Peddi Update : వినాయక చవితి సందర్భంగా టాలీవుడ్ సినిమాల మేకర్స్ వరుస అప్డేట్లు ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న పెద్ది నుంచి కూడా సాలిడ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. వినాయక చవితి రోజూ చిత్ర బృందం షూటింగ్లో పాల్గొంది. ఈ క్రమంలో ఓ సాంగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం మైసూరులో తాజా షెడ్యూల్ మొదలైంది. ఈ షూట్లో మాస్ పాట చిత్రీకరిస్తున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. ఇది జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. రామ్చరణ్తోపాటు 1000 మందికిపైగా డ్యాన్సర్లతో భారీ రేంజ్లో షూట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. రహమాన్ గారి డప్పు, రామ్ చరణ్ గారి స్టెప్పు. మెగాపవర్ బ్లాస్టింగ్ చూస్తారు. నన్ను నమ్మండి. రత్నవేలు సార్ విజువల్ మ్యాజిక్. సాంగ్ షూటింగ్ ఇవాళ ప్రారంభమైంది. అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అని షూటింగ్ స్పాట్లోని వీడియోను సోషల్ మీడియాలో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
Team #Peddi wishes you all a very Happy Ganesh Chaturthi
On this auspicious day, the team began shooting for the massive introduction song with 1000 dancers in Mysore under the choreography of #Jani Master.
Working tirelessly to give you the best - no festivals, no holidays…
భారీ ధరకు డీల్స్!
ఈ మూవీకి సంబంధించిన సీన్స్ శరవేగంగా షూట్ చేస్తున్నారు. మేకర్స్ సినిమా టీజర్ను ఇప్పటికే విడుదల చేశారు. ఈ గ్లింప్స్కు భారీ స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా వీడియో చివర్లో ఓ క్రికెట్ షాట్ హైప్ క్రియేట్ చేసింది. దీంతో సినిమాను తెరపై చూసేందుకు మూవీలవర్స్ ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటీవల సినిమా ఓటీటీ డీల్స్ కూడా క్లోజ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. పెద్ది సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ దాదాపు రూ. 100కోట్లకు అమ్ముడైనట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ, ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
యాస కోసం రీసెర్చ్!
ఈ సినిమా స్టోరీ ఉత్తరాంధ్ర బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండనుంది. విజయనగరం ప్రాంతం చుట్టూ తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్లో రామ్ చరణ్ అక్కడి స్థానిక యాసలో డైలాగ్లు చెప్పడం అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ యాస పర్ఫెక్షన్ కోసం దర్శకుడు బుచ్చి బాబు, పాపులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫిల్మీమోజీ టీమ్ను కూడా సంప్రదించారట.
Energetic team of #Peddi from the massive song shoot
Team #Peddi is relentlessly working for the massive song even during the festival of Ganesh Chaturthi
#PEDDI GLOBAL RELEASE ON 27th MARCH, 2026.
Global Star @AlwaysRamCharan…
ఫుల్ ఫిట్గా చెర్రీ
'గేమ్చేంజర్' తర్వాత రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇటీవల చెర్రీ జిమ్లో కసరత్తులు చేస్తుండగా ఫోటోలు రిలీల్ చేశాకు. ఇందులో ఆయన లుక్స్లు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఈ లుక్ విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ట్రెండింగ్లో దూసుకెళ్లింది. దీంతో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారో అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేశారు. తన బాడీ అందరిని జిమ్కు పంపిస్తుందంటూ చెర్రీని పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు.
కాగా ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. కొన్ని రోజుల కిందట రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కీలక షెడ్యూల్ కూడా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది.ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. కన్నడ సీనియర్ నటుడు శివ రాజ్కుమార్, బాలీవుడ్ నటుడు దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 2026 మార్చి 27న సినిమా విడుదల కానుంది.
