'ఓజీ' డే 1 రికార్డ్స్​ - పవన్ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్!

ఓజీ తొలిరోజు వసూళ్లు- వరల్డ్​వైడ్​గా ఎంతంటే?

OG Collections
OG Collections (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 1:05 PM IST

1 Min Read
OG Collections Day 1 : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. సుజిత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు తొలి నుంచీ ఫుల్ హైప్ ఉండడంతో ఓవర్స్​లో ప్రీ సేల్స్​ జోరుగా సాగాయి. రిలీజ్​ నాటికి ఓవర్సీస్​లో ఓజీ 3 మిలియన్ మార్క్ దాటేసిన అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇటు భారత్​లోనూ ప్రీమియర్స్​తోపాటు డే 1 కూడా భారీ స్థాయిలోనే వసూళ్లు సాధించింది. మరి తొలి రోజు ఓజీ ఎంత వసూల్ చేసిందంటే?

ఓజీకి ఉన్న హైప్​తో ప్రీమియర్స్​తోపాటు డే 1 దాదాపు అన్ని థియేటర్లలో 100 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. పవన్ నుంచి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఇలాంటి ఫుల్ మాస్ యాక్షన్ రావడంతో ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సినిమా తొలిరోజు (ప్రీమియర్స్​తో కలిపి) వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.84.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించనట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే ఇవి నెట్ లెక్కలు. ఇక గ్రాస్ పరంగా చూసుకున్నట్లైతే, ఓజీ ఈజీగా రూ.120 కోట్లు దాటేస్తుందని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది నిజమైతే పవన్ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ వసూల్ చేసిన సినిమాగా ఓజీ రికార్డు కొట్టనుంది. దీనిపై అధికారిక లెక్కలు కొద్దిసేపట్లోనే బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

కాగా, ఈ చిత్రాన్ని సుజిత్ మాఫియా, గ్యాంగ్ స్టర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఇమ్రాన్ హాష్మీ విలన్‌గా, ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. అలాగే ప్రకాశ్ రాజ్, అర్జున్ దాస్, సుధేవ్ నైర్, శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో ఆకట్టుకున్నారు. తమన్ అందించిన బీభత్సమైన సౌండ్‌ట్రాక్ సినిమాకు అదనపు హైలైట్ అయ్యింది. DVV ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మించిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ రెండో రోజు కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది.

గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్​టైన్మెంట్​ వెబ్​సైట్లు, ట్రేడ్​ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.

