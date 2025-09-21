పుష్ప 2, కుబేర కాదు- భారత్ నుంచి ఆస్కార్ రేస్కు ఆ సినిమా!
ఆస్కార్స్ 2026 నామినేషన్స్- 24 సినిమాల్లో భారత్ నుంచి ఫైనలైజ్- ఆ ఒక్కటి ఏంటంటే?
Published : September 21, 2025 at 4:47 PM IST
Oscar Entry India : భారతీయ సినిమా ప్రతి ఏడాది గ్లోబల్ స్థాయిలో తన ముద్ర వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోంది. ఆస్కార్ అవార్డుల విషయంలో అయితే మరో లెవెల్లో విజయం సాధించాలన్న కలతో వెళ్తూనే ఉంది. ఈసారి 2026 ఆస్కార్స్లో భారతదేశం నుంచి ఏ సినిమా వెళ్తుందనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంది. గతంలో 'గాంధీ', 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్', 'ఆర్ఆర్ఆర్' లాంటి చిత్రాలు భారత్ తరఫున ఆస్కార్ వేదికపై సౌండ్ క్రియేట్ చేశాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆస్కార్ వేదికపై మన సినిమాలు సందడి చేస్తాయా అనే ఆసక్తి క్రియేట్ అవుతోంది.
పోటీలో 24 భారతీయ చిత్రాలు
ఈసారి ఆస్కార్ రేసులో ఉన్న సినిమాల జాబితా కూడా సో స్పెషల్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో తెలుగు, హిందీ, కన్నడ సినిమాలతో పాటు మరాఠీ, మణిపురి చిత్రాలు భారత్ తరఫున అధికారిక ఎంట్రీకి నామినేషన్ పొందాయి.
1. ఐ వాంట్ టు టాక్ (హిందీ)
2. తన్వీ ది గ్రేట్ (హిందీ)
3. ది బెంగాల్ ఫైల్స్ (హిందీ)
4. పుష్ప 2 (తెలుగు)
5. హోంబౌండ్ (హిందీ)
6. కేసరి చాప్టర్ 2 (హిందీ)
7. సూపర్బాయ్స్ ఆఫ్ మాలేగావ్ (మరాఠీ)
8. స్థల్ (మరాఠీ)
9. కన్నప్ప (తెలుగు)
10. మెటా ది డాజ్లింగ్ గర్ల్ (సైలెంట్ మూవీ)
11. సాంబర్ బోండా (మరాఠీ)
12. దశావతార్ (మరాఠీ)
13. వన్వాస్ (మరాఠీ)
14. నీరు (మరాఠీ)
15. గాంధీ తాత చెట్టు (తెలుగు)
16. ఆటా థంబైచా నాయ్ (మరాఠీ)
17. కుబేర (తెలుగు)
18. బూమ్ (మణిపురి)
19. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (తెలుగు)
20. హ్యూమన్స్ ఇన్ ది లూప్ (హిందీ)
21. జుగ్నుమా (హిందీ)
22. ఫూలే (హిందీ)
23. వీర చంద్రహాస (కన్నడ)
24. పైర్ (హిందీ)
తెలుగు సినిమాల హవా
భారత్ నుంచి అధికారిక ఎంట్రీకి నామినేషన్ పొందిన లిస్ట్లో తెలుగు నుంచి నాలుగు పెద్ద సినిమాలు ఎంపిక కావడం గర్వకారణం. 'పుష్ప 2', 'కన్నప్ప', 'కుబేర', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', వంటి చిత్రాలు ఉండడం తెలుగు సినిమా స్థాయి పెరుగుతున్నదానికి నిదర్శనం. ముఖ్యంగా 'కుబేర' సినిమాలో శేఖర్ కమ్ముల మేకింగ్ విధానం అందరిని ఆలోచింపజేసింది. అందులో ధనుష్ నటన కూడా హైలెట్ అయ్యింది. ఇక 'పుష్ప 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా రూ. 1800 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తెలుగు రీజినల్ లాంగ్వేజ్లో అత్యదిక కలెక్షన్స్ అందుకున్న సినిమాగా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' నిలిచింది.
ఆ సినిమానే ఆస్కార్ ఎంట్రీ
ఈ విభాగంలో 24 సినిమాలు పోటీలో ఉండగా, ఈసారి భారత్ తరఫున అధికారిక ఎంట్రీగా నీరజ్ ఘయ్వాన్ దర్శకత్వం వహించిన హోంబౌండ్ సినిమానే ఎంపికైంది. ఇషాన్ ఖట్టర్, జాన్వి కపూర్, విశాల్ జేత్వా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో పోటీ పడనుంది. మొత్తం 24 చిత్రాల మధ్య గట్టి పోటీ నడిచింది. చివరికి హోంబౌండ్ అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రంలో సామాజిక సమస్యలతో పాటు భావోద్వేగ అంశాలు ఉండటమే దానికి అదనపు ప్లస్ అని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆస్కార్ కలలు
ప్రతి ఏడాది మన సినిమాలు ప్రపంచానికి దగ్గరవుతున్నాయి. హాలీవుడ్ మార్కెట్లో, అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో భారత్ సినిమాలు చూపిస్తున్న ప్రభావం కొత్త తరహా గుర్తింపు తీసుకొస్తోంది. ఈసారి 'హోంబౌండ్ సినిమా' ఆస్కార్ గెలుస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. కానీ, మొత్తం 24 సినిమాల జాబితా మాత్రం భారతీయ సినిమా శక్తిని తెలియజేస్తోంది. మరి ఆస్కార్ లో నెక్స్ట్ ఎలాంటి సినిమా హైలెట్ అవుతుందో చూడాలి.
