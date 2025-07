ETV Bharat / entertainment

అమరన్ డైరెక్టర్​తో ప్రభాస్​- గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారా? కథ అదేనా? - PRABHAS NEW PROJECT

Prabhas Cop Drama ( Source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 7, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:28 AM IST 2 Min Read

Prabhas New Movie : టాలీవుడ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ ప్రస్తుతం అనేక ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. ఆ మూవీ ద్వారా రొమాంటిక్ హర్రర్ కామెడీ జాన్రా​లోకి తొలిసారి అడుగుపెడుతున్న ప్రభాస్‌, టీజర్‌తోనే మంచి హైప్ క్రియేట్ చేశారు. అయితే తాజాగా ప్రభాస్​ కొత్త మూవీకి సంబంధించి ఓ సోషల్​ మీడియాలో బజ్​ చక్కర్లు కొడుతోంది. అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 'అమరన్‌' ఫేమ్ దర్శకుడు రాజ్‌కుమార్ పెరియసామితో ప్రభాస్ వర్క్ చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. ఆర్మీ నేపథ్యంలో సాగే పవర్‌ఫుల్ కథతో ప్రభాస్​ను కలిశారని సమాచారం. స్క్రిప్ట్‌ను డార్లింగ్ ఎంతో ఆసక్తిగా విన్నారని, మరొక కథనం కూడా ఇవ్వమని దర్శకుడిని అడిగారట ప్రభాస్​. మరోసారి చర్చల తర్వాతే ప్రాజెక్ట్‌ ఫైనల్ కావచ్చని సమాచారం. అయితే ఇప్పటి వరకు ప్రాజెక్టుపై ప్రభాస్‌ గానీ, దర్శకుడు గానీఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు. ఈ సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలు UV క్రియేషన్స్ తీసుకోనుందని కూడా ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అమరన్​తో సక్సెస్!

దర్శకుడు రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి ఇటీవల శివకార్తికేయన్, సాయి పల్లవి జంటగా తెరకెక్కించిన అమరన్ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. భారత్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ బయోపిక్‌కు విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు లభించాయి. కమల్ హాసన్ నిర్మించిన ఆ చిత్రం స్క్రీన్‌ప్లే, కథనానికి భారీ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రభాస్ చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు!

ప్రభాస్‌ ఇప్పుడు పీరియాడికల్ డ్రామా ఫౌజీలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఆ సినిమాను హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇమాన్వీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్​లో యాక్ట్ చేయనున్నారు. అందులో తృిప్తి డిమ్రీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్​గా నిలిచిన సలార్, కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్స్​లో కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్​ ప్రస్తుత సినిమాలు: స్పిరిట్​: దర్శకుడు: సందీప్ రెడ్డి వంగా

