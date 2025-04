ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 16, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 11:58 AM IST 2 Min Read

Pawan Kalyan OG First Single Release Date : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఓజీ'. ఈ సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఫ్యాన్స్​కు. ఈ సినిమా నుంచి ఓ వీడియో గ్లింప్స్ మినహా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ కాస్త నిరాశ చెందుతున్నారు. అందుకే పవన్ ఏ మీటింగ్​, ఈవెంట్​కు వెళ్లినా అభిమానులు ఓజీ, ఓజీ అని అరవడం మాములు అయిపోయింది. అయితే చాజాగా దీనిపై ఓ సాలిడ్ అప్డేట్​ ఇచ్చారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ తమన్. ఈ సినిమా ఫస్ట్​ సింగిల్ ఎప్పుడు రిలీజ్​ అవుతుందో చెప్పారు. ఫైర్​ స్టార్మ్ వచ్చేది అప్పుడే!

పవన్​ కల్యాణ్​ ఒజాస్​ గంభీర -ఓజీగా కనిపించనున్న ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ సింగిల్​ ఎప్పుడో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల అది వాయిదా పడింది. కాగా, తాజాగా ఓ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న తమన్ రిలీజ్​ ఎప్పుడో చెప్పేశాడు. ఇప్పటికే దాదాపు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది ఈ సినిమా. మిగతా షూటింగ్​ త్వరలో ప్రారంభం అవుతుందని, పవన్​ కల్యాణ్​ సెట్స్​కు వచ్చిన రోజు గిఫ్ట్​గా ఫస్ట్​ సింగిల్​ను రిలీజ్ చేస్తామని తెలిపారు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ ఫుల్​ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ఓజీ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ యాక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో పవన్‌ కల్యాణ్ 'ఓజాస్‌ గంభీర' అనే పవర్​ ఫుల్​ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన్ని ఢీకొట్టే ప్రతినాయకుడిగానే బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్‌ నటిస్తున్నారు. యుంగ్​ బ్యూటీ ప్రియాంకా మోహన్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. వింటేజ్​ నటి శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 2025 ఏడాది వేసవికి ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చే అవకాశముంది. ఇదిలా ఉండగా, పవణ్​ కల్యాణ్​ నటిస్తోన్న పాన్​ ఇండియా సినిమా హరిహర వీరమల్లు 2025 మే 09వ తేదీన థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మేరకు ఇటీవల మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని నిర్మాణ సంస్థ తాజాగా పోస్ట్‌ చేసింది. 'రీ రికార్డింగ్, డబ్బింగ్, వీఎఫ్​ఎక్స్​కు సంబంధించిన పనులు జెట్ స్పీడ్​లో జరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు చూడని అనుభూతిని ఈ సమ్మర్​లో అందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నామని తెలిపింది చిత్ర యూనిట్.

