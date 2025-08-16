ETV Bharat / entertainment

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

కూలీ వర్సెస్ వార్ 2- రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్

WAR 2 vs Cooli
WAR 2 vs Cooli (Source : Movie Posters)
August 16, 2025

WAR 2 vs Coolie : సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ', హృతిక్ రోషన్– జూనియర్ ఎన్‌టీఆర్ మల్టీస్టారర్ 'వార్ 2' సినిమాలు ఆగస్టు 14న విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర సందడి చేస్తున్నాయి. రెండు సినిమాలకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ వసూళ్లలో దూసుకుపోతున్నాయి. రెండు రోజుల్లోనే రెండు సినిమాలు రూ.100 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరాయి.

వార్ 2 – రెండో రోజు కలెక్షన్లు
ఇండస్ట్రీ ట్రాకర్ సాక్​నిల్క్ ప్రకారం, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున 'వార్ 2' రూ.56.35 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో దేశీయంగా ఈ సినిమా రెండు రోజుల్లో కలిపి రూ.108.35 కోట్లు రాబట్టింది. అంతర్జాతీయంగా కూడా సినిమా భారీగా వసూళ్లు సాధించింది. రెండు రోజుల్లో కలిపి విదేశాల్లో రూ.79 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది.

కూలీ – రెండో రోజు కలెక్షన్లు
రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' దేశీయంగా రెండో రోజు రూ.53.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. రెండు రోజుల్లో కలిపి రూ.118.5 కోట్లు సాధించింది. దీంతో ఈ సినిమా ఇప్పటికే ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

రెండో రోజు రెండు సినిమాలకు సంబంధించిన కలెక్షన్లు పరిశీలిస్తే.. కూలీ మూవీ కంటే 'వార్ 2' సుమారు రూ.3 కోట్లు ఎక్కువ వసూల్ చేసింది.

