Pooja Hegde About South Industry : ప్రతిభ కంటే గ్లామర్ రోల్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత చూపిస్తారని పూజా హెగ్డే వ్యాఖ్యానించారు. ఇటీవల 'కూలీ' సినిమాలో మోనికా అనే స్పెషల్ సాంగ్లో ఆడి పాడారు. ఈ పాట విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. ఈ క్రమంలో పూజా అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పాట ట్రెండింగ్లో ఉంది. రీసెంట్గా జరిగిన మీడియా సంభాషణలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. అందులో బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండస్ట్రీలను ఉద్ధేశించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు వెల్లడించారు.
పూజా రూటే సపరేటు
హీరోయిన్లలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు సౌత్ ఫిల్మ్స్ నుంచి బాలీవుడ్ సినిమాల వైపు అడుగుపెడుతుంటారు. కానీ, పూజా రూటే సపరేటు. తాను మాత్రం బాలీవుడ్ నుంచి సౌత్ ఇండస్ట్రీ వైపు అడుగులు వేశారు. కాగా హిందీ సినిమాలలో నటించినప్పటికీ అనుకున్నంత పాపులారిటీ సంపాదించుకోలేకపోయారు. కానీ సౌత్ మూవీస్లో నటించి భారీ ఫ్యాన్స్ బేస్సంపాదించుకోవడమే కాకుండా తన ప్రతిభ చాటుకున్నారు.
తెలుగులో అవకాశాలు తగ్గిపోవడం
అయితే కొన్ని రోజులకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా పూజాకు అవకాశాలు తగ్గిపోవడం మొదలయ్యాయి. ఇందుకు కారణం పూజా ఫుల్ ఫోకస్ తమిళ్ సినిమాలపై పెట్టడమే. మంచి పాత్రలు, ఫుల్ డెప్త్ ఉన్న కథలు రావడంతో వరుస చిత్రాలలో నటిస్తూ బిజీ అయ్యారు. ఇదేే అవకాశాలు తగ్గిపోడానికి ప్రధాన కారణాలు అయ్యాయి. తాజాగా జరిగిన ఓ మీడియా ఇంటరాక్షన్లో దీనిపై స్పందించారు.
గ్లామరస్ హీరోయిన్గానే
"బాలీవుడ్తో నా కెరీర్ను మొదలు పెట్టినప్పటికీ, అందులో అనుకున్నన్ని అవకాశాలు రాలేదు. వచ్చిన సినిమా అవకాశాలలో నాకంటూ గుర్తింపు తీసుకొచ్చే పాత్రలు లేదా సినిమాలు రాలేవు. బాలీవుడ్ ఎప్పుడు నన్ను గ్లామరస్ హీరోయిన్గానే చూపించింది. నా నటన స్థాయిని పెంచే క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వలేదు. ఒక మొహంజోదారో తప్పా, చాలా వరకు నేేను చేసిన పాత్రలు అన్నీ గ్లామర్ రోల్సే. హిందీ సినిమాల్లో నటించిన పాత్రలు అంతగా గుర్తు పెట్టుకునే పాత్రలు కావు" అంటూ పూజా వెల్లడించారు.
ఛాలెంజింగ్ పాత్రలు
"కానీ సౌత్ మూవీస్ అలా కాదు. నా కోసం సినిమా డైరెక్టర్లు ఛాలెంజింగ్ పాత్రలను రాశారు. ఇటీవలే విడుదలైన రెట్రో సినిమాలో నా పాత్రను అద్భుతంగా రూపొందించారు. అందులో నా నటనను సవాలు చేసే విధంగా పాత్ర ఉందని తెలిపారు. ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ పాత్రలే ముందు ముందు చేయాలని బలంగా అనుకుంటున్నాను" అంటూ పూజా వెల్లడించారు.
నటనకు సవాల్
ఒక్క తమిళ్ సినిమాలోనే కాదు ఇదే ఆదరణ తనకు తెలుగు సినిమాలలో కూడా దక్కిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు. 'అరవింద సమేత', 'రాధేశ్యామ్'లో ఆమె నటించారు. ఇందులో యాక్టింగ్తో పాటు ఎంతో భావోద్వేగాన్ని ప్రదర్శించే పాత్రల్లో పూజా కనిపించినట్టు తెలిపారు. ఇవి ఫ్యాన్డమ్ను పెంచడమే కాకుండా, తన నటనకు సవాల్ విసిరేల మారాయి అంటూ తెలిపారు.
