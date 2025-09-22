ETV Bharat / entertainment

ప్రశాంత్​ వర్మ యూనివర్స్​ సర్​ప్రైజ్​- సూపర్​హీరో మూవీ పోస్టర్ రిలీజ్

ఓజీతో లింక్​ అవుతున్న అధీర - మూవీ గ్లింప్స్ అప్పుడేనా?​

Adhira Movie Poster Released
Adhira Movie Poster Released (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Adhira Movie Poster : డైరెక్టర్ ప్రశాంత్​ వర్మ తన సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌ (PVCU) నుంచి ఏడాదికి ఓ సినిమా వస్తుందని ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే తాజాగా ఈ యూనివర్స్​లో తదుపరి రానున్న 'అధీర' సినిమాపై ఒక అప్డేట్‌ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎస్‌జే సూర్య, కల్యాణ్ దాసరి ప్రధాన పాత్రలు నటిస్తున్నట్లు పోస్టర్ ద్వారా ప్రకటించారు. 'హను-మాన్‌' బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌తో జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రశాంత్‌ వర్మ నుంచి నెక్ట్స్ రానున్న అన్ని ప్రాజెక్ట్​లపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.

అయితే ఈ సినిమాను 2022లోనే ప్రకటించారు. కానీ మూడేళ్ల విరామం తర్వాత ఇప్పుడు RKD స్టూడియోస్ బ్యానర్‌లో ఈ మూవీ మళ్లీ ట్రాక్‌లోకి వచ్చింది. 'ప్రపంచాన్ని అంధకారం కమ్మేసినప్పుడు కాంతి రూపంలో ఆశా పుట్టుకొస్తుంది' అంటూ 'అధీర' నుంచి ఆసక్తి కలిగించే పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రశాంత్‌వర్మ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా ఈ సూపర్‌ హీరో మూవీ రానున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి శరణ్‌ కొప్పిశెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజా పోస్టహర్​తో అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. అయితే సినిమా ఎప్పుడు సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందనే విషయాన్ని ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలోనే అప్డేట్స్​ ఇస్తామంటూ మూవీ టీమ్​ తెలిపింది.

డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్​పై వేగంగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ యూనివర్స్ కోసం దాదాపు 20 స్క్రిప్టులు రెడీ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్‌లో ఆరుగురు సూపర్ హీరోల సినిమాలు రానున్నాయని ప్రశాంత్ వర్మ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగానే 'మహాకాళీ' ప్రాజెక్ట్‌ను అధికారికంగా రివీల్ చేశారు. 'మా యూనివర్స్‌కు కొత్త శక్తి చేరింది. అత్యంత భయంకరమైన చెడుపై యుద్ధం చేయడానికి కాళికాదేవి స్వరూపం రానుంది. సూపర్ హీరోలు ఎలా ఉంటారో ఈ చిత్రంలో చూపించనున్నాం, అంటూ 'మహాకాళీ'ను ఇదివరకే పరిచయం చేశారు.

ఇక తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ 'అధీర' గ్లింప్స్‌ను పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న 'ఓజీ' సినిమాలో చూపించాలనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారు. దీంతో రెండు ప్రాజెక్టులపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రశాంత్‌ వర్మ స్వయంగా డైరెక్ట్‌ చేయాల్సి ఉన్నా, ప్రస్తుతం ఆయన బిజీ కమిట్మెంట్స్ కారణంగా శరణ్‌ కొప్పిశెట్టి డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నారు. సంగీతాన్ని శ్రీచరణ్‌ పాకాల అందించనున్నారు. త్వరలోనే మిగిలిన నటీనటులు, టెక్నీషియన్ల వివరాలు ప్రకటించనున్నారు.

జై హనుమాన్​ మూవీ
'హనుమాన్' సినిమా ఎండ్ కార్డులో 'జై హనుమాన్ 2025' అని వచ్చినా ఇప్పటివరకు షూటింగ్ గురించి అప్డేట్ లేదు. దీంతో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అన్న క్లారిటీ లేదు. రిషబ్ ప్రస్తుతం 'కాంతార: చాప్టర్ 1' పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 2న విడుదల కాబోతున్న నేపధ్యంలో 'జై హనుమాన్' షూటింగ్ కొంత ఆలస్యమవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అంటే వచ్చే ఏడాది విడుదల అవ్వొచ్చు!

'జై హనుమాన్' చిత్రాన్ని భగవాన్ హనుమంతుని కథ ఆధారంగా రూపొందించనున్నారు. మైథలాజీకి ఆధునిక కథనాన్ని మిళితం చేయడంలో ప్రశాంత్ వర్మకు ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఉంది. 'హనుమాన్'తో థియేటర్లు ఎలా ఊగిపోయాయో, ఇప్పుడు 'జై హనుమాన్‌'తో మరింత గ్రాండ్‌గా ఆ ఫీలింగ్ రిపీట్ అవుతుందా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ప్రశాంత్ వర్మ బిగ్​ సర్​ప్రైజ్- 'జై హనుమాన్' స్పెషల్ గ్లింప్స్​ రెడీ- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

ప్రముఖ బ్యానర్​లో తేజ సజ్జా కొత్త సినిమా?

For All Latest Updates

TAGGED:

PRASHANTH VARMA CINEMATIC UNIVERSEADEERA MOVIE UPDATESOG MOVIE OFFICIAL TRAILERDVV ENTERTAINMENTS PRODUCERADHIRA MOVIE POSTER RELEASED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.