'అందరూ నాతో ఆడుకుంటున్నారని అనుకున్నా'- పవన్ కల్యాణ్

ఓజీ సక్సెస్​మీట్- పవన్ కల్యాణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పీచ్

Published : October 1, 2025 at 11:07 PM IST

OG Movie Success Meet : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్​లో నటించిన ఓజీ సెప్టెంబర్ 25న రిలీజై మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్​లో బుధవారం సక్సెస్ మీట్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ మీట్​కు హీరో పవన్​తోపాటు డైరెక్టర్ సుజిత్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్, మూవీటీమ్ హాజరైంది. ఇందులో పవన్ మాట్లాడుతూ నవ్వులు పూయించారు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో జరిగినదాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

"ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు దర్శకుడు సుజీత్, సంగీత దర్శకుడు తమన్ కటానా పట్టుకొని రమ్మన్నారు. వర్షంలో కత్తి పట్టుకొని రావడం నా జీవితంలో మొదటిసారి. బ్లాక్ డ్రెస్, కళ్లజోడు, తుపాకీతో రమ్మని చెప్పారు. అందరూ నాతో ఆటలాడుతున్నారని అనుకున్నా. చంపేస్తానని బెదిరించాను (సరదాగా). తుపాకీ నా బలహీనత అని తెలుసుకుని సరదాగా ఆడుకున్నారు" అని పవన్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే అభిమానుల కోసం చిరస్థాయిగా గన్‌తో ఫొటో దిగినట్లు చెప్పారు.

"సినిమా విజయాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడం అరుదు. ఓజీ విజయానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. కథ చెప్పడం గొప్ప కళ. ఏ సినిమాకైనా కష్టం ఒకేలా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు విజయం వస్తుంది, కొన్నిసార్లు రాకపోవచ్చు. సుజీత్‌లో నా గతాన్ని చూశాను. అతను కథ కంటే ముందు విజువల్స్‌తో ఆకట్టుకునేవాడు. నా కెరీర్ ఆరంభంలో నేనూ అలాగే విజువల్స్‌పై దృష్టి పెట్టేవాడిని"

"సుజీత్ ప్రతిభావంతుడని త్రివిక్రమ్ సూచనతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది. సుజీత్ ఈ కథను తండ్రి దృక్కోణంతో చెప్పాడు, అది నన్ను ఆకర్షించింది. 'జాని' సినిమా విఫలమైనందున దాని రిఫరెన్స్ 'ఓజీ'లో చూస్తే మొదట టెన్షన్‌గా అనిపించింది. కానీ నమ్మకంతో ముందుకెళ్లాం. ఈ సినిమా విజయం సమష్టి కృషి ఫలితం. తమన్ అద్భుతమైన సంగీతం అందించాడు" అని పవన్ కొనియాడారు. కాగా, సెప్టెంబర్ 25న విడుదలైన ఓజీ నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.252 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ వీకెండ్​లోనే రూ.300 కోట్ల కలెక్షన్ల మార్క్ అందుకోవడం పక్కా!

యంగ్ డైరెక్టర్ సుజిత్ ఈ సినిమాను ముంబయి మాఫియా, గ్యాంగ్​స్టర్ నేపథ్యంలో తెరెక్కించారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్​గా నటించారు. ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్​గా నటించగా, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రేయ రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

OG MOVIE SUCCESS MEETOG MOVIE COLLECTIONSOG MOVIE DIRECTOROG MOVIE BUDGETOG MOVIE

