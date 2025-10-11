ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ పంచ్ మీమ్- 'ప్రభాస్' పాత జ్ఞాపకాలు మళ్లీ ట్రెండింగ్!
కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు- ప్రభాస్ అప్పట్లో ఇచ్చిన బట్టతల ఆన్సర్ మళ్లీ వైరల్!
Prabhas Funny Reply : భారత సినీ చరిత్రలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి. అవి కేవలం ప్రశ్నలు కావు, ఒక తరం మొత్తాన్ని కొన్ని నెలల పాటు తమతో పాటు ప్రయాణింపజేసే ఒక పెద్ద సస్పెన్స్. అలాంటి ఒక ప్రశ్నే "కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?". 2015లో 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' విడుదలైనప్పటి నుంచి, 2017లో రెండో భాగం వచ్చే వరకు దేశం మొత్తం ఇదే ప్రశ్న చుట్టూ తిరిగింది.
సోషల్ మీడియా మీమ్స్లో, టీవీ డిబేట్లలో, చివరికి స్కూల్ పిల్లల మధ్య కూడా ఇదే హాట్ టాపిక్. ఇంతటి జాతీయ సమస్యగా మారిన ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో, ఆ సినిమా హీరోకే ఈ ప్రశ్న ఎదురైంది. అయితే అప్పట్లో ఒక రిపోర్టర్ పదే పదే అడిగి విసిగించగా అప్పుడు ప్రభాస్ చెప్పిన ఒక ఫన్నీ సమాధానం ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.
ఆ ఒక్క ప్రశ్న
అది 2017వ సంవత్సరం. 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్' విడుదలకు కొన్ని రోజుల ముందు సినిమా టీమ్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉంది. ప్రభాస్, రానా, రాజమౌళి ఎక్కడికి వెళ్లినా మీడియా మొత్తం వారి చుట్టూనే తిరిగింది. ఇక అందరి మదిలోనూ ఉన్నది, అందరూ అడగాలనుకుంటున్నది ఆ ఒక్క ప్రశ్నే. "సార్, కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?" అని తరచుగా ప్రెస్ మీట్లో అడుగుతూనే వచ్చారు. ఆ టైమ్ లో ఆ ప్రశ్నకు మేకర్స్ ఇచ్చిన సమాధానాలకు చాలా నవ్వుకున్నారు.
రానా సీరియస్ ప్రభాస్ కూల్
అయితే ఒక రిపోర్టర్ ప్రత్యేకంగా ఆ ప్రశ్న అడగగానే, పక్కనే ఉన్న రానా దగ్గుబాటి వెంటనే మైక్ అందుకున్నాడు. ఎంతో ప్రొఫెషనల్గా, "దానికి సమాధానం తెలియాలంటే మీరు ఏప్రిల్ 28 వరకు ఆగాల్సిందే. దయచేసి థియేటర్లోనే ఆ సస్పెన్స్ను ఎంజాయ్ చేయండి," అని సమాధానం ఇచ్చారు. సాధారణంగా ఇలాంటి సమాధానంతో రిపోర్టర్లు ఆగిపోతారు. కానీ, ఆ రిపోర్టర్ మాత్రం పట్టువదలకుండా, మళ్లీ ప్రభాస్ వైపు తిరిగి అదే ప్రశ్నను సంధించారు. ప్రభాస్ నవ్వుతూ ఆ ప్రశ్నను దాటవేసే ప్రయత్నం చేసినా, మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతూనే ఉన్నారు.
ప్రభాస్ ఫన్నీ పంచ్
ఇక ఆ రిపోర్టర్ విసిగించడం ఆపరని అర్థం చేసుకున్న ప్రభాస్, తనలోని డార్లింగ్ యాంగిల్ను బయటకు తీశారు. సీరియస్ సమాధానాలు చెప్పడం ఆపి, తనదైన శైలిలో ఒక ఫన్నీ పంచ్ వేశారు. నవ్వుతూ, చాలా కూల్గా, "బహుశా నాకు నిండుగా జుట్టు ఉంది. కట్టప్పకు బట్టతల ఉంది కదా. అందుకే అతను కొంచెం బ్యాడ్గా ఫీల్ అయ్యి, అసూయతో బాహుబలిని చంపేసి ఉండవచ్చు," అని సమాధానం ఇచ్చారు.
ఆ ఒక్క సమాధానంతో చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లు నవ్వారు. పక్కనే ఉన్న రానా కూడా గట్టిగా నవ్వేశారు. ప్రభాస్ సమయస్ఫూర్తికి, అతని హ్యూమర్కు అందరూ ఫిదా అయిపోయారు. ఒక సీరియస్, టెన్స్ మూమెంట్ను కూడా తేలికగా, ఫన్నీగా మార్చేసిన ప్రభాస్ తీరు అప్పట్లో పెద్ద సెన్సేషన్ అయ్యింది.