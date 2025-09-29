'ఏందిరా మీ బాధ'- హార్రర్గా రాజాసాబ్ ట్రైలర్
రాజాసాబ్ ట్రైలర్ రిలీజ్
Published : September 29, 2025 at 6:18 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 6:23 PM IST
Rajasaab Trailer : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది రాజాసాబ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను కామెడీ, హర్రర్ జాన్రాగా తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. మరి మీరు ఈ ట్రైలర్ చూశారా?
ట్రైలర్లో ప్రభాస్ స్టైలిష్ లుక్స్, విజువల్స్ హైలైట్గా నిలిచాయి. నవ్విస్తూనే భయపెట్టేలా ట్రైలర్ ఉంది. కాగా, ఇదే ట్రైలర్ రిలీజ్తో పాటు సినిమా విడుదల తేదీని కూడా మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 2026 జనవరి 09న రాజాసాబ్ వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ కానుంది.
కాగా ఈ సినిమాలో మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు సంజయ్దత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు.