మోదీ బర్త్​డే స్పెషల్​ బయోపిక్​ పోస్టర్​ రిలీజ్​- హీరో ఎవరో తెలుసా?

'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ పోస్టర్‌ను విడుదల

PM Modi Biopic
PM Modi Biopic (@silvercast_prod)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 12:52 PM IST

PM Modi Biopic : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదినం సందర్భంగా బయోపిక్​ను ప్రకటించారు. క్రాంతి కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ సినిమాకు 'మా వందే అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ప్రముఖ మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్‌ మోదీ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. 'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. సిల్వర్ కాస్ట్​ క్రియేషన్స్​ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనుంది.

