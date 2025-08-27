ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్​ సినిమాల షూటింగ్​ లేట్​- డేట్స్​ కోసం ప్రొడ్యూసర్స్​ లైన్​ అప్​! - PRABHAS MOVIES SHOOTING

పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్​కు కూడా తప్పని షూటింగ్​ కష్టాలు!

Prabhas Movies Shooting
Prabhas Movies Shooting (Source: Movie posters, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 11:36 AM IST

3 Min Read

Prabhas Movies Shooting : తెలుగు సినిమా నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోల్లో ప్రభాస్ ఒకరు. 'బాహుబలి' తరువాత ఆయన స్థాయి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రతి సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ అవుతుందనే గ్యారంటీ ఉండటం వల్ల ప్రభాస్‌కు ఉన్న డిమాండ్ మరింత పెరిగింది. తెలుగులోనే కాకుండా దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు బాలీవుడ్​లోనూ ఆయన సినిమాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ స్థాయి ఉన్న హీరోకి చిన్నపాటి గ్యాప్ కూడా పెద్ద సమస్యగానే మారిపోతుంది.

షూటింగ్ షెడ్యూల్‌తో రేస్ లో ప్రభాస్

ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుసగా నాలుగు ప్రాజెక్టులలో బిజీగా ఉన్నారు. 'ది రాజాసాబ్' అనే చిత్రం ఈ ఏడాది డిసెంబరులో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. దానికి తోడు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో 'ఫౌజి', సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో 'స్పిరిట్', అలాగే నాగ్ అశ్విన్ ప్లాన్ చేస్తున్న 'కల్కి- 2' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు లైన్లో ఉన్నాయి. ఇన్ని ప్రాజెక్టులకు సమాంతరంగా కాల్‌షీట్స్ ఇవ్వడం చాలా క్లిష్టమైన పని. అందుకే ప్రభాస్ షెడ్యూల్‌కు ప్రొడ్యూసర్లు క్యూలో నిలబడ్డే పరిస్థితి నెలకొంది.

టాలీవుడ్ స్ట్రైక్ – ప్రభాస్​ షూటింగ్​ స్టాప్​

తాజాగా జరిగిన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రైక్ దాదాపు 18 రోజులు షూటింగ్స్ నిలిచిపోయేలా చేసింది. ఈ విరామం వల్ల చిన్న హీరోల సినిమాలే కాకుండా, పెద్ద బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులపై కూడా భారీగా ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ సినిమాలు వరుసగా షూటింగ్ ఆగిపోవడంతో, ఆయన డేట్స్ మేనేజ్‌మెంట్ గందరగోళానికి దారితీసింది. స్ట్రైక్‌తో వచ్చిన ఈ గ్యాప్‌ను కవర్ చేయడానికి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు, డైరెక్టర్లు అందరూ ఒకేసారి ప్రభాస్ షెడ్యూల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు.

'ది రాజాసాబ్' – డిసెంబర్ రిలీజ్‌పై ప్రశ్నార్థకం

మరుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ది రాజాసాబ్' చివరి దశలో ఉంది. సినిమా పూర్తి కావడానికి ఇంకా 20 రోజుల షూట్ మిగిలి ఉంది. కానీ స్ట్రైక్ కారణంగా అది పూర్తిగా ఆగిపోయింది. ప్రొడ్యూసర్లు డిసెంబర్ రిలీజ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తుండగా, సమయానికి షూట్ ముగియకపోతే ఆ ప్రణాళికలు తారుమారయ్యే ప్రమాదం ఉందని భయపడుతున్నారు. ప్రభాస్‌ డేట్స్ అందకపోతే ఈ ప్రాజెక్టు లేట్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

'ఫౌజి' – ఆగిపోయిన రేస్‌ను కొనసాగించాలి

హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న 'ఫౌజి' చిత్రం ఇప్పటికే సగం వరకు షూట్ పూర్తిచేసుకుంది. మిగిలిన షెడ్యూల్‌ను స్పీడ్‌గా పూర్తిచేయాలని టీమ్ ప్లాన్ చేస్తోంది. కానీ స్ట్రైక్ కారణంగా ఆ ప్లాన్ తారుమారైంది. ఇప్పుడు గ్యాప్‌ను కవర్ చేయడానికి వరుసగా నాన్‌స్టాప్ షెడ్యూల్‌లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దీని కోసం ప్రభాస్ భారీ కాల్‌షీట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

'స్పిరిట్' & 'కాళ్కి 2' – లైన్లో వేచి ఉన్న ప్రాజెక్టులు

సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో 'స్పిరిట్' సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా ఆలస్యమవుతోంది. అలాగే నాగ్ అశ్విన్ రూపొందించబోయే 'కల్కి- 2' కూడా ఈ సమస్యతోనే ఎదుర్కొంటోంది. ప్రభాస్‌ ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోతే, ఈ రెండు భారీ సినిమాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉండదు. దీంతో వరుసగా పెద్ద సినిమాలు లేట్ అవుతుండటమే కాకుండా, మొత్తం షెడ్యూల్ గందరగోళానికి గురవుతోంది.

ప్రభాస్‌ త్యాగం – నాన్ స్టాప్ షూట్‌కు రెడీ

ఈ అన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా, ప్రభాస్ సహకారంతోనే పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావచ్చని ఫిల్మ్ సర్కిల్స్ భావిస్తున్నాయి. అందుకే ప్రభాస్ తన ప్రాజెక్టులను వరుసగా నాన్ స్టాప్‌గా షూట్ చేసి పూర్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. స్టార్ హీరో అయినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీ పరిస్థితులు దృష్టిలో ఉంచుకొని తాను సహకరించడానికి రెడీగా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా టాలీవుడ్ స్ట్రైక్ కారణంగ ప్రధానంగ ఇబ్బందులకు గురైంది ప్రభాసేనన్న విషయం క్లియర్​గా తెలుస్తుంది.

