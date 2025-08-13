ETV Bharat / entertainment

నన్ను గ్లామర్​ హీరోయిన్​గా చూశారే తప్పా నా టాలెంట్ గుర్తించలేదు: పూజా హెగ్డే! - POOJA HEGDE ABOUT SOUTH INDUSTRIES

గ్లామర్​ రోల్స్​కే పరిమితం చేశారు-పూజా హెగ్డే!

Pooja Hegde
Pooja Hegde (Source: Pooja Hegde Instagram)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 2:34 PM IST

Pooja Hegde About South Industry : ప్రతిభ కంటే గ్లామర్​ రోల్స్​కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత చూపిస్తారని పూజా హెగ్డే వ్యాఖ్యానించారు. ఇటీవల 'కూలీ' సినిమాలో మోనికా అనే స్పెషల్​ సాంగ్​లో ఆడి పాడారు. ఈ పాట విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. ఈ క్రమంలో పూజా అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పాట ట్రెండింగ్​లో ఉంది. రీసెంట్​గా జరిగిన మీడియా సంభాషణలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేర్​ చేసుకున్నారు. అందులో బాలీవుడ్​, సౌత్​ ఇండస్ట్రీలను ఉద్ధేశించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు వెల్లడించారు.

పూజా రూటే సపరేటు
హీరోయిన్లలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు సౌత్​ ఫిల్మ్స్​ నుంచి బాలీవుడ్​ సినిమాల వైపు అడుగుపెడుతుంటారు. కానీ, పూజా రూటే సపరేటు. తాను మాత్రం బాలీవుడ్ నుంచి సౌత్​ ఇండస్ట్రీ వైపు అడుగులు వేశారు. కాగా హిందీ సినిమాలలో నటించినప్పటికీ అనుకున్నంత పాపులారిటీ సంపాదించుకోలేకపోయారు. కానీ సౌత్​ మూవీస్​లో నటించి భారీ ఫ్యాన్స్ బేస్​సంపాదించుకోవడమే కాకుండా తన ప్రతిభ చాటుకున్నారు.

తెలుగులో అవకాశాలు తగ్గిపోవడం
అయితే కొన్ని రోజులకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా పూజాకు అవకాశాలు తగ్గిపోవడం మొదలయ్యాయి. ఇందుకు కారణం పూజా ఫుల్​ ఫోకస్​​ తమిళ్​ సినిమాలపై పెట్టడమే. మంచి పాత్రలు​, ఫుల్​ డెప్త్​ ఉన్న కథలు రావడంతో వరుస చిత్రాలలో నటిస్తూ బిజీ అయ్యారు. ఇదేే అవకాశాలు తగ్గిపోడానికి ప్రధాన కారణాలు అయ్యాయి. తాజాగా జరిగిన ఓ మీడియా ఇంటరాక్షన్​లో దీనిపై స్పందించారు.

గ్లామరస్​ హీరోయిన్​గానే
"బాలీవుడ్​తో నా కెరీర్​ను మొదలు పెట్టినప్పటికీ, అందులో అనుకున్నన్ని అవకాశాలు రాలేదు. వచ్చిన సినిమా అవకాశాలలో నాకంటూ గుర్తింపు తీసుకొచ్చే పాత్రలు లేదా సినిమాలు రాలేవు. బాలీవుడ్​ ఎప్పుడు నన్ను గ్లామరస్​ హీరోయిన్​గానే చూపించింది. నా నటన స్థాయిని పెంచే క్యారెక్టర్స్​ ఇవ్వలేదు. ఒక మొహంజోదారో తప్పా, చాలా వరకు నేేను చేసిన పాత్రలు అన్నీ గ్లామర్​ రోల్సే. హిందీ సినిమాల్లో నటించిన పాత్రలు అంతగా గుర్తు పెట్టుకునే పాత్రలు కావు" అంటూ పూజా వెల్లడించారు.

ఛాలెంజింగ్​ పాత్రలు
"కానీ సౌత్​ మూవీస్​ అలా కాదు. నా కోసం సినిమా డైరెక్టర్లు ఛాలెంజింగ్​ పాత్రలను రాశారు. ఇటీవలే విడుదలైన రెట్రో సినిమాలో నా పాత్రను అద్భుతంగా రూపొందించారు. అందులో నా నటనను సవాలు చేసే విధంగా పాత్ర ఉందని తెలిపారు. ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్​ పాత్రలే ముందు ముందు చేయాలని బలంగా అనుకుంటున్నాను" అంటూ పూజా వెల్లడించారు.

నటనకు సవాల్​
ఒక్క తమిళ్​ సినిమాలోనే కాదు ఇదే ఆదరణ తనకు తెలుగు సినిమాలలో కూడా దక్కిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు. 'అరవింద సమేత', 'రాధేశ్యామ్​'లో ఆమె నటించారు. ఇందులో యాక్టింగ్​తో పాటు ఎంతో భావోద్వేగాన్ని ప్రదర్శించే పాత్రల్లో పూజా కనిపించినట్టు తెలిపారు. ఇవి ఫ్యాన్​డమ్​ను పెంచడమే కాకుండా, తన నటనకు సవాల్​ విసిరేల మారాయి అంటూ తెలిపారు.

