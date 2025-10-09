ETV Bharat / entertainment

పెద్ది మూవీ లేటెస్ట్ అప్డేట్​- ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ కంప్లీట్!

రామ్​ చరణ్- జాన్వీ​ కాంబోలో ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌- జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ!

Peddi Movie Song Shoot
Peddi Movie Song Shoot (Source:Buchi babu Insta post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 10:25 AM IST

Peddi Movie Shoot Update : మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ , బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వస్తున్న స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్‌ వేగంగా సాగుతోంది. విలేజ్​ బ్యాగ్​డ్రాప్​లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా పట్ల అభిమానుల్లో ఊహాగానాలు భారీ స్థాయిలో చేరుతున్నాయి. రంగస్థలంలో చిట్టిబాబుగా విలేజ్​ లుక్​లో అందరిని ఆకట్టుకున్న చెర్రి, పెద్దిలో రగ్డ్​ క్యారెక్టర్​ మాస్​ లుక్​తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ వార్త ఇప్పుడు ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి రేపుతుంది.

మెలోడి–ఎనర్జీ మిక్స్ సాంగ్‌
బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో, వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మాణంలో ఇది రూపొందుతోంది. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఆయన కంపోజింగ్​లో రామ్​ చరణ్​ ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌కు చేయనున్నారు. ఈ డ్యాన్స్​ షెడ్యూల్ రేపటి నుంచి పుణెలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పాటలో చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ ఆడిపాడనుంది. ఈ పాటకు జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. అయితే ఈపాటను మెలోడి–ఎనర్జీ మిక్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారని టాక్. ఇందులో చెర్రీ- జాన్వీ కెమిస్ట్రీ, చరణ్ గ్రేస్​ పాటకు హైలైట్​గా నిలుస్తాయని తెలుస్తోంది.

సగం షూటింగ్‌ పూర్తి
'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయని, దాదాపు 60 శాతం వరకు షూటింగ్‌ పూర్తయ్యిందని సమాచారం. అక్టోబర్​ 10 నుంచి ఈ సాంగ్​ కూడా ప్రారంభం కానుంది. అలానే ఈ చిత్రం ఫస్ట్​ హాఫ్​కు కూడా దాదాపు ఎడిటింగ్​ పుర్తైనట్లు సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. రామ్‌చరణ్‌ ఈ సినిమాలో కొత్త లుక్‌తో కనిపించనున్నారు. అది ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్​ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఆయన ఈ పాత్ర కోసం ప్రత్యేకంగా మేకోవర్‌లో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని చెప్పారు.

చరణ్‌ కొత్త స్టైల్‌, యాక్సెంట్‌
రామ్‌చరణ్‌ ఈ సినిమా కోసం బల్క్ బాడీతో పాటు మాస్​ లుక్​లో ట్రాన్స్​ ఫార్మ్​ అయ్యారు. మీసం, గడ్డం, ముక్కు రింగ్‌తో ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌లో కనిపించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆయన డైలాగ్‌ డెలివరీలో కూడా కొత్త యాక్సెంట్‌ను ప్రయత్నిస్తున్నారని రత్నవేలు చెప్పారు. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు రాసిన కథ అద్భుతంగా ఉందని, ఈ సినిమాను తాను కూడా కొత్త పద్ధతిలో చిత్రీకరిస్తున్నానని వివరించారు. 'రంగస్థలం నుంచి కొంత ప్రేరణ తీసుకున్నా 'పెద్ది' సినిమా కథ మాత్రం చాలా కొత్తది. ఇది ఏ సినిమా స్టోరీను పోలి ఉండదు. ఇది పూర్తిగా కొత్త తరహా కథనం' అని రత్నవేలు అన్నారు.

సినిమా విషయానికి వస్తే
నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టి, ఫస్ట్ హాఫ్ కట్‌ను పూర్తి చేశారు. శివరాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇక ఈ భారీ యాక్షన్‌ డ్రామా 2026 మార్చి 27న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. రామ్‌చరణ్‌ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 'పెద్ది'. ఇప్పటికే లుక్స్‌, అప్‌డేట్‌లతో అంచనాలను పెంచేసింది. కొత్త స్టైల్‌, బుచ్చి బాబు భిన్నమైన కథనం రెహమాన్‌ మ్యూజిక్‌ ఇలా అన్ని అంచెల్లోను బిగ్‌ హిట్‌ లక్ష్యంగా దూసుకెళ్తోంది.

