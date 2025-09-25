పవన్ కల్యాణ్ 'OG'- గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా మెప్పించిందా?
అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'ఓజీ' మూవీ విడుదల- రివ్యూ మీకోసం!
Published : September 25, 2025 at 7:08 AM IST
OG Movie Review Telugu : ఈ ఏడాది అత్యంత ఎదురు చూసిన చిత్రాల్లో ఒకటైన 'ఓజీ' (OG) సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదలైంది. పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాకు యువ దర్శకుడు సుజీత్ దర్శకత్వం వహించగా, డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి నిర్మించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, సినిమాటోగ్రఫీని రవి కె. చంద్రన్, మనోజ్ పరమహంస సమకూర్చారు.
కథ ఏంటంటే!
ఓజాస్ గంభీర అలియాస్ ఓజీ (పవన్ కల్యాణ్) ఓ శక్తి. అతడు ఒకే సమయంలో రక్షకుడు, విధ్వంసకుడు. సత్య దాదా (ప్రకాశ్ రాజ్) అనే గ్యాంగ్ లీడర్కు అనుయాయిగా ఉండే ఓజీ, పదేళ్ల పాటు మాయమవుతాడు. ఈ లోపే ఓమి (ఇమ్రాన్ హష్మీ) అనే క్రూర వ్యక్తి రంగంలోకి వచ్చి ముంబయి పోర్ట్పై తన పట్టు సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అప్పుడే మళ్లీ రంగంలోకి దిగుతాడు ఓజీ. ఈ కథలోని మిస్టరీ, యాక్షన్, ఎమోషన్ అన్నీ కలబోసిన విధానం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ రేపుతుంది. జపాన్ సమురాయ్ సంస్కృతి నుంచి ముంబయి అండర్వరల్డ్ వరకు కథ విస్తరించడమే ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
డైలాగ్స్ కంటే ఆయుధాలతోనే ఎక్కువ మాట్లాడే ఓజీ !
పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులకు ఇది పండగే. తొలి ఫ్రేమ్ నుంచి చివరి దాకా పవన్ స్వాగ్, స్టైల్ సినిమాకు వెన్నెముకలా నిలుస్తాయి. డైలాగ్స్ కంటే ఆయుధాలతోనే ఎక్కువ మాట్లాడే ఓజీ పాత్రలో ఆయన గంభీరంగా మెరిశారు. దర్శకుడు సుజీత్ తన అభిమానాన్ని తెరపై పూర్తిగా వ్యక్తం చేశారు. భారీ ఎలివేషన్స్, పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సీన్స్తో ఫస్ట్ హాఫ్ వేగంగా సాగుతుంది. సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదించగా, కథనం కొద్దిగా ఫ్లాట్గా అనిపిస్తుంది. కానీ అప్పటికే సినిమా సెట్టింగ్, ఎలివేషన్స్ చూసి ప్రేక్షకుడు ట్రాన్స్లోకి వెళ్లిపోతారు. ముఖ్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఎపిసోడ్, క్లైమాక్స్లోని ఎమోషనల్ యాక్షన్ సీన్స్ సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచాయి. జానీ సినిమా రిఫరెన్స్తో ముగిసే క్లైమాక్స్ ఫ్యాన్స్కు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందించగలిగింది.
వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా పవన్
పవన్ కల్యాణ్ ఈ సినిమాలో వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా కనిపించారు. మాటల కన్నా చేతలతో బలంగా కనిపించిన ఆయన క్యారెక్టర్కు ప్రేక్షకులు భారీగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా స్టైలిష్గా కనిపించినా, పాత్ర బలంగా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రియాంక మోహన్ పాత్ర పరిమితమైనా, ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుంది. ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అభిమన్యు సింగ్, రాహుల్ రవీంద్రన్, తేజ్ సప్రు వంటి నటులు తమ పాత్రలతో అలరించారు.
విజువల్స్ అద్భుతం
తమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకి అసలైన ప్రాణం. విజువల్స్ విషయంలో సినిమాటోగ్రఫీ అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయింది. ఎడిటింగ్, ఆర్ట్ వర్క్ కూడా నిలబడ్డాయి. మొత్తంగా టెక్నికల్ టీమ్ ఈ సినిమాని ఓ విజువల్ ట్రీట్గా మలిచింది. పవన్ కల్యాణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, యాక్షన్, ఎలివేషన్స్, బీజీఎం, స్టైలిష్ మేకింగ్, విజువల్స్ హైలైట్స్గా నిలిచాయి. రెండో భాగంలో పలు సన్నివేశాలు నిదానంగా సాగిన ఫీలింగ్ ఆసక్తికరంగా మలచాల్సిన కథనం కొద్దిగా ఫ్లాట్గా అనిపించింది.
చివరగా, ఫ్యాన్స్కు ఓజీ ఫుల్ ఖుషీ! పవన్ స్టైల్ను చూసి ఫిదా అవ్వకుండా ఉండలేరు. ఓవరాల్గా, కథలో కొన్ని లోపాలున్నా పవన్ స్టైల్, యాక్షన్, సుజీత్ టేకింగ్, తమన్ మ్యూజిక్ సినిమాను ఓ హైఓక్టేన్ ఎంటర్టైనర్గా నిలబెట్టాయి.
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుని అభిప్రాయం మాత్రమే.
