మోదీ బర్త్డే స్పెషల్ బయోపిక్ పోస్టర్ రిలీజ్- హీరో ఎవరో తెలుసా?
'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ పోస్టర్ను విడుదల
Published : September 17, 2025 at 12:52 PM IST
PM Modi Biopic : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదినం సందర్భంగా బయోపిక్ను ప్రకటించారు. క్రాంతి కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ సినిమాకు 'మా వందే అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. ప్రముఖ మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ మోదీ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. 'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. సిల్వర్ కాస్ట్ క్రియేషన్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనుంది.
A man’s story that rises beyond battles… to become a revolution for the ages 💥💥#MaaVande it is ❤️— Unni Mukundan (@Iamunnimukundan) September 17, 2025
Wishing the Honourable Prime Minister @Narendramodi Ji a very Happy Birthday ❤️🔥❤️🔥
May glory be revived and brighter things await 🙌🏼@silvercast_prod @Iamunnimukundan… pic.twitter.com/QWvwr1GaoA
