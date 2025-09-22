ETV Bharat / entertainment

ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్- మెగాఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్సే

OG Movie Trailer : మెగా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్​ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. కాస్త ఆలస్యం అయినా, క్వాలిటీ కంటెంట్​ , ఔట్​పుట్ ఇవ్వడమే తమ లక్ష్యమని అందుకే ట్రైలర్ ఆలస్యం అయ్యిందని మేకర్స్ తెలిపారు.

కాగా, సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మరో మూడు రోజుల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైలర్ రిలీజైంది. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రియాంక మోహన్, అర్జున్, శ్రియా రెడ్డి, ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు నటించారు. డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమా రూపొందింది.

