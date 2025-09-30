'శుక్రాచార్య'గా అక్షయ్- ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి కొత్త మూవీ!
ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అప్డేట్
Published : September 30, 2025 at 2:13 PM IST
Prashanth Varma Cinematic Universe : 'హనుమాన్' విజయంతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి ఇప్పుడు మరో మూవీ రానుంది. అదే 'మహాకాళి'. ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్ వర్మ కథ అందిస్తుండగా, పూజా అపర్ణ కొల్లూరు దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆర్కే దుగ్గల్ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంచనాలు భారీ స్థాయిలో పెంచుకున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన తెలుగు తెరకు పరిచయం అవ్వడం విశేషం.
ఇటీవల విడుదలైన అక్షయ్ ఖన్నా ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. భారీ కోటల ముందు, అగ్నిగుండాల కాంతిలో తుపానుల వాతావరణంలో నిలబడి ఉన్న ఆయన రూపం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఆధ్యాత్మిక వేషధారణలో, పొడవాటి తెల్ల గడ్డంతో, కళ్లలో తీక్షణత ఉట్టిపడేలా కనిపించారు. ఈ లుక్ ద్వారా 'శుక్రాచార్య' పాత్ర శక్తిమంతమైనదని స్పష్టమవుతోంది.
హిందూ పురాణాల్లో శుక్రాచార్య ఒక క్లిష్టమైన, లోతైన భావాలు కలిగిన పాత్ర. దేవతలకు వ్యతిరేకంగా అసురులకు గురువుగా నిలిచిన ఆయనలో ఉన్న జ్ఞానం, శక్తి, ఆధ్యాత్మికత ఈ పాత్రను మరింత ప్రాముఖ్యవంతంగా మారుస్తాయి. ఇలాంటి సవాళ్లతో కూడిన పాత్రను అక్షయ్ ఖన్నా ఎంచుకోవడం ప్రత్యేకం. ఇటీవల 'ఛావా' సినిమా విజయం తర్వాత వరుస ఆఫర్లు అందుకున్న ఆయన, అందులోనూ తెలుగు డెబ్యూ కోసం 'మహాకాళి'ని ఎంచుకోవడం ఈ చిత్రంపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
సాంకేతికంగా కూడా సినిమా విశేషంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. సంగీతాన్ని స్మరణ్ సాయి అందించగా, సినిమాటోగ్రఫీని సురేష్ రఘుటు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. డిసెంబర్ నాటికి మిగిలిన పనులు పూర్తిచేసి, సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రశాంత్ వర్మ ఇప్పటికే తన సృజనాత్మకతతో, విభిన్నమైన కథా నిర్మాణాలతో ప్రేక్షకుల్లో విశ్వాసం నింపారు. 'హనుమాన్' తర్వాత వచ్చే ఈ 'మహాకాళి' సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ముఖ్యంగా అక్షయ్ ఖన్నా శుక్రాచార్యగా కనిపించనున్నాడన్న విషయం బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ రెండింట్లోనూ చర్చనీయాంశమైంది. ఈ కొత్త మల్టీవర్స్ ప్రయోగం ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుందో ఆసక్తిగా ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.
సూపర్హీరో యూనివర్స్
ప్రశాంత్ వర్మ తన సూపర్హీరో యూనివర్స్ (PVCU)ను విస్తరించే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన తర్వాత ప్రధాన చిత్రం 'జై హనుమాన్', ఇది 'హనుమాన్' సినిమాకు సీక్వెల్గా 2026లో విడుదల కానుంది. ఇందులో రిషబ్ శెట్టి, రానా దగ్గుబాటి, తేజ సజ్జా వంటి పలువురు నటీనటులు కనిపించబోతున్నారు. అలాగే, నందమూరి మోక్షజ్ఞను హీరోగా పరిచయం చేసే సొసియో-ఫాంటసీ చిత్రం 'సింబా' కూడా ప్లాన్లో ఉంది. దీనితో పాటు, PVCUలో భాగంగా 'మహాకాళి' అనే మహిళా సూపర్హీరో ప్రాజెక్ట్ను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇక 'అధిర' అనే మరో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆయన యూనివర్స్లో భాగంగా ఉంది. అయితే కొన్ని ప్రాజెక్టులు వాయిదా పడినప్పటికీ, వర్మ తన యూనివర్స్ను విస్తరించేందుకు వరుస ప్రాజెక్టులపై కసరత్తు చేస్తున్నారు.
