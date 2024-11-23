Pushpa 2 USA Pre Booking : మూవీ లవర్స్ను ఎగ్జైట్మెంట్లో ముంచెత్తుతూ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో క్రేజ్ సంపాదించుకుంటున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'పుష్ప ది రూల్'. విడుదలకు కౌంట్డౌన్ మొదలవ్వడం వల్ల అభిమానుల్లోనూ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఎవరినోట విన్న ఎటు చూసినా పుష్ప పేరే వినిపిస్తోంది, కనిపిస్తోంది.
అయితే తాజాగా యూఎస్ ప్రీ బుకింగ్స్లో ఓ అరుదైన ఘనతను సాధించి ఓవర్సీస్లో పుష్ప మేనియా ఎలా ఉందో చూపించింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఏకంగా 1.25 మిలియన్ డాలర్స్ గ్రాస్ మార్క్ని టచ్ చేసి ఫాస్టెస్ట్ బుకింగ్స్ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. సుమారు 45 వేలకి పైగా టికెట్స్ అమ్ముడయ్యాయట. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
PUSHPA RAJ’S RULING⁰Leaving no stone unturned 🔥— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) November 23, 2024
Fastest $1,256,524+ Gross with 45,000+ tickets sold for USA Premieres 🪓💥
DECEMBER 4th – The wildfire rules ALL! ❤️🔥#Pushpa2TheRule #Pushpa2 #Pushpa2USA@AlluArjun #Sukumar @iamRashmika @MythriOfficial pic.twitter.com/T8Pu3aUOrY