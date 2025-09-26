ETV Bharat / entertainment

ఆల్​టైమ్ టాప్​ 10లోకి 'ఓజీ'- షారుక్, రణ్​బీర్ రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన పవన్!

రికార్డ్ స్థాయిలో ఓజీ ఓపెనింగ్ డే వసూళ్లు- టాప్ 10లోకి ఎంటరైన పవన్ కల్యాణ్ సినిమా

Top 10 Day 1 Collections India : పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా అంచనాలకు తగ్గట్లే భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ అయ్యింది. సుజిత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా వరల్డ్​ వైడ్​ రిలీజైంది. దీంతోపాటు ఒకరోజు ముందు పెయిడ్ ప్రీమియర్లు కూడా పడ్డాయి. సినిమాకు ఉన్న హైప్​ను కంటెంట్ రీచ్ అవ్వడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఓజీ దూసుకుపోతోంది.

ఈ క్రమంలోనే మేకర్స్ సినిమా ఓపెనింగ్ వసూళ్ల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. పెయిడ్ ప్రీమియర్లు, ఓవర్సీస్, వరల్డ్​వైడ్​గా కలుపుకొని ఓజీ తొలి రోజే రూ.154+ కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇందులో రూ. 88.45 కోట్లు (షేర్) తెలుగులోనే వసూల్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఓవర్సీస్​లో అమెరికా, కెనడా కలిపి మరో రూ.50 కోట్లు దాకా కలెక్ట్ చేసింది.

తొలి నుంచీ హైప్ ఉన్న సినిమా ఓవరాల్​గా డే 1 రూ.150 కోట్ల మార్క్ దాటింది. పవన్ కెరీర్​లో అత్యధిక ఓపెనింగ్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఓజీ అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. ఈ క్రమంలోనే ఓజీ, భారత్​లో అత్యధిక డే 1 కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 10 లిస్ట్​లో ఎంటర్ అయిపోయింది. అంతేకాదు బ్లాక్​బస్టర్ హిట్లు రణ్​బీర్ కపూర్ యానిమల్ (రూ.116 కోట్లు), షారుక్ ఖాన్ జవాన్ (రూ.128 కోట్లు), లియో (రూ.143 కోట్లు), రీసెంట్ కూలీ (రూ.153 కోట్లు) సినిమాల రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఓజీ ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది.

ఈ లిస్ట్​లో గతేడాది రిలీజైన పుష్ప 2 సినిమా టాప్ ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ. 294 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ డే 1 వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 223 కలెక్ట్ చేసి రెండో ప్లేస్​లో ఉంది. మరి ఈ లిస్ట్​లో టాప్ 10లో ఉన్న సినిమాలు ఏవో చూసేద్దామా!

టాప్ 10 డే 1 అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాలు

  • పుష్ప 2- రూ. 294 కోట్లు
  • ఆర్ఆర్ఆర్ - రూ. 223 కోట్లు
  • బాహుబలి ది కంక్లూజన్ - రూ. 217 కోట్లు
  • కల్కి 2898 ఏడీ - రూ. 191.50 కోట్లు
  • సలార్ - రూ. 178.50 కోట్లు
  • దేవర - రూ. 172 కోట్లు
  • కేజీఏఫ్ 2 - రూ.165 కోట్లు
  • ఓజీ (ఓజస్ గంభీర)- రూ. 154 కోట్లు
  • కూలీ - రూ.153 కోట్లు
  • లియో - రూ. 143 కోట్లు

10లో 7 మనవే
కాగా, ఈ టాప్ 10 లిస్ట్​లో అత్యధికంగా తెలుగు సినిమాలే ఏడు ఉండడం విశేషం. అందులో టాప్ 5 సినిమాలు మొత్తం టాలీవుడ్​వే. అందులో సింగిల్​గా ప్రభాస్ నటించిన సినిమాలే మూడు ఉన్నాయి. ఇక టాప్​లో బన్ని పుష్ప, రెండో స్థానంలో రామ్​చరణ్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.

నైజాంలో ఇలా!
ఇక నైజాంలో షేర్స్ లెక్కలు చూసుకుంటే, ఇందులోనూ ఓజీ రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. పుష్ప 2 తర్వాత (రూ.25.40 కోట్లు), రూ.24.42 కోట్లతో ఓజీ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్​లో ఆర్ఆర్ఆర్ (రూ.23.30 కోట్లు), దేవర (రూ.22.60 కోట్లు), సలార్ (రూ.20.55 కోట్లు) వరుసగా ఉన్నాయి.

పవన్ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్- 'ఓజీ' డే 1 కలెక్షన్స్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్

ఓవర్సీస్​లో పవన్ సునామీ- అక్కడ ఓజీ సూపర్ రికార్డ్

