అలా జరిగి ఉంటే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడిని కాదు: OG ఈవెంట్లో పవన్కల్యాణ్
వర్షంలోనే తడుస్తూనే మాట్లాడిన సినిమా యూనిట్
Published : September 21, 2025 at 10:30 PM IST
Pawan Kalyan on OG Movie : ఓజీ చిత్ర సమయంలో తాను ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రిని అనే విషయం మర్చిపోయానని హీరో పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఈ సినిమాను ఇంత ప్రేమిస్తానని తనకు తెలియదని చెప్పారు. ఇలాంటి డైరెక్షన్ టీమ్ తనకు ఉంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడిని కానని పేర్కొన్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన 'ఓజీ కన్సర్ట్'ను ఆదివారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా మాట్లాడిన పవన్, ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"పాలిటిక్స్ వెళ్లినా మీరు నన్ను వదల్లేదు. నేను ఇలా పోరాటం చేస్తున్నాననంటే అందుకు కారణం మీరే. సినిమా చేసేటప్పుడు అది తప్ప నాకు వేరే ఆలోచన ఉండదు. సుజీత్ నాకు జపనీస్ నేర్పించాడు. ఇలాంటి డైరెక్షన్ టీమ్ నేను 'జానీ' చేసినప్పుడు ఉంటే రాజకీయాల్లో వచ్చే వాడిని కాదు. తెలుగు వాడంటే ఆకాశం ఉరుముతోంది. అన్నింటినీ అధిగమించి ఈ నెల 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాం. శ్రియారెడ్డి, ఇమ్రాన్ హష్మి అద్భుతంగా నటించారు. భవిష్యత్లో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తే, శ్రియారెడ్డితో మళ్లీ కలిసి నటిస్తా"
పవన్కల్యాణ్, హీరో
"సుజీత్ చెప్పేది తక్కువ. కానీ, సినిమా తీసేటప్పుడు మామూలుగా ఉండదు. ఈ సినిమాకు ఎక్కువ క్రెడిట్ అతడికే దక్కుతుంది. సుజీత్ విజన్ను తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన మరో వ్యక్తి తమన్. ఈ ఇద్దరూ ఒక ట్రిప్లో మూవీ చేశారు. అందులోకి నన్ను కూడా లాగారు. ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక డిప్యూటీ సీఎం అన్న సంగతి మర్చిపోయా. ఒక డిప్యూటీ సీఎం కత్తి పట్టుకుని వస్తే ఊరుకుంటారా? 'ఖుషీ'లో ఈ ఖటానాను ప్రాక్టీస్ చేశా. దీని చుట్టూ కథ అల్లి సినిమాను రంజింపజేసేలా తీశారు. ఇందులో ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్తో మంచి లవ్స్టోరీ తీశారు. ఒక సినిమా కోసం ఇంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు. నేను 'ఖుషీ' అప్పుడు ఈ జోష్ చూశా" అని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
Mentalssssss 🔥🔥🔥🙏🏻🙏🏻🙏🏻#OGconcert #OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/PyQIdjQz4S— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 21, 2025
కాగా, ఈవెంట్ మొదలైన దగ్గరి నుంచి ఎల్బీస్టేడియం పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అయినా సరె లెక్క చేయకుండా అభిమానులను అలరించేందుకు పవన్కల్యాణ్, సహా చిత్ర బృందం మొత్తం వర్షంలోనే తడుస్తూ మాట్లాడారు. "‘వర్షం మనల్ని ఆపుద్దా? ఏది మనల్ని ఆపింది ఇప్పటి వరకు. ఓటమి మనల్ని ఆపలేదు. వర్షం కూడా ఆపలేదు" అంటూ భారీగా తరలివచ్చిన అభిమానుల్లో పవన్ జోష్ నింపారు. ఈ చిత్రానికి సుజీత్ దర్శకత్వం వహించగా డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి నిర్మించారు. ప్రియాంక మోహన్ కథానాయికయిగా నటించగా, ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ఈనెల 25న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
Power and Pogaru on the same page 💥💥#OGConcert 🌋 #OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/gv8jjxRkgE— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 21, 2025
రూ.1,29,999కి టికెట్ను సొంతం చేసుకున్న ఫ్యాన్
మరోవైపు OG సినిమా టికెట్లు ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తుండగా హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైపోతున్నాయి. తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లోని శ్రీనివాసా థియేటర్లో ఓజీ బెనిఫిట్ షో టికెట్ వేలం పాటను ఆయన అభిమానులు నిర్వహించగా రికార్డ్ ధరకు అమ్ముడైంది. లక్కారం గ్రామానికి చెందిన అభిమాని ఆముదాల పరమేశ్ ఏకంగా రూ.1,29,999కి టికెట్ను సొంతం చేసుకున్నారు. వేలం పాట ద్వారా వచ్చిన డబ్బును జనసేన పార్టీకి విరాళంగా ఇవ్వనున్నట్లు పార్టీ అభిమానులు తెలిపారు. ఈ వేలం పాటలో పవన్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.