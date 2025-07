ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ లేటెస్ట్ లుక్ రివీల్- వింటేజ్ డార్లింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ - PRABHAS NEW LOOK OUT

Prabhas ( Source: Getty images )

Prabhas New Look Out : టాలీవుడ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ గురించి ఎలాంటి చిన్న విషమైన సోషల్​ మీడియాలో మార్మోగిపోతోంది. లేటెస్ట్ ఫోటోలు, సినిమాల అప్‌డేట్స్ ఇలా ఏ అంశమైనా అభిమానులు తమ హీరోను ట్రెండింగ్‌లో ఉంచేందుకు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ప్రస్తుతం పలు సనిమాలతో ప్రభాస్ ఫుల్​ జిబీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్ తనతో దిగిన ఫొటోను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్​ తమన్​ షేర్​ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. డార్లింగ్ స్టైలిష్​ లుక్​లో అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్​ పెడుతున్నారు. రెబెల్ స్టార్ సిగ్నేచర్

ఇటీవల 'ది రాజా సాబ్' సినిమా క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్, ప్రభాస్‌తో కలిసి ఉన్న ఒక ఫొటో షేర్ చేశారు. అందులో రెబెల్ స్టార్ సిగ్నేచర్ స్టైల్లో అద్భుతంగా మెరిశారు. ఇదే సమయంలో బాహుబలి రీయూనియన్ ఈవెంట్‌కు హాజరైన ప్రభాస్ కొత్త లుక్ కూడా హాట్ టాపిక్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్​ను స్టూడియోకు వెళ్లి ఆయనను ప్రభాస్ కలిశారు. అక్కడ నవ్వుతూ ఫోటోలకు పోజిచ్చారు. తమన్ ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, ప్రస్తుతం అవి ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ప్రభాస్‌ను లీన్, స్టైలిష్ లుక్‌లో చూసిన ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఆయన తన ప్రాజెక్టుల కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో అంటూ నెజినట్లు అంటున్నారు. అక్టోబర్​లో రీ రిలీజ్

ఇక మాహిష్మతి సామ్రాజ్యం మళ్లీ మన కళ్ల ముందుకు రానుంది. దర్శకుడు రాజమౌళి గురువారం తన అధికారిక ఎక్స్ పేజీలో ఓ కీలక అప్‌డేట్‌ షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, బాహుబలి రెండు భాగాలను కలిపి ఒకే ఫీచర్ ఫిల్మ్‌గా 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' అనే టైటిల్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు.విడుదల తేదీ 2025 అక్టోబర్ 31గా ఖరారు చేశారు. థియేటర్లో సౌండ్​ అదుర్స్

ఇప్పుడు ఈ రెండు భాగాల కథను సమగ్రంగా ఒకే చిత్రంగా ప్రదర్శించేందుకు నిర్మాతలు ముందుకొచ్చారు. చలన చిత్ర ప్రియులు మళ్లీ బాహుబలి ప్రపంచాన్ని పెద్ద తెరపై చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉండొచ్చు. ఇంక థియేటర్లో సౌండ్​ అదుర్స్​. ఈ సారీ కూడా కలెక్షన్స్​ జోరు కొనసాగుతుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. త్వరలోనే సెస్ట్​ పైకి వెళ్లనున్న బాహుబలి -3

ఆ మధ్య రాజమౌళి ఈ బాహుబలి 3 గురించి మాట్లాడుతూ బాహుబలి చుట్టూ జరిగే ఎన్నో సంఘటనలు ఈ సారి చూపించనున్నాం. దీనికి సంబంధించిన వర్క్‌ చేస్తున్నాం. అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు రాజమౌళి సూపర్ స్టార్ మహేశ్​తో # SSMB29 పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రభాస్ చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు!

ప్రభాస్‌ ఇప్పుడు పీరియాడికల్ డ్రామా 'ఫౌజీ'లో కూడా నటిస్తున్నారు. ఆ సినిమాను హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇమాన్వీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'స్పిరిట్'​లో యాక్ట్ చేయనున్నారు. అందులో తృిప్తి డిమ్రీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్​గా నిలిచిన 'సలార్', 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్స్​లో కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్​ ప్రస్తుత సినిమాలు: స్పిరిట్​: