భార్యకు భయపడి డ్యాన్స్ స్టెప్స్ మరిచిపోయిన చిరంజీవి- బయటపెట్టిన సుస్మిత!
'మన శంకర్వరప్రశాద్ గారు' సినిమా షూట్లో చిరును భయపెట్టిన సురేఖ!
Published : September 11, 2025 at 10:58 AM IST
Chiranjeevi Scared Of His Wife : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటేనే డ్యాన్స్లో గ్రేస్. ఆయన పాటకు కాలు కదిపితే ఇక థియేటర్లలో అభిమానులు కూడా స్టెప్పేయాల్సిందే. అప్పటి సీనియర్ హీరోలతోపాటు ఇప్పటి యంగ్ స్టార్లకు కూడా ఆయన గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. అలాంటి చిరు షూటింగ్ సెట్లో తడబడ్డారని మీకు తెలుసా? అదీనూ షూటింగ్ స్పాట్లో ఆయన సతీమణి సురేఖను చూసి డ్యాన్స్ స్టెప్పులు మర్చిపోయారట. అవును, ఈ విషయాన్ని ఆయన కుమార్తె స్వయంగా చెప్పారు.
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ జంటగా నటించిన సినిమా 'కిష్కిందపురి'. కౌశిక్ పెగళ్లపాటి ఈ సినిమాకు దర్షకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. బుధవారం సాయంత్రం సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరింగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అనిల్ రావిపూడి, బుచ్చిబాబు, నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల హాజరయ్యారు. అలానే హోస్ట్గా సుమ కనకాల వ్యవహరించారు. స్టేజి పై సుమ అడిగిన ఒక ప్రశ్న ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కంటెంట్గా మారింది. 'ఏంటి చిరంజీవి కూడా భయపడతారా?' అంటూ మెగా ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు!
'కిష్కిందపురి' మూవీ టీమ్కు సుస్మిత శుభాకాంక్షలు చెప్పి స్పీచ్ ముగిస్తున్న సమయంలో సుమ ఆమెను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. 'మీరు దేనికి భయపడతారు 'అని అడగగా, దానికి 'ఆడవారు జనరల్గా భయపడరు. మనం భయపెడతాము కానీ భయపడము కదా' అని నిర్మాత సుస్మిత సమాధానమిచ్చారు. అలానే 'నాన్న గారికి అమ్మ అంటే చిన్న భయమేమన్నా ఉంటదంటారా?' అని హోస్ట్ అడిగారు.
దానికి సుస్మిత, 'ఇవళ షుట్లో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. మన శంకరవరప్రశాద్ గారు సినిమాకి సంబంధించి ఒక సాంగ్ షూట్ జరుగుతుంది. దానికి స్పెషల్గా షూటింగ్ సెట్కు అమ్మ వచ్చారు. అప్పటి వరకు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తున్న నాన్న, అమ్మను చూసిన వెంటనే తడబడుతున్నారు. అన్ని స్టెప్స్ మరిచిపోతున్నారు ఇవన్ని జరిగాయి. ఎంతైన భార్య ప్రభావం ఉంటుంది కదా' అని తెలిపారు. దీంతో అందరు సరదగా నవ్వుకున్నారు.
#ManaShankaraVaraPrasadGaru షూట్ లో అమ్మ రాగానే నాన్న (#Chiranjeevi) steps మార్చిపోయారు… Effect of Wife 😄 - Producer @sushkonidela #BellamkondaSreenivas #Kishkindhapuri #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/e7tpkAYaX1— Telugu FilmNagar (@telugufilmnagar) September 10, 2025