భార్యకు భయపడి డ్యాన్స్​ స్టెప్స్​ మరిచిపోయిన చిరంజీవి- బయటపెట్టిన సుస్మిత!

'మన శంకర్​వరప్రశాద్​ గారు' సినిమా షూట్​లో చిరును భయపెట్టిన సురేఖ!

Chiranjeevi Scared Of His Wife
Chiranjeevi Scared Of His Wife (Source: Sushmitha Instagram post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Chiranjeevi Scared Of His Wife : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటేనే డ్యాన్స్​లో గ్రేస్. ఆయన పాటకు కాలు కదిపితే ఇక థియేటర్లలో అభిమానులు కూడా స్టెప్పేయాల్సిందే. అప్పటి సీనియర్ హీరోలతోపాటు ఇప్పటి యంగ్ స్టార్లకు కూడా ఆయన గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. అలాంటి చిరు షూటింగ్ సెట్లో తడబడ్డారని మీకు తెలుసా? అదీనూ షూటింగ్ స్పాట్​లో ఆయన సతీమణి సురేఖను చూసి డ్యాన్స్ స్టెప్పులు మర్చిపోయారట. అవును, ఈ విషయాన్ని ఆయన కుమార్తె స్వయంగా చెప్పారు.

బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్​, అనుపమ పరమేశ్వరన్​ జంటగా నటించిన సినిమా 'కిష్కిందపురి'. కౌశిక్​ పెగళ్లపాటి ఈ సినిమాకు దర్షకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం గ్రాండ్​గా సెప్టెంబర్​ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. బుధవారం సాయంత్రం సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ జరింగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అనిల్​ రావిపూడి, బుచ్చిబాబు, నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల హాజరయ్యారు. అలానే హోస్ట్​గా సుమ కనకాల వ్యవహరించారు. స్టేజి పై సుమ అడిగిన ఒక ప్రశ్న ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ కంటెంట్​గా మారింది. 'ఏంటి చిరంజీవి కూడా భయపడతారా?' అంటూ మెగా ఫ్యాన్స్​ ఆశ్చర్యపోతున్నారు!

'కిష్కిందపురి' మూవీ టీమ్​కు సుస్మిత శుభాకాంక్షలు చెప్పి స్పీచ్ ముగిస్తున్న సమయంలో సుమ ఆమెను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. 'మీరు దేనికి భయపడతారు 'అని అడగగా, దానికి 'ఆడవారు జనరల్​గా భయపడరు. మనం భయపెడతాము కానీ భయపడము కదా' అని నిర్మాత సుస్మిత సమాధానమిచ్చారు. అలానే 'నాన్న గారికి అమ్మ అంటే చిన్న భయమేమన్నా ఉంటదంటారా?' అని హోస్ట్​ అడిగారు.

దానికి సుస్మిత, 'ఇవళ షుట్​లో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. మన శంకరవరప్రశాద్​ గారు సినిమాకి సంబంధించి ఒక సాంగ్ షూట్​ జరుగుతుంది. దానికి స్పెషల్​గా షూటింగ్​ సెట్​కు అమ్మ వచ్చారు. అప్పటి వరకు డ్యాన్స్​ బాగా చేస్తున్న నాన్న, అమ్మను చూసిన వెంటనే తడబడుతున్నారు. అన్ని స్టెప్స్​ మరిచిపోతున్నారు ఇవన్ని జరిగాయి. ఎంతైన భార్య ప్రభావం ఉంటుంది కదా' అని తెలిపారు. దీంతో అందరు సరదగా నవ్వుకున్నారు.

