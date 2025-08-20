Prabhas Photo Leaked : 'బాహుబలి' తర్వాత ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అప్పటి నుంచి వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 'రాజా సాబ్', 'ఫౌజీ' సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. ఇవి పూర్తయిన వెంటనే సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో 'స్పిరిట్'లో నటించనున్నారు. ఇక తాజాగా ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' సెట్స్ నుంచి బయటకొచ్చిన ఓ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ ఫొటోలో ప్రభాస్ స్టైల్
ఆ ఫొటోలో ప్రభాస్ ఓ వింటేజ్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. రైలు బోగీలో కూర్చొని పెద్దావిడతో ఏదో మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించారు. సింపుల్ టీ-షర్ట్, లైట్ స్టబుల్లో కూల్ లుక్లో కూర్చున్న ప్రభాస్ను చూసి అభిమానులు ఆయన పాత రోజుల స్టైలిష్ లుక్ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. "ఇదే మన డార్లింగ్ స్టైల్" అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇదే కదా కావాల్సిందని అంటున్నారు. ప్రభాస్ను అలా చూసిన ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఆశలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. సినిమాపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.
#Fauji leaked pic #prabhas 🤩🤩💥💥 pic.twitter.com/UBtCbuaDuw— SHOURANGYA 2898 AD (@Rebel___Stan) August 19, 2025
ప్రేమ యుద్ధం కలిపిన పీరియడ్ డ్రామా!
'సీతారామం'తో హిట్ కొట్టిన హను రాఘవపూడి ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రీ-ఇండిపెండెన్స్ కాలంలో సాగే ఈ మూవీ లవ్, వార్ ఎలిమెంట్స్తో కూడి ఉంటుంది. ప్రభాస్తో పాటు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, సోషల్ మీడియా స్టార్ ఇమాన్వీ ఇస్మాయిల్ హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.
భారీ బడ్జెట్ రేర్ రీమ్యునరేషన్ డీల్
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 600 కోట్లు అని సమాచారం. పుష్ప కంటే కూడా ఎక్కువ బడ్జెట్తో వస్తున్న ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రముఖ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో గ్రాండ్ సెట్లు వేశారు. ఇక ప్రభాస్ ఈ సినిమా కోసం డైరెక్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవడం లేదు. దాని బదులు డిజిటల్ రైట్స్ (రూ.150-రూ.180 కోట్లు విలువైన) పేమెంట్గా తీసుకుంటున్నారని సినీ ఇండస్ట్రీలో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా సినిమా షూటింగ్ జరిగితే 'ఫౌజీ' 2026 ఏప్రిల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్ కొత్త లుక్, భారీ బడ్జెట్, పాన్ ఇండియా స్థాయి తారాగణం ఇవన్నీ కలిపి 'ఫౌజీ'పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
స్పిరిట్ షూటింగ్ మళ్లీ పోస్ట్పోన్- అసలేం జరుగుతోంది?
ఫ్రెండ్షిప్ డే స్పెషల్ ప్రభాస్–రానా డ్యాన్స్ చూశారా? బాహుబలి సెట్స్లో ఫుల్ సందడి!