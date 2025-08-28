The Rajasaab Release Date : ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ది రాజాసాబ్'. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగిన స్ట్రైక్ కారణంగా షూటింగ్ వాయిదా పడింది. దీని కారణంగా డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కావాల్సిన సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. కానీ దాని మీద మూవీ టీమ్ ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్పై స్వయంగా పీపుల్స్ మీడియో ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ అధినేత, నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ స్పందించారు.
తాజాగా జరిగిన 'మిరాయ్' సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో, మేకర్స్ మీడియాతో సమావేశం అయ్యారు. ఇందులో ఒక విలేకరు 'ది రాజా సాబ్' సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అని అడిగారు. దానికి విశ్వప్రసాద్ జనవరి 9న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రిలీజ్ డేట్ పై స్పష్టత రావడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్.
#TheRajaSaab - Jan 09th 2026 Release 💥💥💥👑👑👑🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OHWWyIXe7N— The RajaSaab FC (@TheRajaSaabFC) August 28, 2025