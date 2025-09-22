ETV Bharat / entertainment

'శ్రియా రెడ్డి ఆడ శివంగి- ఫ్యూచర్​లో ఆమెతో సినిమా చేస్తా!' : పవన్ కల్యాణ్

శ్రియారెడ్డిపై పవర్ స్టార్ ప్రశంసలు- ఆమెతో భవిష్యత్​లో పవన్ సినిమా!

Pawan About Sriya Reddy
Pawan About Sriya Reddy (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan About Sriya Reddy: పవన్ కల్యాణ్​ హీరోగా సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ'. ఈ వారం సెప్టెంబర్​ 25న గ్రాండ్​గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో 'సలార్' ఫేమ్ శ్రియా రెడ్డి కూడా కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం జరిగింది. ఈఈవెంట్​లో శ్రియా రెడ్డి గురించి పవన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఫిట్​నెస్​ అదుర్స్​ ​
'ఓజీ' సినిమా మేకర్స్ తాజాగా గ్రాండ్‌ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా నటి శ్రియారెడ్డి గురించి మాట్లాడారు. 'శ్రియా రెడ్డి చాలా పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మర్‌. ఆమె ఒక సింహం లాంటి యాక్టర్‌. ఆమె ఫిట్‌నెస్ మనల్ని షాక్‌కు గురిచేస్తుంది. ఆమెకు ఉన్న పంచ్ పవర్‌కు భారీ క్రేజ్ ఉంది' అని పవన్ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అలాగే, భవిష్యత్​లో శ్రియాతో కలిసి నటించే అవకాశం వస్తే తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని పవన్ తెలిపారు. 'ఆమె నన్ను ఒకసారి అడిగింది. నాతో పవర్​ఫుల్​ మూవీ చేస్తారా అని. నేను ఎప్పుడైనా ఆమెతో శక్తిమంతమైన పాత్రలో నటించాల్సి వస్తే కచ్చితంగా నటిస్తాను' అని పవర్ స్టార్ అన్నారు.

గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సినిమాలు
'తిమిరు' సినిమాతో శ్రియా రెడ్డి ఇండస్ట్రీకి బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ కీలక పాత్రలో ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన 'సలార్: పార్ట్ 1' చిత్రంలో రాధారమా మన్నార్ పాత్రతో సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇక ఆమె తాజాగా ఓజీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.

ఇమ్రాన్​ హాష్మి
బాలీవుడ్​ స్టార్​ యాక్టర్​, పాపులర్​ సింగర్​ ఇమ్రాన్​ హాష్మి ఈ సినిమాలో ఓమి (OMI) పాత్రలో విలన్​గా ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. ఇది ఇమ్రాన్​ తెలుగు డెబ్యూ మూవీ. అతను ఇటీవల షారుక్​ ఖాన్​ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి షో 'ది బ్యాడ్స్​ ఆఫ్ బాలీవుడ్ 'లో ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ షో నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతుంది. అలానే ఇతని పాటలకు భారీ ఫ్యాన్​ ఫాలోయింగ్​ ఉంది.

ట్రైలర్​ రిలీజ్​
మొదట ట్రైలర్‌ను ఆదివారం ఉదయం 10:08 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో రిలీజ్ చేస్తారని అభిమానులు భావించారు. అది కుదరలేదు. దీంతో సాయంత్రం జరిగే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి స్టేడియంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లోనైనా విడుదల చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. కానీ, ఎడిటింగ్​ పూర్తి కానందున అక్కడ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్​కు నిరాశ చెందారు. అయితే అభిమానుల కోసం ఈ వెంట్​లోనే ట్రైలర్ చూపించాలని డైరెక్టర్ సుజిత్​ను పవన్ పట్టు పట్టారు. ఫైనల్ ఎడిట్ కాాకుండానే ఫ్యాన్స్ కోసం ట్రైలర్ చూపించారు. ఇది ఫైనల్ ఔట్​పుట్ కాదు. పూర్తి ఎడిటింగ్​తో రెండు రోజుల్లోనే ట్రైలర్ రానుంది. ఇక ఈ ఈవెంట్​కు దాదాపు 40,000 మంది అభిమానులు హాజరయ్యారు.

అలా జరిగి ఉంటే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడిని కాదు: OG ఈవెంట్​లో పవన్‌కల్యాణ్‌

'ఓజీ' ప్రీమియర్స్​కు గ్రీన్ సిగ్నల్- టికెట్ రేట్ ఏపీలో కన్నా తక్కువే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN TRAILER RELEASE DATEOG MOVIE SONGSWASHI O WASHI DIALOGUEIMRAN HASHMI SONGSPAWAN ABOUT SRIYA REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.