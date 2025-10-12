ETV Bharat / entertainment

'గుర్తుందిగా- ఈసారి వినోదం మాత్రమే కాదు'- ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్ అప్డేట్

ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్ సాలిడ్ అప్డేట్- జోష్​లో మెగా ఫ్యాన్స్​!

Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh
Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 10:34 AM IST

Ustaad Bhagat Singh Update : హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ సినిమాలతో గడిచిన మూడు నెలల్లో రెండుసార్లు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యాన్స్ కళ్లన్నీ అప్​కమింగ్ సినిమా ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్​పైనే ఉన్నాయి. కొన్నేళ్లుగా పవన్ చేస్తున్న మూడు సినిమాల్లో ఇది ఒకటి. రెండు ఇప్పటికే థియేటర్లలోకి వచ్చేశాయి. ఇక ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్ సినిమా ఒకటే రావాల్సి ఉంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అప్డేట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్​కు మేకర్స్ అదిరే సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. నిన్న (శనివారం) ఈ సినిమా షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ అయ్యిందని తెలిపారు. ఈ మేరకు సెట్స్​ నుంచి ఓ ఫొటో రిలీజ్ చేశారు. సెట్స్​లో ఓ చేతిలో గన్, మరో చేత్తో పైనుంచి వేలాడుతున్న తాడు పట్టుకొని ఉన్న డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు. పైన లైటింగ్, కర్రలతో అమర్చిన భారీ సెటప్ ఫొటోలో కనిపిస్తున్నాయి.

'కల్ట్ కెప్టెన్ హరీశ్ ఆన్ డ్యూటీ. ఉస్తాద్ షూటింగ్ ఇవాళ పునః ప్రారంభం అయ్యింది. అప్డేట్స్ కోసం వేచి ఉండంది. గుర్తుందింగా! ఈసారి కేవలం ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు. అంతకుమించి ఉండనుంది' అంటూ పోస్టర్​కు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఇక ఈ షెడ్యూల్​ను నిర్విరామంగా కొనసాగించి వీలైనంత తొందరలో సినిమా కంప్లీట్ చేయాలని మూవీ యూనిట్ భావిస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే నవంబర్ చివరి వారం వరకు సినిమా చిత్రీకరణ పూర్తి అవుతుందని తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమాను యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్​గా హరీశ్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. 2012లో ఈ కాంబోలో పడిన గబ్బర్​సింగ్ భారీ హిట్ అందుకుంది. దీంతో మరోసారి ఈ ఇద్దరూ జతకట్టడంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఇందులో పవన్ పోలీసు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో మేకర్స్ వీడియో గ్లింప్స్, పోస్టర్లు రిలీజ్ చేశారు. యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు.

