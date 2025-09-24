ఓజీ మేనియా షురూ- ప్రీమియర్స్తోనే పుష్ప- 2 రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్!
మరికొన్ని గంటల్లో ఓజీ ప్రీమియర్స్- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెగా ఫ్యాన్స్ సందడి
Published : September 24, 2025 at 10:28 AM IST
OG Movie Premier Shows : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా ఓజీ. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రీమియర్ షోలు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బుధవారం రాత్రి 10 గంటలకు వేయనున్నారు. దీనికి మరి కొద్ది గంటలే మిగిలి ఉండటంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం పెరిగిపోతుంది.
టికెట్ బుకింగ్స్
ప్రస్తుతం సినిమా టికెట్ల బుకింగ్స్ హోరెత్తుతున్నాయి. ప్రీమియర్ల్తోపాటు బుకింగ్స్ రికార్డ్ సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్ మై షోలో గత 24 గంటల్లోనే దాదాపు 2.74 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయంటే ఓజీ మేనియా ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలానే సేల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 6.30 లక్షల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. సినిమాలు సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చి, ఈ ట్రెండ్ ఇలానే కొనసాగితే ఈ వీకెండ్లోనే ఈజీగా వన్ మిలియన్ మార్క్ చేరుకోవడం పక్కా!
FIRESTORM ALERT across all coasts ⚠️#OG will SEA the wave of your love from 10 PM tomorrow ❤️#TheyCallHimOG pic.twitter.com/W7plzAsKb5— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 23, 2025
పుష్ప 2 రికార్డ్ బ్రేక్!
ఓజీ సినిమాకు సంబంధించిన బుకింగ్స్ను తెలుగు రాష్ట్రాలలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు మేకర్స్. మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్లో ప్రీమియర్స్ టికెట్స్ బుకింగ్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రీమియర్స్ టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. గంటల్లోనే సోల్డ్ అవుట్ అవుతున్నాయి. నైజాంలో ఓజీ సినిమా కేవలం సింగిల్ స్క్రీన్స్ బుకింగ్స్తోనే పుష్ప- 2 ప్రీమియర్ టికెట్ సేల్స్ను బీట్ చేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో అధికారిక లెక్కలు బయటికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
#TheyCallHimOG UK 🇬🇧 theatres list 💥#OG Grand Premieres on Sep 24th 🔥— DreamZ Entertainment UK (@TeamDreamZE) September 22, 2025
Reserve your tickets now 🎟️ #PawanKalyan @Sujeethsign @MusicThaman @priyankaamohan @DVVMovies pic.twitter.com/iqoX6HN0Sk
ఓజీ సినిమా హైప్ చూస్తుంటే ఈ సారి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డు బద్దలుకొడుతుందని సినీ వర్గాలు భారీ అంచనాలు వేస్తున్నాయి. ప్రీమియర్స్కు టికెట్ ధరలు ఈ రేంజ్లో (రూ.800) ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాన్స్ దాన్ని లెక్కచేయటం లేదు. కేవలం గ్యాంగ్స్టర్గా చేసే యాక్షన్ను తెరపై చూడాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కాగా ఈ సినిమాను సుజిత్ తెరకెక్కించారు. ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటించగా, బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ షహ్మి విలన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. అర్జున్ దాస్, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, డీవీవీ దానయ్య నిర్మించారు.