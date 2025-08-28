ETV Bharat / entertainment

'ది రాజాసాబ్​' రిలీజ్​ ఎప్పుడంటే? క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్​ - THE RAJASAAB RELEASE DATE

థియేటర్లలోకి 'ది రాజాసాబ్'​- సినిమా విడుదల ఎప్పుడంటే?

The Rajasaab Release Date
The Rajasaab Release Date (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 2:51 PM IST

1 Min Read

The Rajasaab Release Date : ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ది రాజాసాబ్'​. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగిన స్ట్రైక్​ కారణంగా షూటింగ్​ వాయిదా పడింది. దీని కారణంగా డిసెంబర్​ 5న రిలీజ్​ కావాల్సిన సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. కానీ దాని మీద మూవీ టీమ్​ ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్​పై స్వయంగా పీపుల్స్​ మీడియో ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​ అధినేత, నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ స్పందించారు.

తాజాగా జరిగిన 'మిరాయ్​' సినిమా ట్రైలర్​ లాంచ్​ ఈవెంట్​లో, మేకర్స్ మీడియాతో సమావేశం అయ్యారు. ఇందులో ఒక విలేకరు 'ది రాజా సాబ్'​ సినిమా రిలీజ్​ ఎప్పుడు అని అడిగారు. దానికి విశ్వప్రసాద్ జనవరి 9న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ ట్రెండింగ్​ అవుతోంది. రిలీజ్​ డేట్​ పై స్పష్టత రావడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్.

The Rajasaab Release Date : ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'ది రాజాసాబ్'​. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగిన స్ట్రైక్​ కారణంగా షూటింగ్​ వాయిదా పడింది. దీని కారణంగా డిసెంబర్​ 5న రిలీజ్​ కావాల్సిన సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. కానీ దాని మీద మూవీ టీమ్​ ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్​పై స్వయంగా పీపుల్స్​ మీడియో ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​ అధినేత, నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ స్పందించారు.

తాజాగా జరిగిన 'మిరాయ్​' సినిమా ట్రైలర్​ లాంచ్​ ఈవెంట్​లో, మేకర్స్ మీడియాతో సమావేశం అయ్యారు. ఇందులో ఒక విలేకరు 'ది రాజా సాబ్'​ సినిమా రిలీజ్​ ఎప్పుడు అని అడిగారు. దానికి విశ్వప్రసాద్ జనవరి 9న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ ట్రెండింగ్​ అవుతోంది. రిలీజ్​ డేట్​ పై స్పష్టత రావడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్.

For All Latest Updates

TAGGED:

THE RAJASAAB RELEASE DATEPRABHAS UPCOMING MOVIEPRABHAS NET WORTHRAJASAAB MOVIE TEASERTHE RAJASAAB RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.