ఆల్టైమ్ టాప్ 10లోకి 'ఓజీ'- షారుక్, రణ్బీర్ రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన పవన్!
రికార్డ్ స్థాయిలో ఓజీ ఓపెనింగ్ డే వసూళ్లు- టాప్ 10లోకి ఎంటరైన పవన్ కల్యాణ్ సినిమా
Published : September 26, 2025 at 4:28 PM IST
Top 10 Day 1 Collections India : పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా అంచనాలకు తగ్గట్లే భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ అయ్యింది. సుజిత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజైంది. దీంతోపాటు ఒకరోజు ముందు పెయిడ్ ప్రీమియర్లు కూడా పడ్డాయి. సినిమాకు ఉన్న హైప్ను కంటెంట్ రీచ్ అవ్వడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఓజీ దూసుకుపోతోంది.
ఈ క్రమంలోనే మేకర్స్ సినిమా ఓపెనింగ్ వసూళ్ల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. పెయిడ్ ప్రీమియర్లు, ఓవర్సీస్, వరల్డ్వైడ్గా కలుపుకొని ఓజీ తొలి రోజే రూ.154+ కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇందులో రూ. 88.45 కోట్లు (షేర్) తెలుగులోనే వసూల్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఓవర్సీస్లో అమెరికా, కెనడా కలిపి మరో రూ.50 కోట్లు దాకా కలెక్ట్ చేసింది.
తొలి నుంచీ హైప్ ఉన్న సినిమా ఓవరాల్గా డే 1 రూ.150 కోట్ల మార్క్ దాటింది. పవన్ కెరీర్లో అత్యధిక ఓపెనింగ్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఓజీ అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. ఈ క్రమంలోనే ఓజీ, భారత్లో అత్యధిక డే 1 కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 10 లిస్ట్లో ఎంటర్ అయిపోయింది. అంతేకాదు బ్లాక్బస్టర్ హిట్లు రణ్బీర్ కపూర్ యానిమల్ (రూ.116 కోట్లు), షారుక్ ఖాన్ జవాన్ (రూ.128 కోట్లు), లియో (రూ.143 కోట్లు), రీసెంట్ కూలీ (రూ.153 కోట్లు) సినిమాల రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఓజీ ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది.
ఈ లిస్ట్లో గతేడాది రిలీజైన పుష్ప 2 సినిమా టాప్ ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ. 294 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ డే 1 వరల్డ్వైడ్గా రూ. 223 కలెక్ట్ చేసి రెండో ప్లేస్లో ఉంది. మరి ఈ లిస్ట్లో టాప్ 10లో ఉన్న సినిమాలు ఏవో చూసేద్దామా!
టాప్ 10 డే 1 అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాలు
- పుష్ప 2- రూ. 294 కోట్లు
- ఆర్ఆర్ఆర్ - రూ. 223 కోట్లు
- బాహుబలి ది కంక్లూజన్ - రూ. 217 కోట్లు
- కల్కి 2898 ఏడీ - రూ. 191.50 కోట్లు
- సలార్ - రూ. 178.50 కోట్లు
- దేవర - రూ. 172 కోట్లు
- కేజీఏఫ్ 2 - రూ.165 కోట్లు
- ఓజీ (ఓజస్ గంభీర)- రూ. 154 కోట్లు
- కూలీ - రూ.153 కోట్లు
- లియో - రూ. 143 కోట్లు
10లో 7 మనవే
కాగా, ఈ టాప్ 10 లిస్ట్లో అత్యధికంగా తెలుగు సినిమాలే ఏడు ఉండడం విశేషం. అందులో టాప్ 5 సినిమాలు మొత్తం టాలీవుడ్వే. అందులో సింగిల్గా ప్రభాస్ నటించిన సినిమాలే మూడు ఉన్నాయి. ఇక టాప్లో బన్ని పుష్ప, రెండో స్థానంలో రామ్చరణ్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.
నైజాంలో ఇలా!
ఇక నైజాంలో షేర్స్ లెక్కలు చూసుకుంటే, ఇందులోనూ ఓజీ రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. పుష్ప 2 తర్వాత (రూ.25.40 కోట్లు), రూ.24.42 కోట్లతో ఓజీ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్లో ఆర్ఆర్ఆర్ (రూ.23.30 కోట్లు), దేవర (రూ.22.60 కోట్లు), సలార్ (రూ.20.55 కోట్లు) వరుసగా ఉన్నాయి.
