పాట కోసం ఇంత రిస్కా?- చెర్రి నెక్స్ట్ లెవెల్ డెడికేషన్!
ఎండిపోయిన చెట్టు కొమ్మపై చెర్రి డ్యాన్స్- పట్టు తప్పితే ప్రమాదమే!
Published : October 11, 2025 at 10:45 AM IST
Ram Charan Peddi Dance : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది' చిత్రంపై ఆసక్తి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రస్తుతం వేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే సగం కంటే ఎక్కువ భాగం పూర్తయిందని సమాచారం. ఇదే క్రమంలో తాజాగా సినిమా యూనిట్ ఒక ప్రత్యేకమైన సాంగ్ షూట్ను పుణెలోని ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తోంది. అక్కడి నుంచి లీకైన ఓ చిన్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆ వీడియోలో రామ్ చరణ్ పూర్తిగా పాత్రలో మునిగిపోయి, గట్టి రిస్క్ తీసుకుంటూ కనిపించారు. ఎండిపోయిన చెట్టు కొమ్మపై ఒక కాలు, మరో కాలు స్లోప్ ఉన్న బండరాయిపై ఉంచి బ్యాలెన్స్ చేయడం చూస్తేనే టెన్షన్ తెప్పించేలా కనిపిస్తుంది. చరణ్ మాత్రం నిర్భయంగా చెట్టు కొమ్మపై స్టెప్పు వేస్తున్నారు. వీడియోలో చరణ్ వెనక వైపు నుంచి కనిపిస్తున్నారు. సింపుల్ ఔట్ ఫిట్, నార్మల్ చెప్పులతో ఆయన డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. అయితే స్టెప్పులు వేస్తుండగా, కాస్త పట్టు తప్పితే లోయలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉదంటూ వీడియో షూట్ చేస్తుండగా అక్కడున్న వాళ్లు అన్నట్లు రికార్డ్ అయ్యింది. వాస్తవానికి అక్కడ లొకేషన్ ఎంత అందంగా ఉందో, అంతే ప్రమాదంగానూ కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ వీడియో చూసిన ఫ్యాన్స్ "చరణ్ ఎంత ప్యాషన్తో సినిమాలు చేస్తారో మరోసారి నిరూపించారు" అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సేఫ్టీని పక్కనబెట్టి, ప్రేక్షకులకు బెస్ట్ ఔట్పుట్ ఇవ్వాలన్న తపనతో చేసిన ఈ రిస్కీ షాట్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఆయన్ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. అయితే ఇలాంటి సీన్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మూవీ యూనిట్ కూడా తగిన జాగ్రత్తలతోనే చిత్రీకరిస్తుంది.
What the Guts 🥶🔥— R (@OnlyfrRC) October 10, 2025
From #Peddi Song Shoot. pic.twitter.com/GPxz8T0Q9P
ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నేపథ్యంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తుండగా, జాన్వీ కపూర్, శివ్ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. షూటింగ్ దాదాపు 60 శాతం పూర్తయింది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిట్ కూడా లాక్ అయింది. ఈ వేగం చూస్తుంటే, మార్చి 27 రిలీజ్ టార్గెట్ సులభంగానే అందుకోగలదని అనిపిస్తోంది.