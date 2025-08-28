Prabhas Interesting Comments : నార్త్ టు సౌత్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అత్యంత బిజీగా ఉన్న హీరో. బాహుబలి సిరీస్ చిత్రాల తర్వాత ఆయన రేంజ్ మారిపోయింది. క్రేజ్ పెరిగిపోయింది. తాజాగా డార్లింగ్కు సంబంధించిన ఒక వీడియో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అదేంటంటే?
ప్రభాస్ ఆలోచనల్లో మార్పు!
రాధే శ్యామ్ మూవీ ప్రమోషన్స్లో ప్రభాస్ ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. మూవీ షూటింగ్ సమయంలో ఎలా అనిపించిందని అడగగా, దానికి డ్లారింగ్ రిప్లై ఇచ్చిన తీరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. తాను ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా షూటింగ్ను ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తున్నానని, అది ఇండోర్స్లోనైనా, అవుట్డోర్స్లోనైనా, సహనటీనటులు, సిబ్బందితో గడిపే ప్రతి క్షణాన్ని జీవిస్తున్నానని తెలిపారు.
"సినిమా అంటే కేవలం పని కాదు, నా జీవితం దానిలోనే గడుస్తుంది. ఒకసారి తనికెళ్ల భరణి గారు చెప్పిన మాటలు నన్ను ఆకర్షించాయి. అప్పటి నుంచి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ను ఆనందంగా షూట్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. ప్రతి మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయడం ప్రారంభించాను" అని ప్రభాస్ తెలిపారు.
అభిమానుల స్పందన
ప్రభాస్ ప్రతి చిన్న అప్డేట్కు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. షూటింగ్ లొకేషన్ల ఫొటోలు బయటకు వచ్చినా, కొత్త పోస్టర్ విడుదలైన సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 'ప్రభాస్ అంటే పండుగ' అంటూ ఆయన ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి తనికెళ్ల భరణి మాటలతో ప్రేరణ పొంది ప్రభాస్ తన కెరీర్ను మరింత హ్యాపీగా ఆస్వాదిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. సినిమా లోకంలో ప్రభాస్ ప్రతి క్షణం జీవిస్తూ, తనదైన స్టైల్తో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
