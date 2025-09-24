ETV Bharat / entertainment

ఓజీ మేనియా షురూ- ప్రీమియర్స్​తోనే పుష్ప- 2 రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్​!

మరికొన్ని గంటల్లో ఓజీ ప్రీమియర్స్​- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెగా ఫ్యాన్స్ సందడి

OG Movie Premier Shows
OG Movie Premier Shows (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OG Movie Premier Shows : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పవర్​స్టార్​ పవన్​ కల్యాణ్​ ఫ్యాన్స్​ ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా ఓజీ. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్​ 25న గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రీమియర్​ షోలు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బుధవారం రాత్రి 10 గంటలకు వేయనున్నారు. దీనికి మరి కొద్ది గంటలే మిగిలి ఉండటంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం పెరిగిపోతుంది.

టికెట్​ బుకింగ్స్​
ప్రస్తుతం సినిమా టికెట్ల బుకింగ్స్ హోరెత్తుతున్నాయి. ప్రీమియర్ల్​తోపాటు బుకింగ్స్​ రికార్డ్​ సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్ మై షోలో గత 24 గంటల్లోనే దాదాపు 2.74 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయంటే ఓజీ మేనియా ఏ రేంజ్​లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలానే సేల్​ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 6.30 లక్షల టికెట్లు​ సేల్​ అయ్యాయి. సినిమాలు సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చి, ఈ ట్రెండ్ ఇలానే కొనసాగితే ఈ వీకెండ్​లోనే ఈజీగా వన్​ మిలియన్​ మార్క్​ చేరుకోవడం పక్కా!

పుష్ప 2 రికార్డ్​ బ్రేక్​!
ఓజీ సినిమాకు సంబంధించిన బుకింగ్స్​ను తెలుగు రాష్ట్రాలలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు మేకర్స్​. మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్​లో ప్రీమియర్స్ టికెట్స్​ బుకింగ్స్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రీమియర్స్ టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. గంటల్లోనే సోల్డ్ అవుట్ అవుతున్నాయి. నైజాం​లో ఓజీ సినిమా కేవలం సింగిల్​ స్క్రీన్స్​​ బుకింగ్స్​తోనే పుష్ప- 2 ప్రీమియర్ టికెట్ సేల్స్​ను బీట్ చేస్తుందని​ ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో అధికారిక లెక్కలు బయటికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

ఓజీ సినిమా హైప్​ చూస్తుంటే ఈ సారి బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ రికార్డు బద్దలుకొడుతుందని సినీ వర్గాలు భారీ అంచనాలు వేస్తున్నాయి. ప్రీమియర్స్​కు టికెట్ ధరలు ఈ రేంజ్​లో (రూ.800) ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాన్స్​ దాన్ని లెక్కచేయటం లేదు. కేవలం గ్యాంగ్​స్టర్​గా చేసే యాక్షన్​ను తెరపై చూడాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

కాగా ఈ సినిమాను సుజిత్ తెరకెక్కించారు. ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్​గా నటించగా, బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ షహ్మి విలన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. అర్జున్ దాస్, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, డీవీవీ దానయ్య నిర్మించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

OG MOVIE PREMIER SHOW TICKETSOG MOVIE TRAILEROG MOVIE WASI O WASI DIALOGUEOG BOOK MY SHOW TICKETSOG MOVIE PREMIER SHOWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.