'శ్రియా రెడ్డి ఆడ శివంగి- ఫ్యూచర్లో ఆమెతో సినిమా చేస్తా!' : పవన్ కల్యాణ్
శ్రియారెడ్డిపై పవర్ స్టార్ ప్రశంసలు- ఆమెతో భవిష్యత్లో పవన్ సినిమా!
Published : September 22, 2025 at 12:07 PM IST
Pawan About Sriya Reddy: పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ'. ఈ వారం సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో 'సలార్' ఫేమ్ శ్రియా రెడ్డి కూడా కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం జరిగింది. ఈఈవెంట్లో శ్రియా రెడ్డి గురించి పవన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఫిట్నెస్ అదుర్స్
'ఓజీ' సినిమా మేకర్స్ తాజాగా గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా నటి శ్రియారెడ్డి గురించి మాట్లాడారు. 'శ్రియా రెడ్డి చాలా పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మర్. ఆమె ఒక సింహం లాంటి యాక్టర్. ఆమె ఫిట్నెస్ మనల్ని షాక్కు గురిచేస్తుంది. ఆమెకు ఉన్న పంచ్ పవర్కు భారీ క్రేజ్ ఉంది' అని పవన్ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అలాగే, భవిష్యత్లో శ్రియాతో కలిసి నటించే అవకాశం వస్తే తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని పవన్ తెలిపారు. 'ఆమె నన్ను ఒకసారి అడిగింది. నాతో పవర్ఫుల్ మూవీ చేస్తారా అని. నేను ఎప్పుడైనా ఆమెతో శక్తిమంతమైన పాత్రలో నటించాల్సి వస్తే కచ్చితంగా నటిస్తాను' అని పవర్ స్టార్ అన్నారు.
గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సినిమాలు
'తిమిరు' సినిమాతో శ్రియా రెడ్డి ఇండస్ట్రీకి బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ కీలక పాత్రలో ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన 'సలార్: పార్ట్ 1' చిత్రంలో రాధారమా మన్నార్ పాత్రతో సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇక ఆమె తాజాగా ఓజీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.
ఇమ్రాన్ హాష్మి
బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్, పాపులర్ సింగర్ ఇమ్రాన్ హాష్మి ఈ సినిమాలో ఓమి (OMI) పాత్రలో విలన్గా ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. ఇది ఇమ్రాన్ తెలుగు డెబ్యూ మూవీ. అతను ఇటీవల షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి షో 'ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ 'లో ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ షో నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అలానే ఇతని పాటలకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
ట్రైలర్ రిలీజ్
మొదట ట్రైలర్ను ఆదివారం ఉదయం 10:08 గంటలకు ఆన్లైన్లో రిలీజ్ చేస్తారని అభిమానులు భావించారు. అది కుదరలేదు. దీంతో సాయంత్రం జరిగే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి స్టేడియంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లోనైనా విడుదల చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. కానీ, ఎడిటింగ్ పూర్తి కానందున అక్కడ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్కు నిరాశ చెందారు. అయితే అభిమానుల కోసం ఈ వెంట్లోనే ట్రైలర్ చూపించాలని డైరెక్టర్ సుజిత్ను పవన్ పట్టు పట్టారు. ఫైనల్ ఎడిట్ కాాకుండానే ఫ్యాన్స్ కోసం ట్రైలర్ చూపించారు. ఇది ఫైనల్ ఔట్పుట్ కాదు. పూర్తి ఎడిటింగ్తో రెండు రోజుల్లోనే ట్రైలర్ రానుంది. ఇక ఈ ఈవెంట్కు దాదాపు 40,000 మంది అభిమానులు హాజరయ్యారు.
