. 4,000 కోట్లు ఉంది. తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వూలో నిర్మాత నమిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడమే లక్ష్యం
నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా భారతీయ ప్రేక్షకులకే పరిమితం కాదని, పాశ్చాత్య దేశాల్లోనూ మంచి స్పందన రావాలని తాను కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. "ఇది ఒక గ్లోబల్ మూవీ. వారు చూసే సినిమా ఎలా అయితే ఓ మంచి అనుభూతి ఇస్తుందో, అదే విధంగా రామయణం చూసిన తర్వాత కూడా అదే అనుభూతిని పొందాలి" అని నమిత్ అన్నారు.
భక్తులకే కాదిదీ, అందరికీ అనుభూతి
ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. కేవలం రామాయణం నమ్మేవారికే కాకుండ, ఈ చిత్రం ప్రతీ ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మత, సాంస్కృతిక హద్దులను దాటి, ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నదే తమ ప్రయత్నమని చెప్పారు.
హాలీవుడ్ స్థాయిలో పోలికలు
ప్రముఖ హాలీవుడ్ సినిమాలు 'అవతార్', 'గ్లాడియేటర్' వంటి మాస్టర్ పీస్లు ప్రేక్షకులను ఎలాగైతే ఆకట్టుకున్నాయో, అదే విధంగా రామాయణం కూడా అలరిస్తుందని ఆయన అన్నారు. దాని కోసం ఆహర్నిశలు మూవీటీమ్ కష్టపడుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మూవీని కూడా హాలీవుడ్ స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని నిర్మాత తెలిపారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి ఐ ఫీస్ట్గా నిలువనున్నట్లు తెలిపారు. మంచి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో, భారీ బడ్జెట్తో ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి కథను వినిపించేవిధంగా రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు.
పాశ్చాత్య దేశాలు ఇష్ట పడకపోతే అది మా వైఫల్యం!
ఈ సినిమాను కేవలం భారతదేశమే కాకుండ, పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా చూడాలని నిర్మాత కోరుకుంటున్నారు. "ఈ సినిమాకు అసలైన విజయం ఏంటంటే, దీనిని వీక్షించిన తర్వాత ఒక వేళ ఈ సినిమా వారికి నచ్చకపోతే, ఆ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ సాధించినా, నేను మాత్రం దానిని అంగీకరించను. నా దృష్టిలో సినిమా విఫలమైందనే నిర్ధారించుకుంటానని" ఆయన ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. వెస్ట్రన్ ఆడియెన్స్ రామాయణాన్ని ఇష్టపడకపోతే ఇది ముమ్మాటికి మూవీ మేకర్స్ తప్పేనని నిర్మాత ఆభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అలానే ఈ సినిమాను ఇంకా మెరుగ్గా చేసి ఉండాల్సిందని అనుకుంటానని నమీత్ మల్హోత్రా ధైర్యంగా ప్రకటించారు.
సినిమా విషయానికి వస్తే
భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' సినిమాకు నమిత్ మల్హోత్రా , యాశ్ సంయుక్తంగా నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ చిత్రానికి 'దంగల్','ఛిచోరే' వంటి హిట్ సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన నితేశ్ తివారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీత పాత్రను పోషిస్తున్నారు. యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ దేవోల్ హనుమంతుడిగా, రవీ దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. ఇతర కీలక పాత్రల్లో ప్రముఖ నటీనటులు కనిపించనున్నారు.ఈ కథను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి భాగం 2026 దీపావళి సందర్భంగా విడుదల కానుండగా, రెండో భాగం 2027 దీపావళీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
