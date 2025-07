ETV Bharat / entertainment

స్టార్​ హీరోల భార్యలతో ప్రియాంక చోప్రాకు ప్రాబ్లమ్స్- ఆ ఇద్దరితో మరీ ఎక్కువ! - PRIYANKA CHOPRA CLASES

Priyanka Chopra ( Source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 10, 2025 at 10:50 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:58 AM IST 3 Min Read

Priyanka Chopra Clashes Heroes Wifes : హీరో- హీరోయిన్​ చ‌నువుగా ఉంటే ముప్పు ఆ ఇద్ద‌రిలో ఎవ‌రికి? అంటే క‌చ్చితంగా చ‌నువుగా ఉన్న ఆ హీరోయిన్‌కే. అలాంటి ఓ వివాదం వ్లలే ఈ బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ ఇండ‌స్ట్రీలో అవ‌కాశాలు కోల్పోయింది. ఓ ప్రముఖ హీరో భార్య త‌న‌కు అవ‌కాశాలు రాకుండా ప్ర‌ముఖ డైరెక్టర్​, ప్రొడ్యుసర్లను ప్ర‌భావితం చేసి ఉండవచ్చని కథనాలు వచ్చాయి. ఆ టాప్ హీరోయిన్ మ‌రెవ‌రో కాదు గ్లోబ‌ల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా. బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో షారుక్ ఖాన్​- ప్రియాంక చోప్రా రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారని అప్పట్లో బీ టౌన్​లో చాలా క‌థ‌నాలు వైర‌ల్ అయ్యాయి. ఆ స‌మ‌యంలో షారుక్ భార్య గౌరీ ఖాన్ ఈ విషయంలో చాలా బాధ పడ్డారని అప్పట్లో వార్తలు ప్రచారమయ్యాయి. అంతేకాదు ఆ త‌ర్వాత ప్రియాంక చోప్రాకు అవ‌కాశాలు రాకుండా చేశారని, బీ టౌన్​లో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌క‌నిర్మాత‌ల‌ను ప్ర‌భావితం చేశార‌ని కూడా పుకార్లు వినిపించాయి. ఒకానొక స‌మ‌యంలో త‌న‌ను బాలీవుడ్ అన్ ​అఫీషియల్​గా సినిమాలు చేయకుండా అడ్డుకుందని, త‌న‌పై కుట్ర‌లు చేశార‌ని కూడా ప్రియాంక చోప్రా కొన్ని ఇం​టర్వ్యూలలో బయట పెట్టారు. కేవ‌లం షారుక్ భార్యే కాదు!

ప్రియాంక చోప్రాకు షారుక్ ఖాన్ భార్య మాత్ర‌మే ఇబ్బందులు కాదు. ఇటీవల మ‌రో టాప్​ హీరో అక్ష‌య్ కుమార్ భార్య ట్వింకిల్ ఖ‌న్నాతో కూడా ఇదే తరహ సమస్య ఎదురైందని సమాచారం. ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో అక్ష‌య్ కుమార్​తో 10 సినిమాలు తెర‌కెక్కించిన ద‌ర్శ‌న్, బాలీవుడ్​లో హంగామా అనే కార్యక్రమంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. అక్ష‌య్ కుమార్ భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో ప్రియాంకకు స‌మ‌స్య ఏర్ప‌డిందని తెలిపారు. ప్రియాంక చోప్రాతో అక్ష‌య్ కలిసి పనిచేయడం వల్ల తనకు సమస్యలు త‌లెత్తాయ‌ని వెల్లడించారు. ట్వింకిల్​కు ప్రియాంకతో కొన్ని సమస్యలు ఉండేవని అన్నారు. ఈ వృత్తిలో కొన్ని ఒడుదొడుకులు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు స్నేహంగా ఉండటమే చిక్కులను తెచ్చిపెడుతుందని దర్శన్ గతంలో చెప్పారు.

