ETV Bharat / entertainment

'ఏందిరా మీ బాధ'- హార్రర్​గా రాజాసాబ్ ట్రైలర్

రాజాసాబ్ ట్రైలర్ రిలీజ్

Rajasaab Tariler
Rajasaab Tariler (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasaab Trailer : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది రాజాసాబ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను కామెడీ, హర్రర్ జాన్రాగా తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్​ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. మరి మీరు ఈ ట్రైలర్ చూశారా?

ట్రైలర్​లో ప్రభాస్‌ స్టైలిష్‌ లుక్స్‌, విజువల్స్‌ హైలైట్‌గా నిలిచాయి. నవ్విస్తూనే భయపెట్టేలా ట్రైలర్ ఉంది. కాగా, ఇదే ట్రైలర్ రిలీజ్​తో పాటు సినిమా విడుదల తేదీని కూడా మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. 2026 జనవరి 09న రాజాసాబ్ వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

కాగా ఈ సినిమాలో మాళవికా మోహనన్‌, నిధి అగర్వాల్‌, రిద్ధి కుమార్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ స్టార్ నటుడు సంజయ్‌దత్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు.

Last Updated : September 29, 2025 at 6:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASAAB TARILERRAJASAAB TRAILER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.