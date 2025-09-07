రామ్చరణ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్- 'పెద్ది' షూటింగ్ సగం పూర్తి- కొత్త స్టైల్, యాక్సెంట్
Published : September 7, 2025 at 11:18 AM IST
Peddi Movie Shoot Update: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వస్తున్న స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ వేగంగా సాగుతోంది. తాజాగా సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు ఈ చిత్రంపై ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఇది విన్న ఫ్యాన్స్ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇంతకీ అదేంటంటే?
సగం షూటింగ్ పూర్తి
పెద్ది సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయని, దాదాపు 50 శాతం వరకు షూటింగ్ పూర్తయ్యిందని సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు వెల్లడించారు. రామ్చరణ్ ఈ సినిమాలో కొత్త లుక్తో కనిపించనున్నాట్లు తెలిపారు. ఆయన ఈ పాత్ర కోసం ప్రత్యేకంగా మేకోవర్లో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని చెప్పారు.
చరణ్ కొత్త స్టైల్, యాక్సెంట్
రామ్చరణ్ ఈ సినిమా కోసం బల్కీ బాడీతో పాటు మాస్ లుక్లో ట్రాన్స్ ఫార్మ్ అయ్యారు. మీసం, గడ్డం, ముక్కు రింగ్తో ప్రత్యేకమైన స్టైల్లో కనిపించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీలో కూడా కొత్త యాక్సెంట్ను ప్రయత్నిస్తున్నారని రత్నవేలు చెప్పారు. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు రాసిన కథ అద్భుతంగా ఉందని, ఈ సినిమాను తాను కూడా కొత్త పద్ధతిలో చిత్రీకరిస్తున్నానని వివరించారు. 'రంగస్థలం నుంచి కొంత ప్రేరణ తీసుకున్నా 'పెద్ది' సినిమా కథ మాత్రం చాలా కొత్తది. ఇది ఏ సినిమా స్టోరీను పోలి ఉండదు. ఇది పూర్తిగా కొత్త తరహా కథనం' అని రత్నవేలు అన్నారు.
సినిమా విషయానికి వస్తే
గ్రామీణ వాతావరణంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ డ్రామాగా 'పెద్ది' రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. శివరాజ్కుమార్, దివ్యేందు, జగపతిబాబు ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతం ఏఆర్. రెహమాన్ అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, మైసూరు సహా పలు ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ కొనసాగుతోంది.
భారీ ధరకు డీల్స్!
ఇటీవల వినాయక చవితి సందర్భంగా మైసూరులో భారీ సాంగ్ను చిత్రీకరించారు. త్వరలోనే ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు టీమ్ తెలిపింది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన సీన్స్ శరవేగంగా షూట్ చేస్తున్నారు. మేకర్స్ సినిమా టీజర్ను ఇప్పటికే విడుదల చేశారు. ఈ గ్లింప్స్కు భారీ స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా వీడియో చివర్లో ఓ క్రికెట్ షాట్ హైప్ క్రియేట్ చేసింది. దీంతో సినిమాను తెరపై చూసేందుకు మూవీలవర్స్ ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటీవల సినిమా ఓటీటీ డీల్స్ కూడా క్లోజ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. పెద్ది సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ దాదాపు రూ. 100కోట్లకు అమ్ముడైనట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ, ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఇక ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా 2026 మార్చి 27న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. రామ్చరణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 'పెద్ది'. ఇప్పటికే లుక్స్, అప్డేట్లతో అంచనాలను పెంచేసింది. కొత్త స్టైల్, బుచ్చి బాబు భిన్నమైన కథనం రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఇలా అన్ని అంచెల్లోను బిగ్ హిట్ లక్ష్యంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమాపై చెర్రీ ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలు పెంచుకున్నారు. గేమ్ ఛేంజర్ సినిమాతో నిరాశ పడ్డ సినీ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లిప్స్ ఐ ఫీస్ట్గా మారింది.
