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యూఎస్​లో పుష్పగాడి రుల్​- వైల్డ్ ఫైర్​ దెబ్బకు 45 వేల ప్లస్ టికెట్స్ సేల్​!

యూఎస్ బుకింగ్స్​లో పుష్ప 2 రేర్​ ఫీట్ - రిలీజ్​కు ముందే క్రేజీ రికార్డులు!

Pushpa 2
Pushpa 2 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : 46 minutes ago

Pushpa 2 USA Pre Booking : మూవీ లవర్స్​ను ఎగ్జైట్​మెంట్​లో ముంచెత్తుతూ పాన్ ఇండియా లెవెల్​లో క్రేజ్ సంపాదించుకుంటున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'పుష్ప ది రూల్'. విడుదలకు కౌంట్​డౌన్​ మొదలవ్వడం వల్ల అభిమానుల్లోనూ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఎవరినోట విన్న ఎటు చూసినా పుష్ప పేరే వినిపిస్తోంది, కనిపిస్తోంది.

అయితే తాజాగా యూఎస్​ ప్రీ బుకింగ్స్​లో ఓ అరుదైన ఘనతను సాధించి ఓవర్సీస్​లో పుష్ప మేనియా ఎలా ఉందో చూపించింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఏకంగా 1.25 మిలియన్ డాలర్స్ గ్రాస్ మార్క్​ని టచ్ చేసి ఫాస్టెస్ట్ బుకింగ్స్​ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. సుమారు 45 వేలకి పైగా టికెట్స్ అమ్ముడయ్యాయట. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

Pushpa 2 USA Pre Booking : మూవీ లవర్స్​ను ఎగ్జైట్​మెంట్​లో ముంచెత్తుతూ పాన్ ఇండియా లెవెల్​లో క్రేజ్ సంపాదించుకుంటున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'పుష్ప ది రూల్'. విడుదలకు కౌంట్​డౌన్​ మొదలవ్వడం వల్ల అభిమానుల్లోనూ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఎవరినోట విన్న ఎటు చూసినా పుష్ప పేరే వినిపిస్తోంది, కనిపిస్తోంది.

అయితే తాజాగా యూఎస్​ ప్రీ బుకింగ్స్​లో ఓ అరుదైన ఘనతను సాధించి ఓవర్సీస్​లో పుష్ప మేనియా ఎలా ఉందో చూపించింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఏకంగా 1.25 మిలియన్ డాలర్స్ గ్రాస్ మార్క్​ని టచ్ చేసి ఫాస్టెస్ట్ బుకింగ్స్​ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. సుమారు 45 వేలకి పైగా టికెట్స్ అమ్ముడయ్యాయట. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

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