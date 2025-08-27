OG Update : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న ఓజీ 30రోజుల్లోపే థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే మేకర్స్ గతకొన్ని రోజులుగా వరుస అప్డేట్లు ఇస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వినాయక చవితి సందర్భంగా రెండు అప్డేట్లు వదిలారు. బుధవారం సినిమా నుంచి సువ్వి సువ్వి అనే పాటను రిలీజ్ చేయగా, తాజాగా మరో కీలక అప్టేడ్ ఇచ్చారు.
ఇదే అప్డేట్
ఓజీ మర్చండైజ్ సేల్ ఉంటుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. దీంతో ఈ సేల్ ఇవాళ ప్రారంభించారు. ఫ్యాన్స్ కోసం ఈ స్పెషల్ కలెక్షన్ ను తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఓజీ మర్చండైడ్ ప్రీ సేల్ షురూ అయ్యింది. లిమిటెస్ట్ స్టాక్ మాత్రమే అంటూ ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. TheOGWear.comలో సేల్ ఉండనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఓజీ మర్చండైజ్ కోసం ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఓజీ బ్రాండ్ మర్చండైజ్ను మేకర్స్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగానే తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి ప్రమోషన్స్తో ఓజీ మార్క్ చూపిస్తున్నారు.
A collection crafted for the fans ❤️#OG Merchandise Pre Orders are live. Limited and special. 🤗https://t.co/OAyvIWn3bF #TheyCallHimOG pic.twitter.com/effkJNW1cB— DVV Entertainment (@DVVMovies) August 27, 2025
ఓజీ బ్రాండ్
ఇందులో ఓజీ టీ షర్టులు, ఓజీ కీ చైన్లు, క్యాప్లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇది సినిమాకు మరింత హైప్ తీసుకురావడంలో తోడ్పడే అవకాశం ఉంది. ఫ్యాన్స్ కూడా ఇదే మర్చండైజ్ ధరించి సినిమాకు వెళ్లాలని ప్లాన్స్ కూడా వేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే సినిమాపై అంచనలు పీక్స్లో ఉన్న సమయంలో ఇలాంటివి హైప్ క్రియేట్ చేయడంతోపాటు, సినిమా ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
రెండో పాట
కాగా, సువ్వి సువ్వి పాట మెలోడియస్గా సాగిపోతుంది. ఉండిపో ఇలాగా, తోడుగా నా మూడు ముళ్లలాగా అంటూ సాగే ఈ లిరిక్స్ను కల్యాణ్ చక్రవర్తి రాయగా, సింగర్ శ్రుతి రంజనీ ఆలపించారు. తమన్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ పాట మెలోడి లవర్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది.
కాగా, ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. డైరెక్టర్ సూజీత్ ఈ సినిమాను గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ ఓజాస్ గంభీర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. డీవీవీ దానయ్య డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
రిలీజ్కు ఇంకా నెల రోజులు కూడా లేదు. కాబట్టి త్వరలోనే ట్రైలర్ కూడా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా నటించటం మరింత స్పెషల్గా నిలుస్తోంది.